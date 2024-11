pCloud: esclusivo bundle 3 in 1 con l'offerta del Black Friday

In questi giorni il servizio di cloud storage pCloud, con base in Svizzera, sta offrendo un esclusivo bundle 3 in 1 che include lo spazio cloud sicuro da 5 TB a vita, il servizio di crittografia avanzata dei file Encryption e il tool Pass Premium per una gestione completa delle password in sconto del 62%.

Grazie all’offerta del Black Friday di pCloud, il bundle del valore complessivo di 1.563 euro è disponibile al prezzo scontato di 599 euro. Se invece si è interessati esclusivamente ai piani cloud, quelli a vita godono di uno sconto fino al 58%, con prezzi a partire da 199 euro per il piano Premium da 1 TB.

L’ultima offerta sul bundle 3 in 1 esclusivo e sui piani a vita cloud è disponibile su questa pagina del sito ufficiale pCloud.

La doppia offerta di pCloud per festeggiare il Black Friday

La prima offerta prevede uno spazio di archiviazione cloud a vita da 5 TB, più la protezione con l’avanzato sistema di crittografia pCloud e un robusto password manager che aiuta a gestire le proprie password in modo sicuro e semplice su qualsiasi tipo di dispositivo.

Entrando più nel dettaglio, il piano cloud a vita Pro da 5 TB ha un valore di 1.095 euro. Quello del tool Encryption, strumento in grado di migliorare in modo considerevole la protezione e la privacy dei file, ha un costo di listino pari a 229 euro. Prezzo simile anche per il piano lifetime Pass Premium del password manager di pCloud, che ha un valore di 239 euro.

Questi invece sono i prezzi scontati dei piani a vita individuali delle soluzioni cloud:

Premium 1 TB : 199 euro invece di 435 euro (54% di sconto)

: 199 euro invece di 435 euro (54% di sconto) Premium Plus 2 TB : 279 euro invece di 599 euro (53% di sconto)

: 279 euro invece di 599 euro (53% di sconto) Ultra 10 TB: 799 euro invece di 1.890 euro (58% di sconto)

Trattandosi di piani a vita, è previsto un unico pagamento.

Maggiori informazioni sull’offerta del Black Friday a questa pagina del sito pCloud.