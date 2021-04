Hostinger: recensione, caratteristiche, prezzi (aggiornata 2021)

Tra i provider di hosting più conosciuti rientra anche Hostinger, da molti suggerito come uno dei migliori servizi di web hosting per chi deve realizzare un proprio sito Web per diversi utilizzi. Stiamo parlando di una società fondata nel 2004 in Lituania, originariamente col nome di Hosting Media, e che oggi può contare su una mole complessiva di oltre 29 milioni di utenti in 178 Paesi.

In questo articolo andremo ad analizzare tutte le caratteristiche di Hostinger, per potervi dare un quadro complessivo di ciò che potrete trovare nel pacchetto di strumenti messi a disposizione dal provider.

Cos’è Hostinger

Come già accennato, Hostinger è un provider di web hosting in grado di offrire diverse soluzioni in base alle esigenze degli utenti. Con Hostinger potrete realizzare il vostro sito Web appoggiandovi ad un servizio di hosting affidabile: potrete, in altre parole, sfruttare la “base di partenza” ideale su cui caricare il vostro CMS e iniziare a progettare il vostro sito Web, con dominio personale e quant’altro.

Hostinger consente allo stesso modo di sfruttare alcuni piani in abbonamento dedicati a chi vuole sfruttare il CMS WordPress già gestito da Hostinger stesso, oppure ad esempio a chi vuole appoggiarsi ad un costruttore di siti Web, che come vedremo è denominato Zyro. E’ presente sia un servizio di hosting condiviso (adatto quindi a siti Web di piccole o medie dimensioni), sia un hosting in cloud perfetto per chi deve avviare progetti di maggiori dimensioni. C’è anche un piccolo spazio per il gaming, grazie all’hosting dedicato a Minecraft con cui realizzare un server e giocarvi all’interno in condivisione con i propri amici.

Le offerte proposte da Hostinger quindi vanno a completare un pacchetto che, lo anticipiamo, risulta piuttosto completo e adatto non soltanto ad utenti inesperti e principianti nel settore, ma anche a sviluppatori con più esperienza alla ricerca di un servizio concreto e affidabile.

Piani Hostinger

Passiamo a visionare i piani offerti da Hostinger ai propri clienti. Procederemo in ordine in base alle tre categorie messe a disposizione nel sito Web, ossia Web Hosting tradizionale, Costruttore di siti Web per chi vuole sfruttare la piattaforma Zyro e Negozi online per chi desidera invece realizzare un e-commerce.

Partendo da Web Hosting, ossia il pacchetto di piani probabilmente più scelti e diffusi, i piani proposti sono tre. Anticipiamo da subito che per tutti e tre è disponibile un uptime garantito al 99,9%, un supporto 24/7/365 e un rimborso entro 30 giorni.

Il primo è Single Web Hosting ed è la scelta perfetta per i principianti, come riportato nella descrizione del piano stesso. Viene proposto al prezzo di 0,99€ al mese (al rinnovo 1,99€ ) e consente la creazione di 1 sito Web, di 1 account email e con gestione WordPress. Lo spazio d’archiviazione concesso è di 30 GB su SSD e il certificato SSL è gratuito. Vi sono alcune mancanze: ad esempio non è incluso il dominio e nemmeno il Google Ads Credit; permette fino a 100 GB di traffico e sono presenti soltanto 2 database. I backup sono settimanali, e non c’è l’accesso SSH; troviamo infine due soli sottodomini, 1 account FTP e 2 cronjobs.

Il secondo piano proposto è il più popolare: è denominato Premium Web Hosting e viene offerto al prezzo di 1,99€ al mese (al rinnovo 3,99€). La descrizione rappresenta ancora una volta il target di utenza perfetto per questo piano, ossia chiunque debba realizzare un sito Web personale. Troviamo alcune importanti differenze rispetto al piano precedente: possiamo infatti realizzare fino a 100 siti Web, con molteplici indirizzi email gratuiti e uno spazio d’archiviazione online pari a 100 GB in SSD. Il dominio è gratis, così come il Google Ads Credit e vi sono database illimitati. C’è l’accesso SSH, tuttavia i backup sono solo settimanali proprio come nel piano Single Web Hosting. Al contrario troviamo sottodomini e cronjobs illimitati, così come account FTP illimitati.

Il terzo piano, denominato Business Web Hosting, è perfetto per chi deve realizzare un sito Web dedicato ad una impresa di piccole o medie dimensioni. Il prezzo è di 2,99€ al mese (al rinnovo 5,99€) e, rispetto al piano precedente, raddoppia la memoria a disposizione: 200 GB in SSD. Anche in questo caso, come nel piano Premium Web Hosting, la larghezza di banda è illimitata e troviamo una feature in più, ossia i backup giornalieri anziché settimanali. Per il resto le caratteristiche sono per lo più identiche al piano precedente.

Al fianco di questi tre piani di hosting condiviso troviamo quelli dedicati all’hosting cloud. Questi, come accennato, sono piani perfetti per chi deve realizzare progetti su larga scala e le differenze rispetto a quelli condivisi sono nette. I tre piani inclusi sono il Business Startup a 9,99€ al mese, il Professional a 19,99€ al mese e il Cloud globale (gestito da Google Cloud) a 69,99€ al mese. In questi casi troviamo molti più siti Web realizzabili (fino a 300), molto più spazio d’archiviazione su SSD (anche in questo caso fino a 300), email gratuite illimitate, dominio gratuito e molte altre risorse aggiuntive dedicate.

Passiamo agli altri pacchetti di piani proposti, partendo dal Costruttore di siti Web. In questo caso i piani proposti sono due, e sono stati realizzati da Hostinger appositamente per chi non possiede conoscenze di web design o di programmazione. Entrambi i piani sfruttano il costruttore interno di Hostinger, ossia Zyro, che permette la creazione di un sito Web in modo semplice e rapido. Come già detto non è necessario possedere competenze di programmazione o web design: l’interfaccia è user-friendly e consente di realizzare un sito esteticamente molto gradevole in poco tempo.

I due piani attualmente proposti da Hostinger sono denominati Di Base e Libero, rispettivamente dedicati a brand personali e ad aziende strutturate. Il piano Di Base è offerto al prezzo di 1,59€ al mese e offre 3 GB di larghezza di banda, uno spazio d’archiviazione di 1 GB, template inclusi realizzati da designer, certificato di sicurezza SSL e strumenti di SEO e AI. C’è la possibilità inoltre di collegare il proprio dominio, qualora lo si possedesse. Il secondo piano è il Libero, pensato appunto per le aziende. A differenza del precedente – oltre al prezzo, che sale a 2,60€ al mese – troviamo un traffico illimitato, spazio d’archiviazione illimitato, dominio gratis per un anno e integrazioni più potenti.

Il terzo e ultimo pacchetto di piani proposti da Hostinger è dedicato ai Negozi Online e anche in questo caso troviamo due diversi piani al suo interno. Come suggerito dal nome stesso il pacchetto è pensato per chi desidera realizzare un e-commerce, o comunque la controparte online della propria attività già avviata fisicamente. Ancora una volta troviamo Zyro come piattaforma di realizzazione del sito Web.

Il primo piano è chiamato eCommerce e viene proposto al prezzo mensile di 7,57€. Non ci sono commissioni sui pagamenti, si possono vendere fino a 100 prodotti, il traffico è illimitato ed è possibile realizzare coupon e buoni regalo, oltre a tutti gli strumenti di gestione dell’inventario, delle spedizioni e aspetti fiscali. Il secondo piano è chiamato eCommerce+ e, al prezzo di 12,62€ al mese, propone in più un numero di prodotti illimitato, nonché il recupero del carrello abbandonato, un negozio realizzabile in più lingue e la vendita su Facebook, Instagram e Amazon.

Non ci siamo ovviamente dimenticati dei piani dedicati a WordPress: sono denominati WordPress Starter, Premium ed Enterprise ai prezzi corrispettivi di 2,15€, 9,99€ e 19,99€ al mese. Tramite questi piani sarà possibile realizzare siti Web ottimizzati per WordPress, con temi dedicati, plugin Jetpack e installazione del CMS 1-click. Una feature aggiuntiva è la possibilità di sfruttare i multisiti WordPress, ossia la creazione di più siti sfruttando un’unica installazione e gestione da un’unica dashboard.

Webmail

Come abbiamo visto, in particolare in riferimento ai piani di hosting condiviso o cloud, le caselle email sono sempre presenti. Il piano più basilare in assoluto ne possiede solo una gratuita, ma è comprensibile dato che si tratta di un piano perfetto per progetti individuali. Tutti gli altri includono email gratuite illimitate, che vi consentiranno di dare un tocco di professionalità in più al vostro portale Web.

Performance

Naturalmente quando si sceglie un servizio di hosting si guarda soprattutto alle performance e sotto questo punto di vista Hostinger non delude affatto. La caratteristica più importante è il tempo di uptime, pari al 99,9% garantito, che consentirà al vostro sito di andare offline il meno possibile. All’aumentare del piano poi è inclusa una differente larghezza di banda, ristretta a 100 GB nel piano base ma illimitata nei piani successivi.

Sicurezza

A livello di sicurezza Hostinger propone tutto il necessario per realizzare un sito Web affidabile, sicuro e protetto da attacchi esterni. A testimoniarlo sono ad esempio il certificato SSL Let’s Encrypt incluso in ognuno dei tre piani (purtroppo disponibile per un solo sito) ma anche la protezione da attacchi DDoS con nameserver protetti Cloudflare.

Facilità d’uso

Per quanto riguarda la facilità d’uso si tratta di qualcosa di soggettivo. Se siete esperti di programmazione e web design, non avrete problemi a prescindere; in caso contrario potreste optare per i piani che sfruttano il creatore di siti Web Zyro, che garantisce una facilità d’uso elevatissima anche per utenti inesperti in questo settore.

Funzioni avanzate

Ogni piano include comunque delle funzionalità avanzate perfette per una gestione efficace del proprio sito. Pensiamo ad esempio agli accessi GIT, SSH e Manager, alla gestione DNS, allo strumento di LiteSpeed Cache per velocizzare WordPress, o ancora ai cronjobs per programmare comandi o script su server.

Assistenza

L’assistenza di Hostinger è garantita 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tutto l’anno; è contattabile in live chat e permette di risolvere svariati problemi in pochissimo tempo (ovviamente anche in base alla disponibilità di operatori in grado di aiutare in quel preciso istante). Interessante il fatto che si possa aver diritto ad un rimborso a 30 giorni nel caso in cui qualcosa andasse storto.

Prezzi

Abbiamo elencato nei paragrafi dedicati ai piani i vari prezzi al momento disponibili. Secondo le nostre esperienze si tratta di prezzi in piena linea col mercato concorrente, talvolta anche inferiori rispetto alla concorrenza; ovviamente il prezzo sale per gli hosting in cloud, i più performanti in assoluto, ma è vero pure che sono piani destinati ad utenti molto avanzati, o comunque a vere e proprie imprese.

Altri servizi

Oltre ai piani sopra descritti Hostinger propone anche altri servizi aggiuntivi che non abbiamo menzionato. Pensiamo soprattutto all’hosting VPS proposto in diversi prezzi a seconda delle vostre esigenze di server virtuali; questi vanno da un prezzo minimo di 3,95€ al mese ad un massimo di 32,99€ al mese, con diversi quantitativi di RAM, larghezza di banda e spazio su SSD. Ci sono poi due piani dedicati all’hosting tramite cPanel, rispettivamente a 1,75€ e 2,95€ al mese, e perfino un hosting di server per Minecraft dedicato al celebre gioco, anch’esso con diversi prezzi fino ad un massimo di 12,95€ al mese.

A livello di email troviamo il piano dedicato al Google Workspace Email al prezzo di 4,55€ al mese con diverse funzionalità estremamente utili per un’attività online, oppure due piani di email hosting professionale a 0,99€ e 2,49€ nel caso del piano per email aziendale. Anche in questo caso troviamo strumenti avanzati per la protezione della casella email e spazi d’archiviazione fino a 30 GB.

Troviamo infine la possibilità di registrare un dominio (ad esempio il prezzo del dominio .it viene 16,99€ all’anno), un tool di ricerca del dominio WHOIS e un tool di trasferimento del dominio.

Hostinger: il piano gratuito

Ebbene sì: se vi siete chiesti se esiste Hostinger gratis in qualche forma, la risposta è affermativa. Hostinger propone un piano gratis per il quale non è necessario alcun esborso, nemmeno in futuro: una volta avviato tale piano resterà gratuito per sempre. Il prezzo da pagare però è una notevole limitatezza di strumenti e funzionalità a disposizione dell’utente. Hostinger gratis propone infatti soltanto 1 sito Web realizzabile, 300 MB di memoria su HDD, nessun account email, nessun certificato SSL, nessun dominio e soltanto 3 GB di larghezza di banda. WordPress, infine, non è gestito.

Hostinger gratis è una soluzione destinata a chi vuole realizzare un sito Web di prova partendo dai suoi rudimenti, o a chi necessita di un sito Web dalle dimensioni estremamente ridotte, magari un blog personale con pochissime visite al mese e per il quale non è richiesta grande professionalità.

Pro e contro

Dal nostro punto di vista sono molti di più i pro rispetto ai contro. Hostinger infatti propone una serie di piani davvero eccellenti e adatti a molteplici soluzioni di realizzazione di un sito Web; è molto apprezzabile ad esempio la presenza di piani con creazione del sito tramite Zyro, che consente anche ai meno esperti di creare un portale Web pienamente funzionante in poco tempo, e senza conoscenze. Tornando ai servizi di hosting “classico” all’interno di ogni piano sono incluse tutte le funzionalità più importanti per un’ottima gestione, e anche qualche chicca in più.

Tra i contro non possiamo non segnalare qualche possibile intoppo a livello di assistenza. Hostinger assicura tempestività di aiuto tramite live chat, e di fatto dalle nostre esperienze abbiamo potuto constatare proprio questo; riconosciamo però che un’assistenza in live chat potrebbe non sempre essere efficiente al 100%, e qualcuno potrebbe trovarsi scoperto in situazioni critiche.

Domande frequenti su Hostinger

Siamo quasi giunti al termine di questa recensione su Hostinger e vi proponiamo di seguito alcune domande frequenti in merito al provider lituano di hosting.

Hostinger va bene per WordPress?

Assolutamente sì, anzi: come potrete vedere nei piani sopra descritti e direttamente nel sito Web sono presenti piani dedicati a WordPress a prezzi diversi dall’hosting convidiso “classico”. Potrete infatti installare il CMS in modalità 1-click e sfruttare alcune risorse dedicate, come il plugin Jetpack o la gestione dei multisiti da un’unica dashboard in totale facilità.

Va bene per un eCommerce?

Certo, come per WordPress abbiamo descritto anche i piani relativi agli eCommerce. Potrete realizzare un negozio online con grande facilità tramite la piattaforma Zyro, senza alcun bisogno di conoscere i fondamentali della programmazione; inoltre, potrete gestire con efficienza gli aspetti di spedizione, fiscali e così via.

Hostinger prevede rimborsi?

Sì, allo stato attuale delle cose Hostinger garantisce un rimborso a 30 giorni nel caso in cui ci si dovesse imbattere con alcune problematiche. Vengono rimborsate completamente in particolare le tariffe di hosting entro 30 giorni dalla registrazione; al contrario non è previsto alcun rimborso per le tariffe di registrazione di un nuovo dominio.

Riepilogo e conclusioni

Siamo giunti alla conclusione di questa recensione di Hostinger, uno dei provider di hosting Web più famosi e conosciuti. Il bilancio è senz’altro positivo e sono molti i punti di forza di questo provider. Ciò che ci ha lasciati maggiormente soddisfatti è la varietà di piani offerti, che riusciranno a soddisfare le esigenze di molti utenti diversi, dal più esigente al neofita. I diversi piani permettono di creare piccoli siti Web (magari col servizio di Hostinger gratis, perché no) oppure autentici siti aziendali per progetti di grandi dimensioni (per i quali consigliamo senza dubbio i piani di hosting cloud).

Hostinger è proposto anche in versione ottimizzata per WordPress, il CMS più utilizzato per la creazione di siti, e include in ogni piano un’ottima varietà di strumenti preziosi per gestire al meglio la presenza del proprio sito sul Web. Ottima anche la garanzia di rimborso a 30 giorni, che vi consentirà di provare Hostinger ed eventualmente di non proseguire qualora preferiste orientarvi su altri provider concorrenti.