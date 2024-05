Migliori Website Builder per creare siti web del 2024

Giuseppe Vanni Pubblicato il 7 mag 2024

I website builder hanno cambiato profondamente la creazione dei siti internet, trasformandola in una procedura alla portata di tutti. Al giorno d’oggi una persona senza la minima conoscenza di programmazione web può creare un ottimo sito web, strutturato in ogni sua parte, adottando dei modelli predefiniti e modificandoli secondo le varie necessità.

Questa guida è una panoramica completa sui migliori website builder, scelti seguendo diversi criteri di valutazione. Per la classifica dei siti per creare siti web sono state analizzate: il numero e l’utilità delle funzionalità, la presenza di template già pronti all’uso, la facilità d’utilizzo, il rapporto qualità-prezzo e la presenza di un supporto immediato ed efficace (meglio se in italiano).

Scopri tutto quello che devi sapere per lanciare un sito web di successo, che sia un blog, un e-commerce o una pagina aziendale.

I migliori website builder del 2024

Vediamo la classifica dei migliori website builder del 2024. Per ogni servizio sono state analizzate tutte le principali caratteristiche, la facilità d’uso, il prezzo e l’assistenza clienti. Con un occhio di riguardo per le opzioni e-commerce, quelle legate al web analytics (indispensabili per poter comprendere l’andamento del traffico e migliorare dove necessario) e alcune delle funzionalità più ricercate (dominio e hosting incluso, template precostituiti e assistenza).

1. Hostinger

Hostinger 4.8 Recensione 🛒 Funzionalità e-commerce: ✔️ 📈 Web Analytics: ✔️ 🛜 Dominio incluso: ✔️ 🌍 Hosting incluso: ✔️ ⏲️ Abbonamento annuale: ✔️ 🎨 Template precostituiti: 150+ 💻 Dominio gratuito: ✔️ 🆘 Supporto: 24/7 con mail e live chat 🤖 Strumenti AI: ✔️ 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 75% + 3 mesi gratis Vedi l'offerta

Il miglior website builder per chi vuole creare un nuovo sito web dedicato alle vendite (e-commerce e marketing) è Hostinger. Con questo provider è possibile beneficiare di un editor completo e semplice da utilizzare, con centinaia di template diversi liberamente modificabili, dominio gratis, hosting incluso, email gratuite, traffico illimitato, SSL gratuito illimitato e fino a 100 siti web gestibili.

A fare la differenza rispetto ai concorrenti è la presenza delle funzioni di e-commerce integrate, all’abbattimento dei costi di transazione, l’integrazione con i migliori strumenti di marketing, funzionalità di intelligenza artificiale, lo strumento per la creazione guidata di un logo efficace e un comodo sistema drag-and-drop.

Su Hostinger è presente il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre pronto a rispondere a qualsiasi necessità. L’abbonamento per il web builder è disponibile a 2,99 € al mese (con ordini di 48 mesi e IVA non inclusa), con ben 3 mesi gratis.

Pro Editor drag-and-drop

Creazione sito con supporto IA

Dominio e hosting incluso Contro Non si può cambiare template

Nessuna prova gratuita

Editor foto base

2. GoDaddy

GoDaddy 4.5 Recensione 🛒 Funzionalità e-commerce: ✔️ 📈 Web Analytics: ✔️ 🛜 Dominio incluso: ✔️ 🌍 Hosting incluso: ✔️ ⏲️ Abbonamento annuale: ✔️ 🎨 Template precostituiti: 100+ 💻 Dominio gratuito: ✔️ 🆘 Supporto: Mail, live chat 🤖 Strumenti AI: ✔️ 💰 Garanzia di rimborso: ❌ 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 31% Vedi l'offerta

Gli utenti alle prime armi che vogliono creare un sito web senza programmare possono sfruttare la grande assistenza di GoDaddy.

Il website builder di questo provider offre un editor davvero molto intuitivo, in grado di costruire un sito web professionale in pochi minuti e di integrare con pochi clic tutti i principali strumenti di e-commerce e di marketing, senza dimenticare i tool per analizzare il traffico di un sito web.

L’assistenza clienti è ottima sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e con tutte le risposte ai quesiti più frequenti e alle problematiche che possono riemergere in qualsiasi fase della creazione di un sito.

GoDaddy offre una prova gratuita del servizio di website building, con prezzi a partire da 9,99€ al mese (IVA esclusa) con l’abbonamento base.

Pro Creazione del sito veloce e intuitiva

Prova gratuita

Assistenza eccellente Contro Mancano strumenti avanzati

Opzioni e-commerce sui piani più costosi

Limitata personalizzazione design

3. Shopify

Shopify 4.4 🛒 Funzionalità e-commerce: ✔️ 📈 Web Analytics: ✔️ 🛜 Dominio incluso: ✔️ 🌍 Hosting incluso: ✔️ ⏲️ Abbonamento annuale: ✔️ 🎨 Template precostituiti: 100+ 🆘 Supporto: Mail, live chat Vedi l'offerta

Shopify è uno dei migliori website builder per attività commerciali. Con questo strumento puoi usare:

bottoni d’acquisto personalizzati;

integrazione con qualsiasi metodo di pagamento (incluso PayPal);

gestione dei magazzini;

strumenti di marketing;

integrazioni social;

gestione avanzata dei canali di vendita e analisi dettagliata sia del traffico generato dal sito sia del fatturato generato da tutti i canali di vendita.

Anche Shopify si avvale dell’intelligenza artificiale per generare il sito perfetto, è possibile scegliere tra vari template e modelli di siti già pronti incentrati sulla vendita (alcuni gratuiti, altri a pagamento) e assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Shopify può essere provato gratuitamente per 3 giorni senza carta di credito. L’abbonamento di base è disponibile al prezzo di 21€ al mese (IVA esclusa), con varie tariffe di conversione per i pagamenti con carta di credito. Per chi vuole vendere solo sui social o solo su gruppi di WhatsApp può puntare anche sull’abbonamento Starter a partire da 5€ al mese (IVA esclusa).

Pro Creazione sito semplificata

Editor drag-and-drop

Strumenti marketing ed e-commerce avanzati Contro Limitata personalizzazione design

Pochi template gratuiti

Scarsa integrazione app di terze parti

4. Wix

Wix 4.1 🛒 Funzionalità e-commerce: ✔️ 📈 Web Analytics: ✔️ 🛜 Dominio incluso: ✔️ 🌍 Hosting incluso: ✔️ ⏲️ Abbonamento annuale: ✔️ 🎨 Template precostituiti: 800+ 💻 Dominio gratuito: ✔️ 🆘 Supporto: Mail, live chat, centro assistenza Vedi l'offerta

Uno dei migliori website builder, completo per costruire un sito professionale senza programmare è Wix. Il provider in questione fornisce sia un editor con sistema drag-and-drop molto semplice sia una grande quantità di template (oltre 800), in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di attività: dal sito personale al sito avanzato per la vendita online o per offrire nuovi servizi web.

L’equilibro tra strumenti avanzati (dedicati ai professionisti) e strumenti semplici (per utenti alle prime armi) rende Wix un punto di riferimento affidabile ed efficace per qualsiasi necessità, dal marketing passando per l’e-commerce o per il sito di landing di un’attività locale aperta da poco.

Se si incontrano difficoltà a creare un sito o a usare un nuovo template si può beneficiare sia dell’assistenza clienti dedicata sia della pagina di aiuto (Centro di assistenza), dove è possibile trovare centinaia di articoli diversi su come creare un sito efficiente e su come ottimizzare il sito per aumentarne l’efficienza sul lungo periodo.

L’abbonamento di base per creare un sito web professionale è di 11€ al mese, con la possibilità di scalare le risorse e gli strumenti forniti scegliendo uno dei piani più costosi. Oltre al piano a pagamento è possibile utilizzare il piano gratuito, con funzionalità limitate.

Pro Elevato numero di template

Piano gratuito

Editor drag-and-drop Contro Impossibile cambiare template una volta scelto

Costi elevati per scalare l'abbonamento

Scarsa integrazione app di terze parti

5. Squarespace

Squarespace 4.0 🛒 Funzionalità e-commerce: ✔️ 📈 Web Analytics: ✔️ 🛜 Dominio incluso: ✔️ 🌍 Hosting incluso: ✔️ ⏲️ Abbonamento annuale: ✔️ 🎨 Template precostituiti: 500+ 🆘 Supporto: Mail, live chat Vedi l'offerta

Gli utenti creativi o che desiderano curare ogni dettaglio del sito (dalla palette di colore al logo) troveranno interessanti le offerte di Squarespace.

Oltre ad essere uno dei migliori website builder con ottimo rapporto qualità-prezzo, è uno dei pochi che consente di personalizzare ogni elemento presente all’interno del sito, senza sacrificare la semplicità d’uso. Dopo aver scelto il template gli utenti dotati di senso del design possono cambiare il colore, la disposizione e il layout a piacere, senza dover sottostare ai rigidi schemi dei template predefiniti.

Per creare un sito unico nel suo genere è possibile beneficiare anche dell’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e dell’intelligenza artificiale ottimizzata (Squarespace AI). Oltre all’assistenza e all’IA è possibile trovare funzionalità di e-commerce, servizi ottimizzati per portfolio artistici e per vendita di quadri e altre creazioni artistiche, template dedicati ai menu per i ristoranti e template per corsi, tutorial e prenotazione appuntamenti.

Per accedere ai servizi di Squarespace ci sono abbonamenti a partire da 11€ al mese, con la possibilità di scegliere nuovi piani sempre più completi, da adattare a business via via sempre più grandi ed elaborati.

Pro Editor design-oriented

Elevato numero di template

Creazione sito con supporto IA Contro Impossibile cambiare template

Nessuna prova gratuita

Costi aggiuntivi per funzioni extra

6. Bluehost

Bluehost 3.9 🛒 Funzionalità e-commerce: ✔️ 📈 Web Analytics: ✔️ 🛜 Dominio incluso: ✔️ 🌍 Hosting incluso: ✔️ ⏲️ Abbonamento annuale: ✔️ 🎨 Template precostituiti: 500+ 🆘 Supporto: Mail, live chat Vedi l'offerta

Chi vuole usare WordPress per creare il nuovo sito può fare affidamento su Bluehost, senza ombra di dubbio uno dei migliori siti di website builder con il CMS appena citato.

WordPress è ampiamente configurabile e può essere adattato a qualsiasi tipo di progetto: dal sito con articoli e guide al sito dove vendere qualsiasi prodotto, passando per i siti dove è possibile fornire informazioni sulla propria azienda locale e spedire i prodotti in ogni angolo del mondo.

I principali punti di forza di questo servizio sono WonderSuite AI (il tool di creazione del sito tramite IA), a cui si affianca un’assistenza di alto livello, una grande libreria di template e di immagini (da abbinare al sito), l’integrazione con il plugin WooCommerce e con migliaia di altri strumenti pensati per ottimizzare le prestazioni del sito o per migliorare qualsiasi aspetto.

Bluehost fornisce un piano adatto per le principali esigenze di website building: con il piano Online Stores (a partire da 9,17€ al mese) si otterrà un sito adatto alle vendite, con il semplice WordPress Hosting (a partire da 2,72€ al mese) si può creare qualsiasi tipologia di sito. Il piano Design Services è pensato per curare ogni dettaglio, con tanto di migrazione assistita (per chi ha già un sito).

Pro Elevato numero di template

Creazione sito con supporto IA

Strumenti marketing ed e-commerce avanzati Contro Impossibile cambiare template

Nessuna prova gratuita

Editor foto elementare

7. Webflow

Webflow 3.9 🛒 Funzionalità e-commerce: ✔️ 📈 Web Analytics: ✔️ 🛜 Dominio incluso: ✔️ 🌍 Hosting incluso: ✔️ ⏲️ Abbonamento annuale: ✔️ 🎨 Template precostituiti: 100+ 🆘 Supporto: Mail Vedi l'offerta

Webflow è un sito per creare siti molto flessibile, che può essere apprezzato anche da chi sa programmare e vuole avere il massimo controllo su ogni elemento della pagina.

L’editor è uno dei più completi: menu e layout diversi tra cui scegliere, template da cui partire per creare subito un nuovo sito ma anche schermate dedicate per aggiungere un singolo elemento all’interno di una pagina o dell’homepage.

L’editor “ibrido” farà la gioia dei programmatori: è possibile utilizzare senza problemi TML, CSS e JavaScript come elementi della pagina e “gestirli” come se fossero elementi grafici, in un sistema drag-and-drop decisamente molto semplice da utilizzare.

Non mancano gli strumenti per creare siti di e-commerce ma anche blog, siti di contenuti in generale, siti personali, siti destinati al business e siti per fornire una “vetrina” efficace per qualsiasi progetto web. La presenza di un piano gratuito (limitato) e dell’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 aiuterà nella scelta finale.

Il piano in abbonamento minimo per costruire un sito semplice parte da 14 dollari al mese (IVA Esclusa). Per utilizzare un CMS il costo minimo del piano sale a 23 dollari al mese (IVA esclusa).

Pro Piano gratuito

Editor drag-and-drop avanzato

Funzioni web building avanzate Contro Più complesso per i principianti

Costi extra

8. Jimdo

Jimdo 3.7 🛒 Funzionalità e-commerce: ✔️ 📈 Web Analytics: ✔️ 🛜 Dominio incluso: ✔️ 🌍 Hosting incluso: ✔️ ⏲️ Abbonamento annuale: ✔️ 🎨 Template precostituiti: 100+ 🆘 Supporto: Mail Vedi l'offerta

Jimdo propone modelli di siti già pronti, apprezzati soprattutto per siti ottimizzati per i dispositivi mobile (telefoni e tablet) e per progetti fotografici o di design.

Questo tra i migliori website builder è conosciuto per la semplicità d’uso (non è richiesta nessuna conoscenza pregressa di programmazione) e per la facilità con cui è possibile creare dei siti per portfolio online, per vendere quadri o altre opere creative. Le possibilità di creazioni non si limitano solo al mondo fotografico o al mondo del design: Jimdo può essere utilizzato anche per creare siti web professionali, per creare un sito di e-commerce e per creare un blog moderno e accattivante.

Jimdo può essere provato gratuitamente senza limiti con le funzioni base attive e sottodominio .jimdosite.com. Chi vuole creare un sito professionale può scegliere uno dei pacchetti Start e Grow, con prezzi a partire da 8€ al mese e 13€ al mese (entrambi IVA esclusa).

Peccato per l’assistenza clienti solo tramite email, con tempi di risposta che variano in base al prezzo dell’abbonamento pagato (entro 1-2 giorni lavorativi o entro 4 ore con i piani proposti nella guida); a questo si aggiunge che gli utenti gratuiti non possono accedere all’assistenza.

Pro Piano gratuito

Editor drag-and-drop

Ottimizzazioni per foto e contenuti multimediali Contro Assistenza diversificata in base all'abbonamento

Scarsa integrazione app di terze parti

Le caratteristiche di un website builder

Per scegliere un buon website builder è necessario tenere bene a mente quali sono le caratteristiche da cercare in ogni singolo prodotto, così da avere la certezza di scegliere il provider giusto per il tipo di sito che si andrà a realizzare. I parametri da considerare sono: sistema drag-and-drop, template, hosting e dominio, email, strumenti di monitoraggio e archiviazione.

1. Sistema drag-and-drop

Un buon website builder fornisce un editor drag-and-drop per la creazione del sito. Questo sistema permette anche agli utenti alle prime armi di creare un sito web professionale, senza conoscere un linguaggio di programmazione. Tutti gli elementi della pagina possono essere spostati e modificati, adattandoli dinamicamente sia alla homepage sia alla singola pagina web che si sta realizzando.

2. Template

Il segreto del successo dei website builder è la presenza di un buon numero di template personalizzabili. Invece di partire totalmente da zero è possibile scegliere uno dei modelli di sito già pronti e agire successivamente con l’editor su ogni singolo elemento, caricando le foto e i contenuti personali e cambiando (se necessario) laylout, disposizione, colori, font e intestazioni.

3. Hosting e domini inclusi

Una funzionalità molto ricercata quando si parla di website builder è l’integrazione dell’hosting e del dominio all’interno del piano di abbonamento scelto. Con un solo pagament0 è possibile infatti ottenere un dominio personalizzato, beneficiare di un hosting condiviso e di tutti gli strumenti necessari per poter creare un nuovo sito.

4. Email aziendali

Un website builder che fornisce un buon numero di email aziendali è da preferire, in particolare se si intende gestire un team di sviluppo o un team per creare nuovi contenuti per il sito. Anche se può essere sufficiente una singola email ad inizio progetto, meglio mettere in conto l’espansione del sito e la necessità di essere affiancati da qualcuno il prima possibile.

5. Strumenti di monitoraggio (Analytics e SEO)

Gli strumenti di monitoraggio delle prestazioni del sito e delle singole pagine web sui motori di ricerca permetteranno di migliorare costantemente il numero di visitatori, aumentando di conseguenza il numero di vendite o di accessi e, come logica conseguenza, dei ricavi generati dal traffico online o dalla vendita diretta di prodotti o servizi.

6. Archiviazione immagini e video

Avendo incluso l’hosting nei piani consigliati è possibile salvare immagini e video personalizzati, da aggiungere al proprio sito web. Questi contenuti occupano molto spazio e, senza un’adeguata capacità di archiviazione, si corre il rischio di dover utilizzare immagini stock per completare un sito.

Website builder consigliati per tipologia di sito

Ogni website builder presenta dei vantaggi e degli svantaggi ma è possibile scegliere il servizio giusto in base a precise esigenze. Anche se tutti i servizi cercano di offrire sempre funzioni per ogni tipologia di sito è inevitabile che ognuno si adatti meglio di un altro in determinati contesti.

Piccoli business

Per i piccoli business il miglior servizio su cui puntare è Hostinger. Questo provider fornisce un editor davvero semplice da modificare e da adattare al servizio da offrire, integra delle ottime funzionalità di e-commerce, tutti i principali strumenti di marketing e è supportata dall’intelligenza artificiale in ogni fase della creazione di un sito, rendendo davvero semplice e veloce per lanciare un sito veramente efficace.

Blog

Per i blog è necessario puntare su un servizio che si integri alla perfezione con WordPress e un hosting apposito, da anni un punto di riferimento per questa tipologia di contenuto. Il miglior servizio da questo punto di vista è Bluehost, che consente di caricare e modificare il CMS di WordPress in ogni suo punto, curando sia il backend che il frontend. Ottimi anche GoDaddy e Wix, che presentano editor ancora più semplici e template adatti per la scrittura di contenuti.

Portfolio fotografico o artistico

Per i progetti fotografici e artistici si prestano molto bene sia Jimdo che Squarespace. Il primo provider nasce come sito per caricare gallerie fotografiche e portfolio di ogni tipo, con template pensati per enfatizzare la bellezza degli scatti; il secondo provider fornisce invece ottimi template orientati al design, con la possibilità di modificarli in ogni dettaglio (dai colori alla disposizione degli elementi).

E-commerce

Per vendere efficacemente online è necessario che il website builder fornisca ottimi strumenti per gestire ogni elemento di questi siti (pulsante d’acquisto per i clienti e wallet dei ricavi, pagina dei prodotti, carrello), senza dimenticare la gestione logistica e la gestione del magazzino di rifornimento. I migliori provider sono Hostinger e Shopify, poiché forniscono pieno supporto ai tool per gestire e-commerce e ottimizzare le possibilità di vendita sia tramite indicizzazione dei prodotti sia tramite pubblicazione sui social o su altri efficaci canali di vendita.

Criteri di valutazione

Per stilare la classifica presente nella guida abbiamo seguito questi criteri di valutazione, offrendo una panoramica il più possibile completa sulla qualità di ogni singolo prodotto.

Funzionalità : si è preso in esame il numero di funzionalità offerte da ogni singolo servizio e come esso si adatti a tutti gli scenari d’utilizzo, specificando anche lo scenario dove il sito presenta maggiori vantaggi.

: si è preso in esame il numero di funzionalità offerte da ogni singolo servizio e come esso si adatti a tutti gli scenari d’utilizzo, specificando anche lo scenario dove il sito presenta maggiori vantaggi. Template : la presenza di un buon numero di template è sempre un vantaggio, ancor più se è possibile accedere a dei template gratuiti (senza dover pagare ulteriormente).

: la presenza di un buon numero di template è sempre un vantaggio, ancor più se è possibile accedere a dei template gratuiti (senza dover pagare ulteriormente). Facilità di utilizzo : la presenza di un editor drag-and-drop faciliterà la creazione di ogni sito, indipendentemente dall’abilità dell’utente. La presenza dell’intelligenza artificiale è un punto a favore visto che, con un semplice prompt, si può generare un intero sito.

: la presenza di un editor drag-and-drop faciliterà la creazione di ogni sito, indipendentemente dall’abilità dell’utente. La presenza dell’intelligenza artificiale è un punto a favore visto che, con un semplice prompt, si può generare un intero sito. Rapporto qualità-prezzo : il prezzo dell’abbonamento deve essere adeguato al tipo di sito creato. La spesa per un blog o per un sito fotografico non è la stessa di un sito dedicato all’e-commerce o a grandi volumi d’affari.

: il prezzo dell’abbonamento deve essere adeguato al tipo di sito creato. La spesa per un blog o per un sito fotografico non è la stessa di un sito dedicato all’e-commerce o a grandi volumi d’affari. Supporto: l’assistenza è essenziale nella fase iniziale di creazione di un sito, ancor più se è presente il supporto tramite live chat (decisamente da preferire) e la disponibilità in ogni giorno dell’anno (spesso riservata solo agli abbonamenti più costosi).

Unendo tutte le caratteristiche elencate si ha un’idea dei migliori website builder sul mercato, per creare siti web professionali anche da principianti.

Consigli per la scelta di un website builder

Per scegliere un buon website builder bisogna anche calarsi nella propria esperienza e valutare quali sono le necessità personali. Ecco alcuni consigli pratici, utili se non si sa quale scegliere tra i prodotti consigliati o se si ha un dubbio tra due provider.

Soluzione all-in-one : è consigliabile sempre puntare su un servizio website builder che includa anche il dominio e lo spazio web necessario a creare il sito.

: è consigliabile sempre puntare su un servizio website builder che includa anche il dominio e lo spazio web necessario a creare il sito. Prova gratuita e budget : la presenza della prova gratuita permette di provare le funzioni del sito prima di pagare l’abbonamento, scegliendo successivamente il piano giusto.

: la presenza della prova gratuita permette di provare le funzioni del sito prima di pagare l’abbonamento, scegliendo successivamente il piano giusto. Cambiamento template : non tutti i provider permettono di cambiare il template una volta scelto e pubblicato online. Se si cerca una soluzione dinamica meglio puntare subito su servizi che offrono questa possibilità, magari scegliendo un abbonamento più costoso.

: non tutti i provider permettono di cambiare il template una volta scelto e pubblicato online. Se si cerca una soluzione dinamica meglio puntare subito su servizi che offrono questa possibilità, magari scegliendo un abbonamento più costoso. Adatto ai principianti : non tutti sanno programmare con i linguaggi web; con un editor a trascinamento (drag and drop) diventa davvero molto semplice creare il miglior sito, usando template predefiniti e molta creatività.

: non tutti sanno programmare con i linguaggi web; con un editor a trascinamento (drag and drop) diventa davvero molto semplice creare il miglior sito, usando template predefiniti e molta creatività. Tipologia di sito : per un sito di e-commerce è necessario che siano presenti tutti gli strumenti di marketing e di vendita, così come è necessario che siano presenti strumenti SEO per i blog e i siti di guide e contenuti generici.

: per un sito di e-commerce è necessario che siano presenti tutti gli strumenti di marketing e di vendita, così come è necessario che siano presenti strumenti SEO per i blog e i siti di guide e contenuti generici. Tool multilingua : poter usare gli strumenti e l’editor a trascinamento in lingua italiana aiuta molto, in particolare chi sta creando un sito per un’ente locale o per un’azienda locale. Da non sottovalutare la possibilità di tradurre automaticamente il sito in inglese , per garantirsi l’accesso ad un pubblico internazionale.

: poter usare gli strumenti e l’editor a trascinamento in lingua italiana aiuta molto, in particolare chi sta creando un sito per un’ente locale o per un’azienda locale. Da non sottovalutare la possibilità di , per garantirsi l’accesso ad un pubblico internazionale. Integrazione intelligenza artificiale: l’IA è ormai ovunque e sempre più website builder offrono strumenti in grado di generare un’intera pagina, un intero sito o un singolo elemento trasformando una frase in elemento grafico.

CMS o Website Builder: quale scegliere?

Gli utenti indecisi tra un CMS (Content Management System) e un website builder possono sciogliere fin da subito ogni dubbio analizzando le caratteristiche di queste tipologie di strumenti, scegliendo solo quello che più affine con il sito da creare.

CMS

Il CMS fornisce il controllo completo su ogni elemento del tuo sito web e può essere spostato tra più hosting. Permette di scegliere il backend e il frontend di un sito, di modificare ogni singolo elemento e di aggiungere nuove funzionalità tramite plugin o addon (come nel caso di WordPress).

Lo svantaggio principale è la manutenzione: problemi di compatibilità tra server, aggiornamenti costanti di ogni elemento aggiunto al CMS e interfaccia poco intuitiva rendono più ostico gestire un sito con questo elemento.

Website builder

I website Builder semplificano la vita degli utenti e permettono di creare un sito web in pochi passi.

Nella maggior parte dei casi si sceglie solo il piano di abbonamento e si accede subito all’editor semplificato, spesso di tipo drag-and-drop (a trascinamento di elementi). Anche in questo caso si ha un ottimo controllo di ogni elemento presente nella pagina o nel sito, con il vantaggio di non doversi occupare della manutenzione del sito o degli elementi.

Tra gli svantaggi si annoverano la mancanza di accesso ai server o alla gestione delle risorse assegnate, che verranno totalmente gestite dal provider. Se sei intenzionato a costruire un sito che ha pochi contenuti, allora i website builder sono quello che fa al caso tuo.

Conclusioni

La scelta della migliore piattaforma per creare siti web deve essere accurata e ponderata sulla base del proprio progetto. Come visto bene in questi capitoli ci sono alcuni fattori da considerare quando si sceglie un website builder. Oltre al prezzo c’è molto di più: si può valutare un servizio per la qualità e la facilità dell’editor a trascinamento, per l’integrazione con l’intelligenza artificiale o per la presenza di plugin o tool aggiuntivi, senza dimenticare la presenza di numerosi template tra cui scegliere.

Analizzando i suggerimenti e la metodologia il sito per creare siti più completo è sicuramente Hostinger. Al prezzo decisamente concorrenziale aggiunge un’ottima scelta di template e un’adattabilità che ha pochi eguali nel settore, permettendo a qualsiasi utente di creare un sito completo con pochi clic del mouse, dal blog fino al sito di e-commerce.

Domande Frequenti sui Website Builder Cos'è un website builder? Un website builder è uno strumento completo e semplificato per la creazione di un sito web. Si compone principalmente di un editor di tipo drag-and-drop e non necessita di conoscenze di programmazione web per poter operare. Dove creare sito gratis? Per creare un sito gratis è sufficiente sfruttare i piani gratuiti o le prove free fornite da siti come Wix, GoDaddy e Jimdo, davvero ottimi per iniziare a creare un sito utilizzando pochi e semplici strumenti. I piani gratuiti o forniti gratuitamente sono limitati e, in caso di pubblicazione sul web, è necessario comunque prendere in considerazione un abbonamento per poter raggiungere un vasto pubblico, specie se il progetto è basato su un’attività commerciale di medie-grandi dimensioni o se si ha un progetto che prevede fin da subito la partecipazione di un gran numero di creatori di contenuti o di un gran numero di pagine web da compilare e da gestire quotidianamente. Quali sono le alternative a un website builder? Una buona alternativa al website builder prevede di scegliere personalmente un CMS e di caricarlo su un hosting condiviso, scegliendo quindi ogni elemento che comporrà il sito e gestendo anche la manutenzione ordinaria dello stesso. Di solito questa è la via preferita dai grandi siti e dalle aziende di un certo calibro, che necessitano di avere maggior controllo su ogni elemento pubblicato online.