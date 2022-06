Windows 11: patch per il problema di login

Microsoft ha rilasciato una patch “out-of-band” che risolve il problema di login introdotto con l’aggiornamento del 14 giugno. Il bug, che riguardava solo i dispositivi ARM, impediva l’accesso ad alcuni servizi di Microsoft 365 tramite Azure Active Directory. Ancora nessun fix invece per il secondo bug che non consente l’uso della funzionalità hotspot WiFi.

Risoluzione rapida del problema

Dopo aver installato l’aggiornamento cumulativo KB5014697 di Windows 11 e KB5014699 di Windows 10, gli utenti che usano dispositivi ARM non erano più in grado di effettuare il login usando Azure Active Directory ad alcuni servizi inclusi in Microsoft 365, tra cui Teams, OneDrive e Outlook. Come soluzione provvisoria, Microsoft aveva suggerito di usare le versioni web dei tre servizi.

A distanza di tre giorni dalla conferma del bug, l’azienda di Redmond ha rilasciato gli update KB5016138 per Windows 11 e KB5016139 per Windows 10 che risolvono il problema. I due aggiornamenti sono cumulativi, quindi includono le patch precedenti e possono essere installati al posto degli update del 14 giugno. Possono essere scaricati tramite Windows Update, Windows Update for Business, Windows Server Update Services (WSUS) e Microsoft Update Catalog.

Per quanto riguarda invece il bug relativo alla funzionalità hotspot WiFi non ci sono novità. Microsoft ha promesso di rilasciare un fix in tempi brevi. Al momento l’unica soluzione è disattivare la funzionalità per ripristinare l’accesso ad Internet per il dispositivo host. Se i client si collegano ad Internet solo tramite hotspot è necessario disinstallare gli aggiornamenti KB5014697 (Windows 11) e KB5014699 (Windows 10).