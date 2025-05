Addio abbonamento: pCloud ti fa archiviare tutto con i Piani A Vita in sconto

Foto, video, documenti, ricordi e informazioni: lo spazio non basta mai per ciò che è importante. Ecco perché pCloud, il servizio di archiviazione in cloud sicuro e ampiamente apprezzato dagli utenti, ti propone un’offerta pazzesca sui suoi Piani A Vita.

Sconti incredibili per avere il tuo spazio digitale di archiviazione per sempre, senza dover pagare un abbonamento. Esatto: se vuoi una soluzione definitiva con un pagamento unico che ti risolve e semplifica la vita, pCloud ha la soluzione che fa per te.

Metti al sicuro i tuoi file digitali pagando una sola volta per sempre con pCloud

pCloud mette a tua disposizione 3 soluzioni vantaggiose, tutte caratterizzate dal fatto di non prevedere alcun costo di abbonamento, bensì un unico pagamento in una sola soluzione. Potrai quindi raggruppare i tuoi file importanti, video, foto e documenti vari e scegliere fra:

Premium 500GB – un piano a vita che per soli 199€ ti fornisce 500GB di spazio di archiviazione;

– un piano a vita che per soli 199€ ti fornisce 500GB di spazio di archiviazione; Premium Plus 2TB – il piano a vita con 2TB di spazio di archiviazione a soli 399€, da pagare solo una volta;

– il piano a vita con 2TB di spazio di archiviazione a soli 399€, da pagare solo una volta; Ultra 10TB – sicuramente il più vantaggioso, con un enorme spazio di archiviazione da 10TB a soli 1190€ per sempre;

Tutti i prezzi sono da intendersi finali e senza spese addizionali o nascoste, e se scegli un piano più basic puoi fare un upgrade in qualsiasi momento a un piano che prevede maggior spazio di archiviazione in cloud, che va ad addizionarsi a quello già acquistato. Per esempio, se hai già acquistato il piano a vita da 500GB, puoi aggiungere quello da 2TB per avere uno spazio totale di 2.5TB per sempre. Prova il servizio per 14 giorni con garanzia soddisfatti o rimborsati, e scopri tutti i vantaggi e la protezione certificata dei tuoi dati in pCloud visitando il sito web.