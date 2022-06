Windows 11: problemi di login con la patch KB5014697

Nuovo Patch Tuesday e nuovi problemi per Windows 11. Dopo aver installato l’aggiornamento cumulativo KB5014697, rilasciato lo scorso 14 giugno, diversi utenti hanno segnalato l’impossibilità di effettuare l’accesso ad alcuni servizi Microsoft 365 che sfruttano Azure Active Directory. Microsoft ha confermato il problema (anche su Windows 10), promettendo l’arrivo di un fix.

Windows 11: ancora patch con bug

Come si può leggere nella pagina dedicata, gli ultimi tre Patch Tuesday hanno introdotto vari bug in Windows 11. L’aggiornamento cumulativo del 14 giugno ha causato problemi ai dispositivi ARM. Al termine dell’installazione non è più possibile effettuare il login con Azure Active Directory ad alcuni servizi inclusi in Microsoft 365, tra cui Teams, OneDrive e Outlook. Stranamente il bug si manifesta anche con alcune VPN.

L’azienda di Redmond consiglia di utilizzare le versioni web di Microsoft Teams, OneDrive e Outlook, finché non verrà distribuito il fix che elimina il problema. Ciò avverrà con un futuro aggiornamento (non è chiaro se prima del Patch Tuesday del 12 luglio). Il bug è presente anche in Windows 10. In questo caso la patch colpevole è KB5014699 (che risolve la vulnerabilità Follina).

Decisamente più grave il secondo bug introdotto dagli aggiornamenti del 14 giugno per Windows 11 e 10: il dispositivo host potrebbe perdere la connessione ad Internet, quando il dispositivo client si collega tramite hotspot WiFi. Se quest’ultimo è l’unico modo per accedere ad Internet, gli utenti devono rimuovere le patch KB5014697 (Windows 11) e KB5014699 (Windows 10), in attesa del fix.

