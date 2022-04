Windows 11, è disponibile Phone Link per Android

Quel che oggi si chiama Your Phone (“Il tuo telefono”), presto prenderà il nome di Phone Link (“Collegamento al telefono“) e diventerà il nuovo punto di contatto tra la tua postazione desktop ed il tuo smartphone Android. Phone Link, infatti, è la versione riveduta e corretta in salsa Windows 11 dell’applicazione odierna, immaginata per rendere ancor più facili e fruibili i contenuti del tuo smartphone sull’interfaccia Windows tradizionale.

Che Microsoft intenda costruire ponti tra i due ecosistemi è noto da tempo, ma con Phone Link viene innestato un tassello ulteriore che vuol rendere ancor più naturale l’utilizzo dello smartphone con mouse e tastiera.

Collegamento al telefono

Così come per l’attuale app, Phone Link consentirà di sfruttare le app dello smartphone direttamente sullo schermo del PC, così come si potranno ricevere le notifiche relative. Questo ponte tra i due mondi consente di lavorare lasciando lo smartphone appoggiato alla scrivania per poter accedere ai contenuti senza distrazioni e senza dover ogni volta sbloccare il telefono. Banalmente, si allunga la batteria dello smartphone per il semplice motivo per cui lo si può lasciare a lungo a schermo spento sfruttandone servizi e contenuti dal proprio PC.

L’utilità dell’app è quindi evidente benché non tutti coloro i quali potrebbero trarne vantaggio ne fanno già uso: Phone Link vuol farsi notare con maggior enfasi, adattando l’interfaccia alle nuove linee di Windows 11 e rendendo la fruizione ancor più semplice. Tra le novità è previsto anche un setup facilitato, sfruttando un apposito QR Code che, inquadrato dalla fotocamera dello smartphone, permetterà una messa a punto immediata.

Phone Link porterà il nuovo sistema di identificazione con QR Code su Windows fin dal prossimo aggiornamento, disponibile dunque direttamente da Windows Update senza necessità di download ed installazioni dedicate. Puoi accedere al nuovo Phone Link qui (il link apre l’app precedente, ma dal menu Impostazioni è possibile far partire l’immediato upgrade alla nuova versione). Il messaggio Microsoft è chiaro: l’evoluzione non finisce qui, perché le relazioni tra Windows e Android vogliono essere ancor più strette e di reciproca simbiosi. Phone Link non è il fine, ma soltanto uno dei mezzi che porterà avanti questo principio.