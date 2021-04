Hosting Netsons: recensione, caratteristiche, prezzi

La scelta di un hosting è fondamentale se dobbiamo creare un progetto sul web, dal più semplice al più complesso. Oggi vedremo tutte le peculiarità di Netsons, che forse è l’hosting più conosciuto nel mercato italiano, cercando di capire se conviene o meno sceglierlo per il proprio sito internet. Non vedremo però solo le specifiche ma anche le varie domande frequenti che i vari utenti si pongono prima della scelta di questo provider.

Cos’è Netsons

L’azienda che gestisce l’hosting Netsons è italiana e già questo potrebbe far propendere la scelta verso questo provider. Campanilismo a parte, questo hosting viene acquistato da più di 18 Mila utenti sparsi in tutto il mondo.

Netsons è presente nel mercato da oltre 15 anni ed offre diversi pacchetti per Cloud Server, Hosting ed altre soluzioni IT.

Le caratteristiche di Netsons

Capire se Netsons è l’hosting che fa al caso nostro non è di certo semplice se non si conoscono le specifiche nel minimo dettaglio. Tuttavia, molto spesso i meno esperti ad una prima analisi non riescono bene ad afferrare con precisione tutte le caratteristiche dei vari hosting.

Nei prossimi vedremo le varie peculiarità che contraddistinguono Netsons in modo da farvi capire se questo hosting è il più adatto alle vostre esigenze o meno.

Piani di Netsons

Prima di vedere i vari abbonamenti disponibili, dobbiamo distinguere due tipologie di Hosting. Netsons infatti mette a disposizione diversi Hosting Web e Hosting SSD. La differenza tra i due riguarda l’utilizzo o meno dell’SSD come spazio web.

I piani Hosting Web di Netsons sono i seguenti:

Hosting Web 10 : è il piano base ed offre il certificato SSL gratis, un dominio incluso e permette la gestione di un sito web. Lo spazio web che troviamo con questo pacchetto è di 10GB . Inoltre, è compreso anche il database MySQL/MariaDB oltre a 5 caselle email da poter gestire. È indicato per uso privato o per piccoli progetti web.

: è il piano base ed offre il certificato SSL gratis, un dominio incluso e permette la gestione di un sito web. Lo spazio web che troviamo con questo pacchetto è di . Inoltre, è compreso anche il database oltre a 5 caselle email da poter gestire. È indicato per uso privato o per piccoli progetti web. Hosting Web 100 : è il piano pensato per i clienti business. È pensato per la creazioni di siti con CMS WordPress oppure Joomla . Lo spazio web è pari a 100GB ed inoltre sono presenti ben 10 database MySQL/MariaDB. L’utente dispone anche di 10 caselle mail , antimalware, antispam e antivirus . Inoltre, è presente anche il certificato SSL ed è possibile gestire 1 dominio ed un sito web.

: è il piano pensato per i clienti business. È pensato per la creazioni di siti con oppure . Lo spazio web è pari a ed inoltre sono presenti ben 10 database MySQL/MariaDB. L’utente dispone anche di , antimalware, antispam e . Inoltre, è presente anche il ed è possibile gestire 1 dominio ed un sito web. Hosting Web 500 : è adatto per gestire fino a 5 siti. Questo piano offre 500GB di spazio web, 50 caselle mail, 50 database. I CMS compatibili con questo pacchetto sono gli stessi che abbiamo visto nel precedente, nello specifico, questo hosting è compatibile con WordPress e Joomla .

: è adatto per gestire fino a 5 siti. Questo piano offre di spazio web, 50 caselle mail, 50 database. I CMS compatibili con questo pacchetto sono gli stessi che abbiamo visto nel precedente, nello specifico, questo hosting è compatibile con WordPress e . Hosting Web 1000: è la soluzione top di gamma di Netsons ed è pensata per la creazione di siti web con il CMS Prestashop. È un hosting con 1 Tera di spazio web, 100 caselle email e 100 database. Inoltre, è pensato per poter ospitare fino a 20 domini aggiuntivi grazie alla gestione multidominio. Anche in questo pacchetto troviamo antivirus, antispam, antimalware ed il certificato SSL.

Se siete alla ricerca di piani hosting con SSD potete scegliere tra questi 4:

Hosting SSD 10 : ha le stesse caratteristiche del piano Hosting Web 10 che abbiamo visto poco fa. Eccezion fatta per lo spazio di 10GB su storage SSD espandibile.

: ha le stesse caratteristiche del piano Hosting Web 10 che abbiamo visto poco fa. Eccezion fatta per lo spazio di su espandibile. Hosting SSD 30 : soluzione adatta per chi vuole avere più spazio a disposizione per il proprio sito web. Offre la possibilità di gestire 1 sito web e un numero illimitato di caselle mail. Questo piano offre ben 30GB di spazio su SSD . È adatto per la creazione di siti web basati su Joomla e WordPress.

: soluzione adatta per chi vuole avere più spazio a disposizione per il proprio sito web. Offre la possibilità di gestire 1 sito web e un numero illimitato di caselle mail. Questo piano offre ben di spazio su . È adatto per la creazione di siti web basati su Hosting SSD 50 : è una soluzione multidominio pensata per chi necessita di avere più siti con diverse piattaforme. Nello specifico, è possibile gestire fino a 5 domini basati su Joomla , Prestashop e WordPress . Il piano offre un numero illimitato di caselle di posta elettronica e di database. Come per tutti gli altri pacchetti, anche questo dispone di antivirus, antispam, antimalware ed altri servizi di base. Inoltre, lo spazio disponibile su SSD è pari a 50GB .

: è una soluzione multidominio pensata per chi necessita di avere più siti con diverse piattaforme. Nello specifico, è possibile gestire fino a 5 domini basati su , Prestashop e . Il piano offre un numero illimitato di caselle di posta elettronica e di database. Come per tutti gli altri pacchetti, anche questo dispone di antivirus, antispam, antimalware ed altri servizi di base. Inoltre, lo spazio disponibile su è pari a . Hosting SSD 100: è il quarto piano acquistabile sul sito Netsons. Offre la possibilità di gestire fino a 20 domini con CMS WordPress, Joomla oppure Prestashop. Come nel precedente, anche qui troviamo caselle di posta elettronica illimitate ed anche database senza limiti. Sono sempre presenti il certificato SSL, antivirus, antispam, antimalware ed antivirus sempre inclusi nel prezzo. Inoltre, sono a disposizione ben 100 Giga di spazio su storage SSD.

Oltre a questi piani a pagamento esiste un pacchetto denominato Hosting Gratis con 1GB di spazio web. Questo piano gratuito permette all’utente di provare il servizio senza utilizzare carte di credito.

Webmail

Con i vari piani di Netsons sono disponibili anche caselle di posta elettronica illimitate. I pacchetti più semplici offrono al massimo 10 caselle email da poter gestire.

Esistono poi degli abbonamenti che partono da 50 caselle e possono arrivare fino alla gestione di un numero illimitato di webmail.

Performance

Prendendo in considerazione il pacchetto Hosting Web 1000 e l’Hosting SSD 100 possiedono entrambi ben 2GB di vRAM a disposizione dell’utente.

A differenza di altri Hosting, però, non è possibile scegliere la CPU e la RAM desiderata.

Le diverse soluzioni che Netsons offre ai suoi clienti sono davvero molto interessanti. Il provider italiano dispone infatti sia di piani con spazio web fino a 1000GB sia di una serie di pacchetti con SSD con storage massimo pari a 100 Giga.

Sicurezza

Anche in questo aspetto, Netsons riesce a dare il meglio di se. Questo perché in ogni piano offre antivirus, antispam, antimalware e il certificato SSL Let’s Encrypt.

Grazie a queste specifiche incluse in ogni pacchetto, Netsons, offre un sistema di sicurezza davvero di prim’ordine.

Facilità d’uso

Netsons è sicuramente uno degli hosting più facile da usare di quelli presenti in commercio. Con pochi click è possibile mandare online il proprio sito web senza dover impazzire con molti passaggi che potrebbero scoraggiarci.

Questo hosting è quindi adatto anche ai meno esperti dato che sono presenti delle guide passo passo per impostare determinate funzioni del proprio sito web.

L’hosting di Netsons offre anche l’auto installazione del CMS desiderato. A seconda dei vari piani, è possibile scegliere tra Joomla, Prestashop oppure WordPress.

Funzioni avanzate

Oltre ai già ricchi contenuti che Netsons offre è possibile sceglierne altri a pagamento.

A disposizione dell’utente troviamo a listino dei servizi aggiuntivi una casella di posta elettronica certificata a 10 euro annui, un IP dedicato a 60 euro l’anno ed anche il certificato SSL (SNI) a 45€ ogni anno.

Inoltre, come extra opzionali troviamo anche il CDN e la possibilità di avere l’hosting gestito.

Assistenza

L’assistenza dell’hosting Netsons è davvero di prim’ordine. Il supporto è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 sia tramite mail sia tramite ticket.

Per quanto concerne invece l’assistenza telefonica e via chat troviamo degli orari ben precisi.

Nello specifico è possibile contattare il supporto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

Insomma, nel caso in cui ci fosse un problema il team di esperti risponderà alle vostre esigenze in qualsiasi caso.

Prezzi di Netsons

Il prezzo dei vari pacchetti hosting di Netsons si differenzia a seconda delle caratteristiche incluse.

Per quanto concerne i piani Hosting Web partono da 2,20 euro al mese e possono arrivare al massimo a 13,93 euro mensili per l’Hosting Web 1000.

I piani con SSD sono più costosi rispetto ai precedenti. Per l’abbonamento di partenza, Hosting SSD 10, bisognerà corrispondere 3,34 euro al mese. La massima spesa per questi hosting è pari a 18,69€ mensili.

Altri servizi

Netsons offre per tutti i piani il certificato SSL, un antivirus, antispam ed antimalware.

I database disponibili possono arrivare ad essere anche illimitati a seconda del pacchetto scelto.

Inoltre, tutti i piani della gamma Hosting Web ed anche quelli SSD offrono agli utenti 1 dominio gratuito incluso.

Pro e contro

Tra le note a favore degli hosting Netsons troviamo sicuramente quella che il traffico è illimitato con qualsiasi piano, anche il più economico.

Inoltre, per qualsiasi pacchetto Netsons offre dei sistemi di protezione che evitano attacchi spam, malware o dai virus presenti nel web.

Un altro aspetto positivo è indubbiamente quello della presenza del certificato SSL Let’s Encrypt.

L’unica nota sfavorevole che abbiamo trovato è quella relativa alla presenza parziale del tool in grado di installare automaticamente il CMS desiderato nel pacchetto entry level chiamato Hosting Web 10.

Domande frequenti su Netsons

Siamo arrivati quasi alla fine di questa recensione anche se a dire il vero manca una delle parti più interessanti. Stiamo parlando del paragrafo relativo alle FAQ. Questa sigla sta ad indicare le domande più frequenti che si pongono gli utenti prima di acquistare un qualsiasi prodotto.

Nei vari siti e forum del settore sono presenti moltissime domande. Non potendo rispondere a tutte le domande ricorrenti abbiamo deciso di scegliere le più frequenti.

Tra poco, infatti, risponderemo alle FAQ più comuni che abbiamo trovato in giro per il web.

Netsons va bene per WordPress?

I piani Hosting Web 10, 100, 500 e 1000 ed anche i 4 Hosting SSD sono tutti compatibili con WordPress. Escludendo il piano Hosting Web 10, gli altri tre di questa gamma possiedono il tool che permette di auto installare il CMS in questione. Gli Hosting SSD, invece, supportano WordPress ma non è presente la possibilità di avere l’auto installazione del CMS.

La spesa minima da sostenere per avere un hosting Netsons ammonta a meno di 3,50 euro al mese.

Va bene per un Ecommerce?

Netsons offre diverse soluzioni per chi necessita di creare un sito per le attività di e-commerce.

Il piano Hosting Web 1000 è pensato per gestire al meglio il proprio sito su piattaforma Prestashop.

Esistono poi altri pacchetti della gamma Hosting SSD creati ad hoc per chi ha bisogno di un servizio multisito.

È possibile, infatti, aggiungere fino a 20 domini aggiuntivi al proprio sito web.

Sono previsti rimborsi?

Netsons come la maggior parte di aziende che forniscono servizi di hosting offre la possibilità di richiedere il rimborso dopo 30 giorni.

La richiesta di rimborso è molto facile da richiedere, basterà infatti aprire un ticket e richiedere lo storno di quanto pagato nel caso in cui non foste soddisfatti del servizio acquistato.

Riepilogo e conclusioni

Anche per questo hosting siamo oramai giunti al termine di questa recensione. Le soluzioni di hosting Netsons sono adatte sia a chi necessita di creare un sito web base sia a chi ha progetti più complessi. La semplicità d’uso unita all’assistenza H24 e alla presenza di antivirus, antispam e antimalware sono tutte caratteristiche che dovrebbero farvi capire il valore di questo hosting.