Hosting Solutions: recensione, caratteristiche, prezzi 2021

L’hosting italiano ha una tradizione decennale nel settore e, per le medie e piccole imprese italiane, conviene puntare sempre su soluzioni nostrane rispetto agli hosting stranieri, così da avere la certezza che i propri siti e i dati personali siano custoditi second le leggi italiane.

Tra i migliori servizi di hosting italiani troviamo anche Hosting Solutions, una società fiorentina con anni di esperienza alle spalle e una valanga di servizi per ogni esigenza.

Nella seguente recensione analizzeremo da vicino le caratteristiche di ogni servizio offerto da Hosting Solutions, i prezzi applicati ai tipi di hosting più richiesti dall’utenza business (e non) e verificheremo anche la facilità d’uso con CMS famosi come WordPress o PrestoShop.

Cos’è Hosting Solutions

Hosting Solutions è un marchio registrato di Genesys Informatica srl, una società fiorentina che opera nell’ambito dei servizi di Information Technology da oltre 30 anni.

Tra i suoi punti di forza troviamo sicuramente la forte connotazione italiana: Genesys Informatica srl è un’azienda 100% made in Italy, che fornisce lavoro a personale italiano; i server, i data center, le linee dedicate e gli uffici sono tutti ubicati in Italia.

L’azienda è dotata di tutte le certificazioni fondamentali (UNI EN ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, Qualifica CSP), vanta l’utilizzo di energia pulita al 100%, dispone di oltre 100.000 domini attivi e gestisce 4 data center (2 a Firenze, 1 a Roma e uno a Siziano).

Caratteristiche servizi Hosting Solutions

Per scegliere un buon hosting è necessario analizzare attentamente le caratteristiche offerte, così da poterle confrontare con l’hosting attualmente in uso o con altri hosting presi in considerazione prima di avviare un nuovo sito web o un nuovo progetto di webapp basata sul cloud.

Piani

Questo servizio offre un gran numero di piani riservati all’hosting, adatti sia ai chi avvia il primo sito web sia per chi cerca una soluzione per gestire una grande quantità di domini da un unico hosting. Per semplificare l’ampia offerta di Hosting Solutions analizzeremo qui in basso i vari piani offerti:

Hosting condivisi : pensati per l’hosting più semplice su hardware condiviso, con essi è possibile scegliere tra Linux o Windows come sistema operativo e tra cinque piani ( Smart , Silver , Gold , Platinum ed Enterprise ), con prezzi che partono da 35 € all’anno (IVA Esclusa). Sono inclusi dominio e DNS, almeno 10 caselle da 2 GB, almeno 5 GB spazio su disco, almeno 1 GB per il database MySQL, Certificato SSL Let’s Encrypt e Site Builder Lite incluso.

: pensati per l’hosting più semplice su hardware condiviso, con essi è possibile scegliere tra Linux o Windows come sistema operativo e tra cinque piani ( , , , ed ), con prezzi che partono da 35 € all’anno (IVA Esclusa). Sono inclusi dominio e DNS, almeno 10 caselle da 2 GB, almeno 5 GB spazio su disco, almeno 1 GB per il database MySQL, Certificato SSL Let’s Encrypt e Site Builder Lite incluso. Hosting CMS : pensati per l’hosting più semplice (su hardware condiviso) e ottimizzazioni per i principali CMS utilizzati su Internet. Il prezzi per ogni tipo di hosting CMS è di 65 € all’anno (IVA Esclusa) e sono inclusi dominio e DNS, 20 caselle da 2 GB, 100 GB spazio su disco, 2 GB per il database MySQL, Certificato SSL Let’s Encrypt e CMS preinstallato (a scelta tra WordPress, Joomla!, Drupal, WooCommerce, PrestaShop e OpenCMS).

: pensati per l’hosting più semplice (su hardware condiviso) e ottimizzazioni per i principali CMS utilizzati su Internet. Il prezzi per ogni tipo di è di 65 € all’anno (IVA Esclusa) e sono inclusi dominio e DNS, 20 caselle da 2 GB, 100 GB spazio su disco, 2 GB per il database MySQL, Certificato SSL Let’s Encrypt e (a scelta tra WordPress, Joomla!, Drupal, WooCommerce, PrestaShop e OpenCMS). Server Virtuali (VPS) : per chi cerca il massimo delle performance è possibile puntare su server virtuali VPS, forniti con sistema operativo Linux o Windows e con virtualizzazione XenServer o VMware . A partire da 15 € al mese (IVA Esclusa) è possibile beneficiare di un hosting potente dotato di distribuzione Linux a scelta, Windows Server 2016 o 2019, Database MySQL, Server Web IIS, pannello di controllo a scelta, Storage Full SSD, IP dedicato, 100 Mbps di banda, traffico illimitato, console di gestione remota e scelta dell’hardware da virtualizzare (che cambieranno inevitabilmente il prezzo finale).

: per chi cerca il massimo delle performance è possibile puntare su server virtuali VPS, forniti con sistema operativo Linux o Windows e con virtualizzazione o . A partire da 15 € al mese (IVA Esclusa) è possibile beneficiare di un hosting potente dotato di distribuzione Linux a scelta, Windows Server 2016 o 2019, Database MySQL, Server Web IIS, pannello di controllo a scelta, Storage Full SSD, IP dedicato, 100 Mbps di banda, traffico illimitato, console di gestione remota e scelta dell’hardware da virtualizzare (che cambieranno inevitabilmente il prezzo finale). Hosting Dedicato Multidominio : il servizio riservato a chi gestire molti siti web o un numero elevato di webapp aziendali. Per questo tipo di hosting sono disponibili 4 piani ( Lite , Advance , Pro e Super ) con prezzi che partono da 165 € al mese (IVA Esclusa) e che includono almeno una CPU 4 Core, almeno 8 GB di RAM, storage da almeno 50 GB, spazio email da almeno 50 GB, SMTP illimitato, backup da almeno 50 GB, protezione anti DDoS, assistenza Full-Managed e pannello di controllo dedicato.

: il servizio riservato a chi gestire molti siti web o un numero elevato di webapp aziendali. Per questo tipo di hosting sono disponibili 4 piani ( , , e ) con prezzi che partono da 165 € al mese (IVA Esclusa) e che includono almeno una CPU 4 Core, almeno 8 GB di RAM, storage da almeno 50 GB, spazio email da almeno 50 GB, SMTP illimitato, backup da almeno 50 GB, protezione anti DDoS, assistenza Full-Managed e pannello di controllo dedicato. Server Dedicati: la soluzione più costosa e potente di Hosting Solutions con due piani a scelta (Serie Smart e Serie Enterprise) e prezzi a partire da 49 € al mese (IVA Esclusa). La configurazione del server minima disponibile fornisce un processore Intel Xeon E-2224 3.3 GHz, 8 GB DDR4 (2666MT/s, ECC), 2 x 1 TB SATA 6 Gb/s (7.2Krpm RAID 1 hot swap), Scheda controllo remoto iDRAC Basic, firewall incluso, protezione Anti-DDoS Arbor Networks, Backup Standard: a richiesta, connessione 100 Mbps ridondata (server preconfigurato in modalità active/backup), 25 GB (su SAN esterno) e due indirizzi IP e alimentazione singola.

Tutti questi piani rendono Hosting Solutions una delle soluzioni migliori per l’hosting Made in Italy, con un’ampia scelta tra server condivisi, server semi dedicati e server dedicati, con la possibilità di personalizzare nel dettaglio le componenti hardware e la parte software con cui gestire il proprio sito web o il proprio progetto online.

Webmail

Anche per quando riguarda le Webmail la scelta su Hosting Solutions è davvero molto ampia, con numerosi piani tra cui scegliere per ogni tipo d’esigenza. I piani di Webmail disponibili sono:

Shared Email : email semplice professionale al costo di partenza pari a 12 € all’anno (IVA Esclusa). Questo servizio offre un dominio incluso e una casella email personalizzata POP3/IMAP4 da almeno 2 GB, DNS con ridondanza geografica, SMTP dedicato gratuito incluso (con invio massimo di 100 email/giorno per casella) e Scelta tra 5 Webmail disponibili (Classica, Avanzata, Horde, RoundCube e SquirrelMail).

: email semplice professionale al costo di partenza pari a 12 € all’anno (IVA Esclusa). Questo servizio offre un dominio incluso e una casella email personalizzata POP3/IMAP4 da almeno 2 GB, DNS con ridondanza geografica, SMTP dedicato gratuito incluso (con invio massimo di 100 email/giorno per casella) e Scelta tra 5 Webmail disponibili (Classica, Avanzata, Horde, RoundCube e SquirrelMail). Mail server dedicati : email avanzata per piccole e medie imprese, disponibile a partire da 35 € all’anno (IVA Esclusa). Con questo tipo di servizio è possibile ottenere un Server all-inclusive e full managed, almen 50 GB di spazio per le caselle di posta, dimensione delle caselle personalizzabile, SMTP dedicato con messaggi illimitati (sia per numero sia per dimensione), server SMTP Postfix, Webmail RoundCube, filtri Antispam, filtri Antivirus e filtri SIEVE, per creare e personalizzare filtri per i messaggi di posta e supporto multidominio.

: email avanzata per piccole e medie imprese, disponibile a partire da 35 € all’anno (IVA Esclusa). Con questo tipo di servizio è possibile ottenere un Server all-inclusive e full managed, almen 50 GB di spazio per le caselle di posta, dimensione delle caselle personalizzabile, SMTP dedicato con messaggi illimitati (sia per numero sia per dimensione), server SMTP Postfix, Webmail RoundCube, filtri Antispam, filtri Antivirus e filtri SIEVE, per creare e personalizzare filtri per i messaggi di posta e supporto multidominio. SMTP dedicato: per le aziende che necessitano di un server di posta in uscita dedicato, con prezzi a partire da 25 € all’anno (IVA Esclusa). Con questo piano è possibile scegliere il numero massimo di messaggi in uscita (da 1000 messaggi al giorno a messaggi illimitati), accesso tramite porta standard 25 non crittografata, porta 465 con SSL, porta 587 con TLS, dimensione massima allegato 50 MB, invio a destinatari multipli e pannello di controllo per la consultazione delle statistiche.

Se l’obiettivo è di allestire un server di posta aziendale completo ed efficiente, Hosting Solutions è probabilmente la scelta migliore su cui puntare, specie se vogliamo conservare i messaggi email sul territorio italiano ed evitare gli hosting stranieri.

Performance

Per tutti i tipi di hosting visti finora Hosting Solutions dispone solo della migliore tecnologia, così da poter garantire un uptime del 99,99% per tutto l’anno e prestazioni anche con il più semplice hosting condiviso.

Tutti i datacenter dispongono di server della serie PowerEdge di Dell, che prevedono alimentazione ridondata, dischi hot-swap (estraibili mentre il server è in funzione) e scheda di rete ridondata.

Questi server montano CPU Intel Xeon, alti valori di GB di RAM installata (espandibile su richiesta), dischi classici e SSD di ultima generazione, collegamento remoto per il ripristino/riavvio dei servizi a partire dall’avvio del sistema operativo, SAN esterno per i backup, connettività 100 Mbps ridondata e altri efficaci sistemi di sicurezza, come vedremo nel capitolo successivo.

Sicurezza

Per capire appieno l’efficacia di un servizio di hosting è necessario analizzare nel dettaglio i sistemi di sicurezza predisposti per i data center (lato hardware) e per i servizi web avviati (lato software). Lato hardware troviamo un livello di sicurezza nei data center elevata, con caratteristiche pensate per ogni possibile imprevisto o incidente:

Monitoraggio e controllo degli accessi

Telecamere di sorveglianza

Sistemi anti-intrusione

Pavimenti rialzati

Sistemi antincendio

Sistemi antisismici

Controllo di temperatura e umidità

Lato software la sicurezza non è da meno, con l’adozione di sistemi antivirus e firewall di ultima generazione, sistemi di controllo dello spam e del phishing (per i servizi webmail), certificati SSL per ogni connessione con il pannello di controllo o con il backend e sistemi di rilevamento degli accessi amministrativi, così da controllare ogni possibile intrusione.

Facilità d’uso

Su Hosting Solutions la facilità d’uso è all’ordine del giorno, qualsiasi sia il tipo di hosting scelto: con i server Full-Managed è possibile concentrarci solo sulla realizzazione del sito web o della webapp da redistribuire in cloud, lasciando la gestione amministrativa del server ai tecnici di Hosting Solutions.

Per chi vuole realizzare un sito con CMS famoso sono disponibili comodi piani dedicati, così da avere subito il CMS pronto all’uso e in grado di aggiornarsi automaticamente ad ogni nuovo rilascio.

Per gli utenti più esigenti o gli amministratori di sistema è possibile anche accedere personalmente alla configurazione del server e scegliere una nuova componente o un’opzione di backup aggiuntiva, così da potenziare l’hosting in qualsiasi momento della giornata (specie se otteniamo dei carichi di lavoro non previsti all’avvio dell’attività online).

Funzioni avanzate

Tra le funzioni avanzate disponibili per l’hosting o per uno degli altri servizi presenti su Hosting Solutions, vale la pena segnalare:

nBox : dalla collaborazione del team Ntop e dall’esperienza di Hosting Solutions nasce un prodotto rivoluzionario per lo studio, il monitoraggio e l’analisi del traffico della propria rete.

: dalla collaborazione del team Ntop e dall’esperienza di Hosting Solutions nasce un prodotto rivoluzionario per lo studio, il monitoraggio e l’analisi del traffico della propria rete. Antivirus e Antispam : entrambi sono disponibili sotto licenza Libresva ESG, certificata da Virus Bulletin come uno fra i migliori servizi di sicurezza per le email. Con questi prodotti avremo una protezione ulteriore dalle email di spam e da rischi di infezione di virus e ransomware avanzati (come CryptoLocker).

: entrambi sono disponibili sotto licenza Libresva ESG, certificata da Virus Bulletin come uno fra i migliori servizi di sicurezza per le email. Con questi prodotti avremo una protezione ulteriore dalle email di spam e da rischi di infezione di virus e ransomware avanzati (come CryptoLocker). CDN (Content Distribution Network): servizio di distribuzione ottimizzata dei contenuti, molto utile per migliorare le performance del sito, per prevenire attacchi DDoS e hacking, e per sistemare la risoluzione dei siti compromessi.

Con queste funzioni avanzate Hosting Solutions è adattabile a qualsiasi scenario d’utilizzo e a qualsiasi progetto aziendale, grazie ad un’infrastruttura all’avanguardia costantemente aggiornata con le ultime novità in campo tecnologico e informatico.

Assistenza

Hosting Solutions offre uno dei migliori servizi d’assistenza in Italia, con vari strumenti utilizzabili in base alla gravità del problema o al tipo d’assistenza richiesta in quel preciso momento.

Il fiore all’occhiello è senza ombra di dubbio l’assistenza telefonica, che vi permetterà di entrare in contatto con il personale tecnico specializzato con cui risolvere i problemi più gravi (per esempio interruzione del servizio o problemi con l’accesso al sito). Il supporto telefonico è disponibile nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Oltre all’assistenza telefonica è possibile puntare anche sul sistema di segnalazione tramite ticket (disponibile tutti i giorni H24), una completa guida online, un sistema di FAQ per le domande più comuni poste dagli utenti e l’innovativa assistenza tramite app dedicata per smartphone e tablet (ServerMate App, disponibile per Android e per iOS).

L’unico appunto che possiamo fare sull’app è che essa non viene aggiornata da qualche anno e viene presentata in accesso anticipato su Android, segno evidente che lo sviluppo non è ancora ultimato (cosa che potrebbe portare a problemi di stabilità sui dispositivi più recenti).

Prezzi Hosting Solutions

Analizzando i prezzi dei vari piani di hosting visti nei capitoli precedenti è possibile constatare che Hosting Solutions fornisce un ottimo rapporto qualità/prezzo, con un server condiviso accessibile al prezzo di 35 € all’anno (IVA Esclusa).

Per chi cerca performance elevate può puntare su una delle soluzioni VPS o sui server dedicati, completamente configurabili dall’utente secondo le sue necessità (ovviamente ogni aggiunta o opzione attivata modificherà verso l’alto il prezzo finale).

Un buon server aziendale può essere gestito quindi spendendo meno di 50 € al mese, anche se nella maggior parte dei casi le opzioni secondarie come backup, SSD più performante e un aumento della quantità di memoria RAM poterà velocemente il prezzo finale verso i 100 € al mese (ovviamente con IVA Esclusa).

Altri servizi Hosting Solutions

Oltre all’hosting e al servizio webmail Hosting Solutions fornisce anche svariati servizi web, sui cui è possibile puntare ad occhi chiusi, indipendentemente dalla scelta di un hosting dell’azienda. I servizi aggiuntivi sono:

Cloud Computing : la scelta ideale per gestionali online o per sviluppare la propria webapp aziendale.

: la scelta ideale per gestionali online o per sviluppare la propria webapp aziendale. Blockchain : possiamo allestire velocemente un nodo Quadrans per il calcolo redistribuito, per conservare le informazioni online con cifratura garantita.

: possiamo allestire velocemente un nodo Quadrans per il calcolo redistribuito, per conservare le informazioni online con cifratura garantita. PEC : posta elettronica certificata con dominio mypcert.it.

: posta elettronica certificata con dominio mypcert.it. Smart Working : possiamo ottimizzare tutti i servizi aziendali per renderli disponibili in cloud a tutti i dipendenti che lavorano in smart working, con accessi VPN dedicati.

: possiamo ottimizzare tutti i servizi aziendali per renderli disponibili in cloud a tutti i dipendenti che lavorano in smart working, con accessi VPN dedicati. Registrazione domini : possiamo registrare il nostro dominio personalizzato, scegliendo tra i TLD più utilizzati o tra i TLD più economici.

: possiamo registrare il nostro dominio personalizzato, scegliendo tra i TLD più utilizzati o tra i TLD più economici. Servizi SMS : porta il marketing su un nuovo livello, inviando SMS personalizzati a dipendenti e clienti affezionati.

: porta il marketing su un nuovo livello, inviando SMS personalizzati a dipendenti e clienti affezionati. Protezione siti web : aumenta la protezione dei siti web con gli strumenti di sicurezza forniti da Hosting Solutions.

: aumenta la protezione dei siti web con gli strumenti di sicurezza forniti da Hosting Solutions. Certificati SSL : rendi le tue connessioni con il sito sicure con un certificato SSL facile da applicare.

: rendi le tue connessioni con il sito sicure con un certificato SSL facile da applicare. Servizi di Backup e Storage online : conserva i file più importanti sul cloud, con spazio configurabile e accesso protetto.

: conserva i file più importanti sul cloud, con spazio configurabile e accesso protetto. Acronis Backup : effettua backup automatici delle postazioni e dei computer aziendali e ripristinali velocemente in caso d’infezione o di blocco del sistema operativo.

: effettua backup automatici delle postazioni e dei computer aziendali e ripristinali velocemente in caso d’infezione o di blocco del sistema operativo. Site Generator : crea in autonomia il tuo nuovo sito web, anche senza avere le basi della programmazione o della gestione di un sito web.

: crea in autonomia il tuo nuovo sito web, anche senza avere le basi della programmazione o della gestione di un sito web. Fatturazione elettronica : gestiti le fatture elettroniche in cloud, con integrazione automatica con l’Agenzia delle Entrate.

: gestiti le fatture elettroniche in cloud, con integrazione automatica con l’Agenzia delle Entrate. Servizi cloud Microsoft: acquista Microsoft 365 e Microsoft Azure da un rivenditore certificato come Hosting Solutions.

L’elevato numero di servizi aggiuntivi rende questo servizio di hosting un punto di riferimento in Italia.

Pro e contro

Volendo sintetizzare al massimo l’esperienza con Hosting Solutions è possibile stilare una lista di pro e di contro dell’azienda, così da avere un quadro completo al momento di sottoscrivere un contratto per la fornitura di servizi. I pregi di questa azienda sono:

Elevato numero di servizi di hosting e servizi web

Server potenti e affidabili

Protezione avanzata lato hardware e software

Assistenza dedicata telefonica

Data center in Italia

Facilità nella configurazione

Supporto a diversi metodi di pagamento (Carta di Credito, PayPal, Bonifico bancario, MyBank o Bollettino postale)

Scalabilità garantita e configurabile in qualsiasi momento

Nella lista dei difetti (comunque oggettivamente pochi) citiamo:

Dispersività del sito : il sito è così grande e pieno di pagine da confondere un utente alle prime armi, che potrebbe impiegare qualche minuto prima di accedere al servizio su cui ha deciso di puntare.

: il sito è così grande e pieno di pagine da confondere un utente alle prime armi, che potrebbe impiegare qualche minuto prima di accedere al servizio su cui ha deciso di puntare. App assistenza non aggiornata: anche se funziona bene l’app per dispositivi mobile non viene aggiornata dal 2017.

Questi difetti non pregiudicano il giudizio finale su Hosting Solutions, che rimane abbondantemente positivo sotto tutti i punti di vista.

Domande frequenti

Oltre alla FAQ fornita direttamente da Hosting Solutions, abbiamo deciso di fornire a tutti i clienti ancora indecisi una FAQ su alcune domande chiave, così da poter valutare se puntare su una delle soluzioni di hosting presentate dall’azienda.

Va bene per WordPress?

Hosting Solutions è un ottimo servizio su cui puntare per gestire blogging o siti d’informazione realizzati con WordPress, attualmente uno dei migliori CMS per questo tipo di contenuto (anche perché gratuito e open source).

Per iniziare è possibile sia utilizzare un semplice hosting condiviso Linux (scelta economica, ma è necessario configurarsi manualmente il CMS) sia utilizzare l’hosting CMS dedicato a WordPress, così da avere un server con il CMS già pronto all’uso, lasciando quindi più spazio alla configurazione del layout e all’aggiunta dei contenuti.

Hosting Solutions va bene per un e-commerce?

Se intendiamo realizzare un bel sito di e-commerce o aggiungere un sottodominio per gli acquisti online Hosting Solutions può rappresentare una scelta vincente, anche grazie all’hosting CMS dedicato per i negozi o per i siti di vendite online.

Con Hosting Solutions è possibile infatti acquistare un server CMS ottimizzato con PrestaShop, ossia il CMS più adatto per gestire ogni tipo di e-commerce. Quando puntiamo su un e-commerce è importante disporre di un hosting con elevati standard di sicurezza, visto che gestiremo comunque informazioni sensibili come carte di credito, dati d’accesso bancari e transazioni economiche.

Hosting Solutions prevede rimborsi?

I rimborsi sono quelli previsti a norma di legge: in caso di problemi con i server o un uptime inferiore al 99,99%, Hosting Solutions provvederà a rimborsare il cliente o a offrire rinnovi annuali o mensili del piano dati attivo. In caso di danni di natura hardware è piena responsabilità dell’azienda sostituire subito l’hardware danneggiato, così da poter mantenere un elevato standard di affidabilità.

Per chi vuole provare il servizio prima dell’acquisto è possibile dare uno sguardo al Site generator, che offre una prova gratuita di 30 giorni dell’innovativo servizio per la creazione rapida e guidata di qualsiasi tipo di sito web.

Riepilogo e conclusioni

Hosting Solutions è una società affidabile e seria che fornisce a tutti i suoi clienti hardware di qualità, performance sempre elevate, connettività garantita, servizi di sicurezza all’avanguardia, servizi secondari di alto livello e un’assistenza telefonica, cosa non sempre garantita quando si parla di hosting moderno (dove sempre più servizi offrono solo assistenza ticket o assistenza via email per risparmiare).

Tutti i data center dell’azienda sono ubicati in Italia: questo è decisamente un grande vantaggio, visto che conservare i propri dati personali o gestire i propri siti da un server in Italia renderà molto più veloci gli accessi ai servizi o alla pagina web che abbiamo allestito per i clienti italiani, anche grazie ad un sistema di propagazione dei DNS tra i migliori in Europa.

Per chi vuole allestire un semplice server economico può puntare tranquillamente sulle soluzioni hosting condivise Linux, che presentano un buon prezzo annuale, sono davvero facili da gestire e offrono un livello di prestazioni adeguato (con la possibilità di scalare velocemente verso hosting condivisi più costosi e performanti). Per chi è alle prime armi può scegliere uno degli hosting CMS già pronti all’uso, così da mettersi subito al lavoro sul tema e sul backend del nuovo sito.

Se invece gestiamo un sito web per una piccola o media azienda o vogliamo allestire un sito per una nuova attività economica il consiglio è di puntare sempre su una VPS, personalizzandone l’hardware e scegliendo con attenzione il CMS o il software da utilizzare: le performance sono davvero elevate e difficilmente sentiremo la necessità di scalare verso un server ancora più costoso.

Per le aziende di grandi dimensioni è possibile trovare una grande quantità di servizi Hosting Solutions su cui puntare: possiamo scegliere dei server dedicati, allestire un server multi dominio, allestire un server email personalizzato, creare un SMTP con cui inoltrare tutti i messaggi di posta aziendali e allestire una piattaforma per lo smart working, anche grazie ai numerosi servizi per il cloud computing.