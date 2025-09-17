Crea il tuo negozio online a 0 euro con IONOS e PrestaShop

Oggi c’è un motivo in più per affidarsi a IONOS, se stai cercando il modo più semplice, efficace e conveniente per creare il tuo negozio online e far crescere la tua azienda: l’offerta a 0 euro sul piano Business per l’hosting. Così come le altre formule, include l’accesso alla piattaforma PrestaShop che ti permette di configurare un e-commerce su misura, personalizzato e con supporto a un vasto catalogo di prodotti o servizi.

e-commerce: crea il tuo su hosting IONOS

Basata su PHP e compatibile con i database MySQL, è adatta alle attività di ogni dimensione e settore, dall’artigianato all’hi-tech. Già nella sua versione base include oltre 600 funzioni gratuite, tra le quali spiccano la visualizzazione del bestseller sulla homepage, la possibilità di promuovere la spedizione gratuita per incentivare gli acquisti, diverse soluzioni di pagamento e la gestione avanzata dell’inventario. Il template generato è responsivo, dunque pienamente accessibile da ogni dispositivo. Scopri di più nella pagina dedicata.

Ti ricordiamo che IONOS propone PrestaShop come applicazione Click&Build presente in tutti i pacchetti di hosting, senza costi aggiuntivi. Bastano pochi clic per avviare l’installazione. Il provider assicura manutenzione e aggiornamenti continui del server, con backup automatici attraverso i quali sarà possibile ripristinare lo stato dei dati degli ultimi sei giorni, in qualsiasi momento.

Grazie al piano Business a 0 euro/mese per il primo anno (poi 9 euro/mese IVA esclusa) puoi dunque creare e mandare subito online il tuo negozio, senza dover affrontare alcuna spesa. La formula include 100 GB di spazio in cui archiviare i contenuti, il supporto a un massimo di 100 database MariaDB o MySQL, una casella email professionale per comunicare con clienti e fornitori e il dominio in omaggio per un anno, senza dimenticare il necessario certificato SSL.