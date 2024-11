Hosting WordPress con dominio gratis e backup automatici a 2,49€/mese

Se stai aprendo un nuovo sito web o vuoi effettuare un cambio di piano hosting per migliorare le performance del tuo progetto online, una delle migliori soluzioni è quella proposta dall’azienda specializzata Hostinger. La sua proposta prevede un piano hosting WordPress con dominio gratis più aggiornamenti e backup automatici.

Grazie all’offerta del Black Friday lanciata da poco, il piano hosting WordPress di Hostinger è in sconto fino al 79%, con prezzi a partire da 2,79 euro al mese. L’attuale promozione in corso include inoltre 3 mesi extra di servizio in regalo e la garanzia di rimborso Soddisfatti o rimborsati da esercitare entro 30 giorni dalla data di acquisto.

L’offerta del Black Friday per il piano hosting WordPress è attivabile su questa pagina del sito ufficiale Hostinger.

Hosting WordPress di Hostinger con dominio gratis e backup automatici

La promozione attuale di Hostinger si riferisce al piano Premium, ideale per i siti web personali. Comprende un dominio gratuito del valore di 9,99 euro, numerosi template predefiniti per personalizzare al massimo l’aspetto del sito, un protocollo SSL gratuito illimitato, fino a 100 indirizzi e-mail e backup settimanali al fine di prevenire l’eventuale perdita di dati.

A tutto questo si aggiungono gli aggiornamenti automatici di WordPress, uno spazio di memoria SSD da 100 GB, il supporto a 25 mila visite ogni mese e fino a 100 siti web per account. Se si ha già un progetto online, si può inoltre richiedere la migrazione del sito web automatica gratuita.

Al di là degli aggiornamenti e backup automatici, uno dei fiori all’occhiello delle soluzioni hosting per siti WordPress di Hostinger è rappresentato dall’utilizzo dei web server LiteSpeed, che assicurano prestazioni ultrarapide.

Maggiori informazioni sull’offerta in corso per la soluzione hosting WordPress a questa pagina del sito Hostinger.