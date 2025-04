Razer PC Remote Play: giochi PC su smartphone

Razer ha annunciato la disponibilità di PC Remote Play, una piattaforma che consente lo streaming dei giochi per PC su dispositivi mobile. L’app può essere scaricata dagli store di Apple e Google. Gli utenti possono giocare alla massima qualità offerta da smartphone e tablet. Sono supportati anche i controller di terze parti, oltre ai Razer Kishi.

Funzionalità e requisiti minimi

La versione beta di PC Remote Play era stata annunciata al CES 2025 di Las Vegas. Dopo aver ricevuto numerosi feedback, Razer ha rilasciato la versione finale, insieme all’aggiornamento del launcher Razer Cortex per PC: nuova interfaccia, supporto per tutti i controller compatibili con Android e iOS, supporto per il codec video AV1 (migliore qualità e minore latenza) e miglioramenti per l’esperienza gaming in mobilità.

Il produttore statunitense ha elencato le principali funzionalità di PC Remote Play. Su iPad sono supportati nuovi stili di gioco che prevedono l’uso di tastiera, mouse e trackpad. Il launcher Razer Nexus consente di sfogliare, configurare e lanciare i giochi PC direttamente dal dispositivo mobile, personalizzare i controlli e registrare/condividere i gameplay.

Il controller Razer Kishi Ultra offre un’esperienza più coinvolgente tramite la sensazione tattile sincronizzata con le azioni in-game. Razer PC Remote Play ottimizza automaticamente la risoluzione e la frequenza di aggiornamento massime del dispositivo, senza vincolare il gameplay a proporzioni fisse.

Questi sono i passi da seguire per usare PC Remote Play:

Installa Razer Nexus e Razer PC Remote Play sul dispositivo mobile

Abilita Remote Play in Razer Cortex sul PC

Accedi con il Razer ID. Il PC e il dispositivo mobile si assoceranno automaticamente

Collega il Razer Kishi o un altro controller compatibile con iOS o Android

I requisiti minimi sono Windows 10/11, iOS 18 e Android 14. Sono supportati vari servizi di game streaming, tra cui Steam, Epic Games e PC Pass Game di Microsoft.