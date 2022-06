Windows 11: arriva KB5014668 con Search Highlight

È di nuovo tempo di aggiornamenti per Windows 11. Tutti gli utenti possono scaricare fin da subito il nuovo KB5014668 che porta con sé la nuova funzionalità battezzata Search Highlight (già vista in azione di recente su Windows 10). Il debutto della caratteristica è stato anticipato nei giorni scorsi, vediamo a cosa serve e in che modo si integra nella piattaforma.

Search Highlight nell’aggiornamento KB5014668 per Windows 11

Va sottolineato che si tratta di un aggiornamento opzionale e che il PC non lo installerà fino a quando l’utente non deciderà di dare il via libera avviando manualmente l’operazione, attraverso Windows Update oppure scaricando il pacchetto dal portale Microsoft Update Catalog. In ogni caso, tutto quanto incluso confluirà nel prossimo Patch Tuesday, in arrivo il 12 luglio.

Search Highlight mette in evidenza alcuni momenti importanti legati alla giornata, ad esempio anniversari, ricorrenze e così via. Lo fa pescando da un archivio di Bing che considera sia quelli di una certa rilevanza a livello internazionale sia quelli esclusivamente locali. Il risultato è quello visibile nello screenshot qui sotto per l’Earth Day (la Giornata della Terra).

Se il dispositivo è connesso a un account aziendale, nell’interfaccia compaio anche aggiornamenti provenienti dall’organizzazione a proposito di contatti, file e altro ancora.

Da precisare che l’accesso alla funzionalità potrebbe non essere immediato dopo aver installato l’aggiornamento KB5014668 per Windows 11. Come reso noto da Microsoft, la distribuzione è graduale e avverrà per fasi. Potrebbe dunque essere necessario attendere alcuni giorni.

Il pacchetto include anche un lungo elenco di bugfix. La software house ha risolto, tra gli altri, problemi riguardanti la riproduzione di contenuti video nei giochi e crash improvvisi durante l’esecuzione dei titoli. Infine, all’interno delle impostazioni, il riferimento a Your Phone (Il tuo Telefono) è ora visualizzato come Phone Link (Collegamento al Telefono).

