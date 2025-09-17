 Crea il tuo negozio online a 0 euro con IONOS e PrestaShop
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Crea il tuo negozio online a 0 euro con IONOS e PrestaShop

La piattaforma PrestaShop ti permette di creare il tuo negozio online completo: è inclusa con i piani di hosting offerti da IONOS.
Crea il tuo negozio online a 0 euro con IONOS e PrestaShop
Informatica Cloud & Hosting
La piattaforma PrestaShop ti permette di creare il tuo negozio online completo: è inclusa con i piani di hosting offerti da IONOS.
Gemini

Oggi c’è un motivo in più per affidarsi a IONOS, se stai cercando il modo più semplice, efficace e conveniente per creare il tuo negozio online e far crescere la tua azienda: l’offerta a 0 euro sul piano Business per l’hosting. Così come le altre formule, include l’accesso alla piattaforma PrestaShop che ti permette di configurare un e-commerce su misura, personalizzato e con supporto a un vasto catalogo di prodotti o servizi.

Crea il tuo negozio online con PrestaShop

e-commerce: crea il tuo su hosting IONOS

Basata su PHP e compatibile con i database MySQL, è adatta alle attività di ogni dimensione e settore, dall’artigianato all’hi-tech. Già nella sua versione base include oltre 600 funzioni gratuite, tra le quali spiccano la visualizzazione del bestseller sulla homepage, la possibilità di promuovere la spedizione gratuita per incentivare gli acquisti, diverse soluzioni di pagamento e la gestione avanzata dell’inventario. Il template generato è responsivo, dunque pienamente accessibile da ogni dispositivo. Scopri di più nella pagina dedicata.

La promozione di IONOS per l'hosting Business a 0 euro con PrestaShop

Ti ricordiamo che IONOS propone PrestaShop come applicazione Click&Build presente in tutti i pacchetti di hosting, senza costi aggiuntivi. Bastano pochi clic per avviare l’installazione. Il provider assicura manutenzione e aggiornamenti continui del server, con backup automatici attraverso i quali sarà possibile ripristinare lo stato dei dati degli ultimi sei giorni, in qualsiasi momento.

Crea il tuo negozio online con PrestaShop

Grazie al piano Business a 0 euro/mese per il primo anno (poi 9 euro/mese IVA esclusa) puoi dunque creare e mandare subito online il tuo negozio, senza dover affrontare alcuna spesa. La formula include 100 GB di spazio in cui archiviare i contenuti, il supporto a un massimo di 100 database MariaDB o MySQL, una casella email professionale per comunicare con clienti e fornitori e il dominio in omaggio per un anno, senza dimenticare il necessario certificato SSL.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

IONOS MyWebsite Now Starter: il tuo sito gratis per un anno intero

IONOS MyWebsite Now Starter: il tuo sito gratis per un anno intero
Hosting con l'AI integrata: fino al 75% di sconto con Hostinger

Hosting con l'AI integrata: fino al 75% di sconto con Hostinger
Cloud storage sicuro a vita con questa super promo: fino a 10 TB

Cloud storage sicuro a vita con questa super promo: fino a 10 TB
Migliori Web Hosting: Cos'è e Come Sceglierlo nel 2025

Migliori Web Hosting: Cos'è e Come Sceglierlo nel 2025
IONOS MyWebsite Now Starter: il tuo sito gratis per un anno intero

IONOS MyWebsite Now Starter: il tuo sito gratis per un anno intero
Hosting con l'AI integrata: fino al 75% di sconto con Hostinger

Hosting con l'AI integrata: fino al 75% di sconto con Hostinger
Cloud storage sicuro a vita con questa super promo: fino a 10 TB

Cloud storage sicuro a vita con questa super promo: fino a 10 TB
Migliori Web Hosting: Cos'è e Come Sceglierlo nel 2025

Migliori Web Hosting: Cos'è e Come Sceglierlo nel 2025
Davide Tommasi
Pubblicato il
17 set 2025
Link copiato negli appunti