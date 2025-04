Crea subito il tuo e-commerce con l'AI di Hostinger Website Builder

Qualunque sia la tua attività, se hai intenzione di vendere i tuoi prodotti o servizi online, hai bisogno di un’e-commerce: crealo subito con Website Builder di Hostinger. È uno strumento facile da utilizzare, richiede poco tempo e non è necessario conoscere alcun linguaggio di programmazione. In più, il nome di dominio è gratuito con l’attivazione di un piano annuale: puoi anche scegliere un .it. Dai uno sguardo all’offerta di oggi.

Website Builder di Hostinger per il tuo e-commerce

Grazie all’impiego dell’AI la procedura è resa ancora più semplice. L’intelligenza artificiale ti aiuta infatti con la generazione delle immagini e dei testi seguendo con precisione le tue indicazioni, con la gestione del blog attraverso cui raccontare le novità, con la SEO per ottimizzare le pagine ai fini dell’indicizzazione sui motori di ricerca e persino per disegnare un logo adatto. Scopri di più nella pagina dedicata.

L’e-commerce creato con Hostinger Website Builder supporta oltre 100 metodi di pagamento e non prevede costi di transazione, consentendoti di proporre centinaia di prodotti con gestione avanzata degli ordini e dell’inventario. Potrai rivolgerti in qualsiasi momento al supporto clienti per qualsiasi esigenza o domanda, ricevendo una risposta in live chat (il servizio è raggiungibile 24/7). Inoltre, se non riterrai soddisfatto, entro 30 giorni avrai la possibilità di chiedere un rimborso completo della spesa.

Il piano più popolare è quello Business, proposto oggi con uno sconto del 73% rispetto al listino ufficiale e con 3 mesi gratis se scegli una formula di abbonamento biennale. Al prezzo mensile di soli 3,99 euro include fino a 100 caselle di posta elettronica, l’editor drag and drop, 150 template da cui partire, l’app di Google Ads e, come già anticipato, il dominio gratuito.