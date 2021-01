Miglior hosting italiano 2021 (classifica aggiornata)

Aprire un sito web, che sia per passione o per un progetto di lavoro, non è un’operazione da sottovalutare: non bisogna prenderla alla leggera, insomma. Tra i vari punti da prendere in considerazione per la costruzione di un portale, oltre alle idee e alla direzione generale da prendere, ce n’è uno molto importante, impossibile da tralasciare: la scelta di un ottimo hosting. Solitamente siamo propensi a pensare che i servizi migliori di questo tipo siano quelli offerti da aziende straniere. In realtà esistono diversi hosting made in Italy affidabili ed efficienti. Ed è per questo motivo che nelle prossime righe ti indicheremo quello che riteniamo essere il miglior hosting italiano 2021.

O meglio: andremo a fornirti una lista dei servizi hosting italiani più interessanti in circolazione, così sicuramente troverai quello più adatto alle tue esigenze e aspettative. Buona lettura!

Perché scegliere un hosting italiano?

Perchè, in molti casi, non hanno nulla da invidiare agli hosting stranieri. Quando si parla di servizi hosting per siti, blog, e-commerce e portali, spesso pensiamo ai servizi offerti dalle aziende straniere. Quasi come se in Italia non fossimo capaci di gestire tecnologie delicate e che richiedono un alto grado di affidabilità.

Uno stereotipo che viene di fatto smentito dalla proposta di hosting italiani che ti stiamo per fornire nelle prossime righe. Di seguito troverai una lista con la top 5 degli hosting italiani: servizi davvero impeccabili, che possono rivelarsi perfetti per svariati progetti.

Siamo sicuri che, una volta terminata la lettura, avrai un quadro più chiaro delle varie proposte: in questo modo saprai scegliere quello che realmente fa al caso tuo. Ma bando agli indugi, partiamo!

Migliori hosting italiani 2021

Come dicevamo prima, non è facile né particolarmente utile dire se esiste un hosting migliore in assoluto. Dipende dalle funzionalità che stai cercando, dalle esigenze di cui necessiti. Facciamo qualche esempio concreto. Se il tuo sito è semplicemente una vetrina con cui presenti i tuoi progetti, il tuo portfolio e i contatti, allora puoi optare per un hosting economico e dalle risorse limitate.

Infatti, il tuo portale non sarà molto trafficato: fungerà solo da biglietto da visita. Diverso il discorso nel caso in cui invece avessi in mente di realizzare un sito web ricco di approfondimenti, news e contenuti di vario genere. Una piattaforma di questo tipo, costantemente aggiornata, ha sicuramente bisogno di una struttura diversa e più solida. Anche perché le visite aumenteranno (si spera!), e di conseguenza il traffico sarà più consistente.

In quest’ultimo caso serve necessariamente un hosting che preveda piani più strutturati. Se non hai ben chiari quali sono gli hosting made in Italy più interessanti da questo punto di vista, l’elenco seguente ti risulterà senza dubbio utile. Anche per via del fatto che per ognuno di questi servizi andremo a sviscerare le sue caratteristiche. Ecco dunque i migliori hosting italiani 2021.

VHosting

Prezzi contenuti e alte prestazioni: VHosting garantisce un rapporto qualità-prezzo davvero notevole. Tra i suoi punti di forza ci sono indubbiamente i server utilizzati, che vengono ottimizzati costantemente per garantire sempre performance di livello impeccabile. Inoltre, fa un largo utilizzo di SSD NVMe.

Considerando i vari piani che propone (sono davvero tanti, quindi l’offerta è molto variegata), quello da prendere in considerazione in primo luogo è il pacchetto Low Cost Argento: con soli 30 euro ogni 12 mesi, avrai a disposizione per il tuo sito web 8 GB di spazio, un dominio gratuito per sempre e i migliori standard di sicurezza, come il certificato SSL e l’accesso SSH.

Da menzionare anche il piano denominato WordPress Veloce 01, perfetto per chi è un principiante della programmazione e ha bisogno di tutti gli strumenti per la costruzione del sito, a partire dal CMS più utilizzato. Inoltre, con questo piano avrai anche a disposizione ben 20 GB di spazio su SSD NVMe, un sistema di backup automatico e tutta la migliore tecnologia per salvaguardare la sicurezza dei tuoi dati. Costa 45 euro ogni 12 mesi: davvero economico se pensiamo al servizio offerto.

Hostinger

Altro miglior hosting italiano al 100% è Hostinger, servizio che presenta anche un piano gratuito ideale per le idee più amatoriali e che non necessitano di prestazioni elevate. Per quanto riguarda i suoi piani a pagamento, ne presenta uno denominato Single Web Hosting, ovvero il più economico e adatto a tutti anche per fare delle semplici prove. Costa solo 0,80 euro al mese e include 10 GB di spazio su SSD.

Un’altra proposta, sicuramente più completa, è quella Premium, che aumenta lo spazio disponibile, include un dominio e garantisce una larghezza di banda illimitata. Costa 2,15 euro al mese. Le soluzioni con WordPress installato sono leggermente più costose: la versione Starter prevede un pagamento di 2,15 euro al mese, con 20 GB di archiviazione su SSD, traffico illimitato, SSL e dominio gratuiti. Quella Premium invece arriva a 9,99 euro al mese.

Oltre a tutti questi ottimi servizi, Hostinger garantisce anche un’assistenza tramite ticket, disponibile 24 ore su 24. Disponibile inoltre, ed è un elemento da non sottovalutare, la possibilità di essere rimborsati entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento.

Serverplan

Altro nome molto apprezzato con riferimento agli hosting made in Italy è Serverplan, che propone un’offerta davvero economica ma non per questo di scarsa qualità, anzi. Il piano più economico, che prevede 5 GB di spazio su SSD e traffico illimitato, costa solo 24 euro al mese. Incluso nel prezzo c’è anche un dominio, il certificato SSL Let’s Encrypt e il backup automatico giornaliero.

Il piano Startup è più elevato: mette a disposizione ben 100 GB di spazio su SSD, dominio incluso e 50 email. Serverplan indica questo sito come perfetto per chi possiede siti per traffico fino a 100mila visite mensili. Presenti poi altri due pacchetti di questo tipo. WordPress è incluso in tutte le offerte, anche nel piano più economico.

Da registrare la possibilità con Serverplan di usufruire di 30 giorni di servizio soddisfatti o rimborsati, ma anche la presenza del pannello desk, il firewall, il server monitoring e molto altro.

Keliweb

Non solo il miglior hosting italiano, ma sicuramente nella top 10 a livello generale: Keliweb offre davvero un ottimo servizio. Stiamo parlando di un’azienda totalmente italiana, fondata nel 2009 e che mette a disposizione dei suoi utenti un’offerta davvero notevole, per più motivi.

Si parte da un piano economico da 19,99 euro all’anno, particolarmente indicata per chi ha già delle basi di programmazione. Con essa avrai a disposizione 5 GB di spazio server, il certificato SSL e HTTP/2, 10 indirizzi email e un database MySQL incluso. Presente inoltre un dominio gratis per sempre (così come in tutti gli altri piani previsti da Keliweb).

Il piano WordPress Start è invece quello dedicato a tutti quegli utenti alle prime armi, dal momento che con questo abbonamento si ha a disposizione tutto ciò che serve per costruire un sito senza avere delle conoscenze tecniche. Sono inclusi 5 GB di spazio su SSD, certificati di sicurezza, firewall, cPanel e un sistema di backup avanzato. Il tutto al prezzo di 29,90 euro all’anno.

A livello di assistenza tecnica, Keliweb non delude: è possibile contattare il servizio clienti tramite live chat, e-mail, ticket o telefono.

Siteground

Concludiamo la nostra lista del miglior hosting italiano con SiteGround, altro nome di riferimento per quanto riguarda il panorama degli hosting italiani e degli hosting in generale. È un servizio nato nel 2004, scelto sempre da più utenti tanto che è diventato un servizio apprezzato e riconosciuto anche a livello internazionale. Il motivo è presto detto: semplifica la vita.

L’obiettivo del team di Siteground è proprio quello di facilitare le attività degli utenti: ciò è reso possibile innanzitutto grazie a weebly, un site builder completo e agevole da utilizzare. A livello di piani, anche Siteground propone vari pacchetti adatti un po’ a tutte le tasche.

Si parte con un piano economico da 5,99 euro al mese: mette a disposizione 10 GB di spazio su disco, un dominio gratuito e un comparto sicurezza affidabile. Anche in questo piano è presente WordPress, ma se la tua idea è quella di creare un sito visitato e con un traffico consistente, meglio optare per il piano Growbig, che prevede la possibilità di gestire senza problemi 25mila visite mensili.

Lo spazio di archiviazione sale inoltre a 20 GB, ma ci sono anche tutta una serie di caratteristiche extra che non possono che fare comodo, backup OnDemand avanzato e cache dinamica dei dati in primis. Questo piano, così come tutti gli altri, prevedono anche la possibilità del “30 giorni soddisfatti o rimborsati”, non sempre presente in altri servizi hosting.

Come è stata redatta la classifica del miglior hosting italiano?

Tenendo conto di una serie di fattori assolutamente imprescindibili nella scelta di un hosting e con un approccio ben preciso: mai scegliere un servizio solo ed esclusivamente in base al prezzo. Nelle righe precedenti ti abbiamo indicato alcuni piani che possono andare bene a seconda delle esigenze di ciascuno: più che prendere in considerazione la convenienza, è bene riflettere sul rapporto costi/benefici a seconda del progetto che hai in mente.

Per questo motivo peraltro non ti abbiamo indicato il miglior hosting italiano e basta, ma abbiamo visto cinque servizi che a nostro giudizio possono rientrare benissimo nella definizione. Così hai potuto valutare quale fa davvero al caso tuo. Anche grazie al fatto che abbiamo passato in rassegna le caratteristiche che deve avere un buon hosting: lo spazio a disposizione su disco (che influisce sulla quantità dei contenuti che è possibile caricare e sulla velocità con cui gli utenti vi potranno accedere), la larghezza di banda (che influenza direttamente il numero di visitatori mensili che potrai avere) e la presenza o meno di WordPress.

Come hai potuto constatare, non è necessario essere dei programmatori per creare e ottimizzare un sito web: grazie a WordPress, ovvero uno dei CMS più diffusi, avrai a disposizione tantissimi plugin gratuiti e a pagamento con i quali costruire e progettare la tua piattaforma. Anche la presenza di una funzione di backup automatico può essere importante, specie se l’utente non ha molta esperienza. Stesso discorso per quanto concerne i servizi di assistenza tramite telefono, live chat o email.

Hosting gratis o a pagamento?

Non c’è una risposta univoca: anche in questo caso, dipende. Infatti, un servizio web hosting può essere sia gratuito che a pagamento. Il motivo per cui si decide di acquistare un servizio è che le risorse gratuite reperibili sul web sono molto limitate e garantiscono servizi molto stringati, per cui risulta impossibile sostenere tramite esse un progetto a lungo termine.

I servizi gratuiti, inoltre, non forniscono standard di sicurezza accettabili o comunque sufficienti a proteggere il lavoro degli utenti sul web. E all’interno di essi non sono disponibili nemmeno i plugin indispensabili per la progettazione di un portale ben costruito. Ovviamente, non possiedono backup dei dati automatici in caso di attacchi informatici. Insomma, anche a livello di sicurezza non sono affatto il massimo.

In generale, gli hosting gratuiti (ad esempio quelli forniti da Provider come Tiscali e Libero, o da alcuni host come Altervista), sono altresì caratterizzati da:

Spazio web limitato

Banda limitata

Vincolo di inserire banner pubblicitari all’interno dei siti

Una sola casella di posta elettronica

Un hosting a pagamento ovviamente offre livelli di risorse e sicurezza molto più alti, come abbiamo visto nelle righe precedenti. Ti dà la possibilità inoltre di registrare un dominio, trasferirlo, utilizzare uno spazio web più esteso, così come una banda mensile di traffico più larga.

Riepilogo e conclusioni

A questo punto dovresti avere una panoramica completa ed esaustiva su qual è il miglior hosting italiano 2021 più adatto alle tue esigenze e aspettative. Tutti i servizi di hosting che ti abbiamo indicato sono più che validi, sia in termini di risorse di cui dispongono che a livello di sicurezza.

Il consiglio finale che vogliamo darti è dunque quello di valutare attentamente i servizi che in questione, in modo tale da scegliere il servizio (e anche il piano) davvero giusto per te. Alla prossima!