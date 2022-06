Phone Link: le novità in arrivo da Microsoft

In quel di Redmond, la missione di avvicinare l’ecosistema Windows a quello mobile di Android è tanto sentita da aver creato una divisione dedicata: AMPX ovvero Android Microsoft Platform and Experiences. Ne è testimonianza anche il recente debutto di Phone Link (Collegamento al Telefono in italiano), di fato una nuova versione di ciò che in passato era Your Phone (Il Tuo Telefono). Oggi possiamo dare uno sguardo in anteprima a quelle che saranno le prossime novità introdotte.

Le prossime novità in arrivo su Phone Link

Ad anticiparle è il sempre ben informato profilo Twitter di Aggiornamenti Lumia. La prima e più interessante funzionalità inedita è quella che riguarda la possibilità di effettuare una ricerca tra i messaggi inviati o ricevuti direttamente dalla tastiera del computer. L’utente sarà in grado di farlo digitando il nome del contatto o una parola chiave specifica. Sempre in relazione alla messaggistica, lo screenshot condiviso mostra come l’app inizierà a mostrare in due sezioni differenti quelli più recenti e quelli invece nascosti.

Some new features/improvements coming to Phone Link pic.twitter.com/FHgOdlxdVc — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 10, 2022

Sono inoltre previsti passi in avanti per quanto riguarda la gestione delle notifiche, ma senza stravolgere il sistema. Il riferimento è a piccoli miglioramenti grafici introdotti con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’esperienza offerta, con tutta probabilità considerando i feedback ricevuti.

Quanto manca al debutto delle novità in questione? Non ci è dato di saperlo, non sono state fornite tempistiche. Secondo la redazione di Neowin, però, potrebbe mancare poco, anzi pochissimo: stando alle informazioni trapelate, l’update dovrebbe arrivare su tutti i PC già entro i prossimi giorni.

