Crea un sito web con Aruba: hai hosting WordPress più IA a 14,90€

Aruba non ha bisogno di presentazioni quando si parla di hosting. Per il tuo progetto online puoi scegliere tra le tantissime soluzioni disponibili, compreso l’hosting con WordPress già installato e gestito, arricchito da interessanti funzionalità IA.

Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, puoi concentrarti al massimo sullo sviluppo del tuo sito web, mentre a tutto il resto (aggiornamenti di temi, plug-in, backup e sicurezza) ci pensa Aruba stesso.

E anche i prezzi sono estremamente convenienti: si parte da appena 14,90 € il primo anno, con un dominio sempre incluso, cinque caselle e-mail da un GB, trasferimento del sito gratuito, assistenza clienti 24/7 e molto altro. Senza contare l’utilissimo “AI Assistant”: andiamo a vedere come funziona.

Scopri le funzionalità IA dell’hosting WordPress di Aruba

WordPress è sempre una garanzia quando si parla di progetti online, e con l’hosting gestito di Aruba non devi fare praticamente nulla. In più, l’intelligenza artificiale ti aiuta a trasformare la tua visione in realtà davvero in pochissimi passaggi, grazie a strumenti dedicati davvero all’avanguardia.

Ma quali sono i tool IA in questione? Impariamo a conoscerli:

AI site launcher : parti da zero e pubblica il tuo sito in pochi minuti, limitandoti a inserire gli obiettivi che vuoi raggiungere con il tuo portale, lo stile e il tone of voice da seguire;

: parti da zero e pubblica il tuo sito in pochi minuti, limitandoti a inserire gli obiettivi che vuoi raggiungere con il tuo portale, lo stile e il tone of voice da seguire; AI page builder : con questo strumento, l’IA genera pagine di ogni tipologia e design per delineare al meglio il tuo brand e creare la vetrina perfetta per i tuoi servizi, prodotti e contenuti;

: con questo strumento, l’IA genera pagine di ogni tipologia e design per delineare al meglio il tuo brand e creare la vetrina perfetta per i tuoi servizi, prodotti e contenuti; AI helper : per qualsiasi problema o dubbio, l’AI helper si attiva con suggerimenti e potenziali migliorie, e puoi fare qualsiasi domanda al tuo chatbot;

: per qualsiasi problema o dubbio, l’AI helper si attiva con suggerimenti e potenziali migliorie, e puoi fare qualsiasi domanda al tuo chatbot; AI content generator: un sito che si rispetti non può non avere testi, box informativi e immagini curate e in linea con la brand identity, e ora puoi crearle a partire da una semplice descrizione grazie all’IA.

Provali tutti attivando il tuo hosting WordPress Aruba, a partire da soli 14,90€. Non puoi sbagliare con un’azienda che è da sempre sinonimo di qualità, affidabilità e sicurezza. Vai alla pagina dell’offerta per scoprire tutti i dettagli.