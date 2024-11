Kdenlive 24.08.3: più stabilità e correzioni bug per l'editor video

Kdenlive, editor video multipiattaforma realizzato da KDE, si è appena aggiornato alla versione 24.08.3, con la solita lista di migliorie e correzioni ai vari problemi che hanno interessato la precedente versione. Si tratta sempre di migliorie che, versione dopo versione, contribuiscono a rendere il software e, in generale, l’esperienza più stabile e fluida.

Kdenlive 24.08.3: terzo aggiornamento di manutenzione della serie 24.08

Kdenlive 24.08.3 risolve numerosi casi di bug segnalati dalla comunità, come un crash causato da un codec errato quando venivano aperti i sottotitoli, oltre alla correzione di una variabile nascosta che causava la rimozione involontaria delle clip durante l’apertura dei progetti.

Il nuovo aggiornamento dell’editor video risolve anche un crash di QML di Qt 6.8, assicurando ora che la proprietà coesista prima di impostare la sorgente. Viene poi corretta la funzionalità “generate proxy”, adesso in grado di gestire correttamente le dimensioni del fotogramma che superano i valori specifici, in modo da aderire alle impostazioni del progetto corrente.

La nuova versione di Kdenlive corregge anche la funzione di ricerca del fotogramma chiave, precedente e successivo, le quali in precedenza non funzionavano come previsto. Vengono ripristinati i file LUT mancanti durante l’apertura dei progetti, oltre a una correzione che impedisce la creazione di cartelle non valide durante il processo di editaggio di una clip in cui veniva fatto l’uso della stabilizzazione.

L’aggiornamento sistema poi dei blocchi che si verificavano quando venivano caricati caricati progetti da cartelle con ID non valido, assicurando anche che le anteprime della tempolinea non vengano invalidate inutilmente quando vengono sostituite le clip audio nel contenitore. Se non viene selezionata alcuna clip o cartella, il monitor e il righello verranno ora cancellati correttamente.

Tutte le informazioni relative al nuovo aggiornamento di Kdenlive sono disponibili nella lista cambiamenti che si trova nella pagina ufficiale, da cui è anche possibile scaricare l’ultima versione per la propria piattaforma.