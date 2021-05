Hosting Joomla: i migliori del 2021 (Lista aggiornata)

Joomla è una delle migliori soluzioni per avviare il vostro sito web o per migliorare e gestire quello che avete già. Si tratta infatti di un CMS molto diffuso ma poco conosciuto al grande pubblico, diretto rivale di WordPress. La particolarità di Joomla è che si tratta di un Content Manager opensource, facile da installare e da utilizzare. Essendo i sorgenti liberi le opzioni di modifica e di personalizzazione, tramite temi o plugin, sono davvero tantissimi per questo strumento. Oggi quindi vi mostreremo quali sono i migliori hosting Joomla del 2021, in modo da poter sfruttare nel migliore dei modi tutte le potenzialità offerte da questo CMS.

L’importanza nella scelta dell’Hosting Joomla

Come vi avevamo indicato nella guida dedicata a WordPress, un hosting per funzionare bene deve lavorare in sinergia con il CMS. Le caratteristiche infatti devono essere pienamente compatibili fra i due strumenti, in maniera tale da ottenere i migliori benefici da entrambe le soluzioni. Oltre alle caratteristiche tecniche intrinseche dell’hosting, che condizionano in ogni caso l’utilizzo che andrete a farne, Joomla necessita di una configurazione ad hoc delle risorse software, soprattutto della parte Apache/Php e MySql. I servizi di hosting per Joomla che andremo a proporvi nei prossimi paragrafi rispettano tutto ciò di cui avrete bisogno. Sedetevi comodi quindi e concedeteci qualche minuto del vostro tempo, non ve ne pentirete.

SiteGround

SiteGround è uno dei migliori hosting Joomla fra quelli che potete trovare in rete, anche se nessun piano vede la preinstallazione di questo CMS. Questo però non deve spaventarvi, in quanto la procedura di installazione è davvero molto semplice e alla portata di tutti. Per quanto riguarda i dati tecnici invece, questo hosting provider è davvero ben bilanciato fra costi e performance. Il piano StartUp è disponibile a partire da soli 5,99€ al mese e ci consentirà di sfruttarlo al meglio per un sito web di piccole dimensioni. Qui troverete 10 GB di spazio, un dominio gratuito e un certificato SSL incluso. Non manca nemmeno un sistema di backup giornaliero, perfetto per tenere al sicuro tutti i vostri dati.

Se invece il vostro sito web, che già avete o state progettando, è diretto a un pubblico più ampio, allora vi consigliamo di optare per il piano GoGeek. Qui le caratteristiche diventano più interessanti, grazie ai 40 GB di spazio a disposizione. Le altre specifiche prevedono un dominio gratis, certificato SSL e backup on demand avanzato. I fornitori del servizio stimano che questo abbonamento possa reggere senza problemi un traffico di circa 100.000 utenti mensili. Nel caso in cui vogliate puntare direttamente al mondo professionale invece, è bene passare ai server dedicati, anche se di tipo VPS. In questo modo potrete contare su delle specifiche tecniche calibrate sul vostro progetto e facilmente scalabili. Il piano Jump Start per esempio, il più economico fra quelli proposti, utilizza 4 core virtuali, 8 GB di RAM e 40 GB di spazio su disco. I prezzi in questo caso partono da 80€ al mese.

Aruba

Chi di voi non conosce Aruba? Questo è infatti uno dei nomi più famosi nel panorama hosting italiano e non solo. I servizi offerti sono di ogni tipo e per tutte le tasche e comprendono ovviamente anche l’hosting per Joomla. Il più economico lo potete trovare in offerta a soli 19,99€ per il primo anno e contiene già tutto ciò di cui avete bisogno per partire alla grande. Lo spazio di archiviazione è illimitato così come il volume di traffico a disposizione. Non manca un certificato SSL preinstallato oltre a un dominio gratuito. Non dimenticate però che si tratta comunque di un hosting condiviso che andrà a perdere in prestazioni proporzionalmente al traffico gestito. L’installazione di Joomla è invece molto semplice da effettuare, grazie al sistema di installazione rapida Softaculous.

Per ottenere prestazioni migliori vi consigliamo di virare sul cloud hosting, grazie al quale potrete sfruttare al meglio una serie di piani altamente personalizzabili in base alle vostre esigenze. La soluzione con 2 GB di RAM dedicati per esempio, mette a disposizione anche spazio su SSD illimitato e un dominio incluso. Il prezzo è di 174€ per il primo anno che corrispondono a 14,50€ ogni 30 giorni. In questo caso l’ammontare massimo di RAM che potrete selezionare è di 8 GB, andando poi a incidere sul costo finale. Riassumendo le altre caratteristiche di un hosting Joomla su Aruba, potrete contare su più di 400 applicazioni gratuite, prestazioni di alto profilo e un sistema di backup giornaliero con punti multipli di ripristino.

A2hosting

A2hosting è sicuramente uno dei migliori hosting low cost, soprattutto per quanto riguarda i piani che includono Joomla. Qui avete infatti la possibilità di scegliere il pacchetto più adatto alle vostre esigenze fra una serie di proposte davvero vantaggiose, a partire da 2,99$. Il più equilibrato fra gli hosting condivisi è sicuramente Turbo Boost, che ha un costo di 9,99$ al mese nel caso vogliate scegliere l’abbonamento triennale. Potrete contare su spazio illimitato su SSD NVMe, un processo di migrazione di un sito web preesistente semplificato e prestazioni fino a 20 volte superiori rispetto al piano base.

Per quelli di voi che cercano prestazioni più avanzate rispetto a un hosting condiviso, A2hosting offre anche una serie di server VPS davvero molto invitanti. Con il piano Lift 4 ad esempio, a partire da 39,99$ al mese, potrete contare su 2 core dedicati e 4 GB di RAM tutti a vostra disposizione. Lo spazio su SSD è invece di 150 GB, con 2 TB di traffico dati mensile a disposizione. La configurazione più prestazionale fra quelle proposte può contare su 8 core, 16 GB di RAM e 450 GB di spazio su SSD.

Keliweb

Un altro provider di hosting, perfetto per essere accoppiato a Joomla è Keliweb. Si tratta di un’azienda italiana che negli anni si è saputa ritagliare una buona fetta di mercato grazie alla professionalità e alla cura che riserva ai propri clienti. Non va dimenticato poi che i piani offerti da Keliweb godono anche di un ottimo rapporto qualità/prezzo. Hosting Joomla per esempio, con soli 7,90€ al mese, vi permetterà di mettere a punto una strategia vincente per il vostro sito web. Lo spazio su SSD è pari a 10 GB e all’interno del pacchetto è incluso un dominio gratuito. Non mancano, come per la maggior parte dei concorrenti, caselle email e certificato SSL. L’installazione di Joomla poi non richiede nessuno sforzo, in quanto l’hosting di Keliweb è già ottimizzato per questo tipo di CMS.

I vantaggi che ne potrete trarre partono sicuramente con la grande versatilità di Joomla, perfetto sia per un sito vetrina che una community. Non manca inoltre la possibilità di accedere a caratteristiche superiori in un secondo momento, rendendo l’hosting Joomla di Keliweb adatto a qualsiasi tipo di esigenza. Per prestazioni ancora superiori invece potrete scegliere fra un’ampia serie di server VPS, fra i quali il nostro preferito è il pacchetto Value. In questo caso potrete contare su 4 core dedicati, 4 GB di RAM e 150 GB su SSD, il tutto a un prezzo più che accessibile di 29,90€ al mese.

Serverplan

Serverplan è uno di quegli hosting che punta molto su Joomla, tanto da proporre un piano entry-level con il CMS preinstallato. Se state cercando un pacchetto per un sito web anche già strutturato, su Serverplan avrete solo l’imbarazzo della scelta. Il più economico parte da 24€ ogni 12 mesi ed è perfetto per i progetti di piccole dimensioni, grazie ai 5 GB di spazio su SSD, al dominio incluso gratuitamente e al traffico illimitato. Salendo un po’ di livello è possibile invece accedere al piano Joomla Startup. In questo caso lo spazio a disposizione, sempre su SSD, sale a 20 GB, mentre restano disponibili un dominio gratuito e il certificato SSL. Il prezzo? 69€ all’anno che si traducono in un costo mensile davvero alla portata di tutti.

Per quelli di voi che invece stanno cercando un hosting Joomla più adatto al mondo business, è il caso di puntare al pacchetto Enterprise, più strutturato e perfetto per ospitare tutto ciò che serve per far risaltare la vostra attività. La stima è di circa 180000 visite mensili gestite senza problemi, con la possibilità di utilizzare fino a 100 GB di spazio su SSD. Da non sottovalutare anche il comodo backup giornaliero, per un costo totale di 129€ ogni 12 mesi. Il top fra le soluzioni offerte da Serverplan è però il piano Enterprise Plus: si tratta di un pacchetto che oltre a fornire un quantitativo di memoria superiore, 200 GB su SSD, offre anche delle prestazioni superiori. Le risorse dedicate al vostro Hosting Joomla saranno infatti più prestazioni, con un quantitativo di RAM fino a 2 GB e un numero maggiore di processi PHP. Anche in questo caso il costo è relativamente economico, con un prezzo di 210€ ogni 12 mesi.

Kinsta

Kinsta è conosciuto a livello mondiale per i suoi hosting con WordPress incluso. Questo però non significa che non si tratti di un provider versatile, adatto a ospitare alla perfezione anche Joomla. I piani proposti sono mediamente più costosi rispetto alla concorrenza e a parte quelli di fascia bassa, sono più indicati per un utenza business. Il pacchetto più economico, ad ogni modo, parte da 30$ al mese e consente di sfruttare 10 GB di spazio su disco, con certificato SSL e 50 GB di traffico con CDN. Fra le soluzioni professionali, ma comunque entry-level, quella più degna di nota è sicuramente “Business 2”. In questo modo potrete gestire senza problemi fino a 250000 visite mensili, con 40 GB di spazio su disco e una serie di soluzioni studiate per ottimizzare il vostro sito web.

Per gli utenti più esigenti invece, che desiderano il meglio per il loro hosting Joomla su Kinsta, è possibile accedere ai piani Enterprise. Questi partono da un minimo di 600$ fino a un massimo di 1500$ al mese. In questo caso parliamo di soluzioni professionali, studiate per gestire un traffico di almeno un milione di utenti mensili, quindi ben strutturate e con ottime prestazioni. Ad ogni modo vi consigliamo di scegliere le soluzioni Enterprise solo se il vostro sito web coincide anche con la vostra attività principale: in questo caso avrete tutto ciò che vi serve per farla decollare.

Vhosting

Vhosting ha preso molto sul serio l’hosting Joomla tanto da dedicargli una serie di piani ben strutturati e ottimizzati per l’utilizzo di questo CMS. Si parte con Joomla Veloce 01, un pacchetto economico e perfetto per chi è alle prime armi. Con 30€ all’anno infatti, avrete a disposizione 8 GB di spazio su SSD e un dominio gratuito, un binomio niente male per il vostro primo sito web. Sono inclusi anche il backup automatico e il certificato SSL gratuito. Nel caso in cui il vostro progetto sia invece più complesso e abbia bisogno di più risorse, vi consigliamo di scegliere il piano Joomla Super Veloce 04.

In questo caso i GB a vostra disposizione su SSD salgono a 50 e il dominio rimane gratuito. Non vanno dimenticati nemmeno il backup automatico, il certificato SSL incluso e la LsCache. Il prezzo rimane contenuto, con una spesa di 85€ ogni 12 mesi. Per Vhosting la soddisfazione dei clienti è fondamentale e per questo potrete usufruire della modalità “Soddisfatti o rimborsati” per ben 45 giorni. Ciò che vi abbiamo mostrato non vi soddisfa completamente? Non preoccupatevi, potete sempre scegliere uno degli hosting professionali di Vhosting, pienamente compatibili con Joomla.

Bluehost

Bluehost, a differenza di alcuni rivali, non offre dei pacchetti con il CMS Joomla già installato. Questo però non vi deve preoccupare: installare Joomla nei vari piani offerti da Bluehost è un vero gioco da ragazzi e voi dovrete solamente scegliere quello più adatto alle vostre esigenze. Fra i server condivisi vi consigliamo di scegliere l’abbonamento Choice Plus, che ha tutte le carte in regola per soddisfarvi, grazie allo spazio illimitato su SSD e al dominio gratuito per il primo anno. Avrete a disposizione anche un certificato SSL gratuito e la possibilità di accedere all’assistenza tutti i giorni, 24 ore su 24, il tutto a soli 4.53$ al mese se scegliete l’abbonamento triennale.

Per avere prestazioni di livello decisamente più alto però, dovete virare verso l’hosting VPS. Qui, grazie al pacchetto Enhanced, potrete contare su risorse esclusive, pari a 2 core virtuali e 4 GB di RAM dedicata. Lo spazio su disco SSD è di 60 GB e potrete comunque contare sul dominio gratuito per il primo anno a 29,99$ al mese. Per salire ancora un po’ con le prestazioni invece, vi consigliamo il pacchetto Ultimate, dove i core a vostra disposizione saranno 4 e la RAM 8 GB. Aumenta anche lo spazio su SSD fino a 120 GB mentre il prezzo mensile è di 59,99$.

Netsons

Anche Netsons non prevede piani pronti all’uso con Joomla preinstallato. Questo ostacolo però viene brillantemente aggirato dalla funzione “Il tuo sito con un click” che in pochi instanti permette di installare il CMS preferito, Joomla compreso. Questo vi permetterà di attingere all’ampio catalogo dei pacchetti offerti da Netsons senza particolari preoccupazioni. Per i siti web amatoriali o con poche pretese, non sottovalutate la possibilità di poter utilizzare un hosting Joomla gratis grazie al pacchetto gratuito offerto da Netsons.

Per quanto riguarda l’hosting condiviso invece, particolarmente interessante risulta il piano SSD 50, completo di tutto ciò di cui avete bisogno. Lo spazio su SSD è, come risulta chiaro dal nome, pari a 50 GB, mentre potrete fare pieno affidamento su dominio gratuito e certificato SSL incluso, ad un costo di 10,18€ al mese. Un gradino più in alto trovate invece i piani basati invece sull’hosting cloud, più costosi ma più performanti. Cloud Hosting 100 per esempio vi dà la possibilità di accedere a 4 GB di RAM dedicata e 100 GB di spazio su SSD, con connettività a 1 Gb/s. Il prezzo di partenza in questo caso è di 27€ al mese.

OVH

OVH è un fornitore di servizi utilizzato da milioni di utenti per i suoi ottimi servizi e per i prezzi decisamente concorrenziali. Fra i piani hosting di OVH al momento ce ne sono diversi che integrano già Joomla preinstallato. Il più economico parte da soli 1,99€ al mese ed è la scelta migliore se volete mettere online il vostro primo sito web. All’interno del pacchetto avrete infatti a disposizione 100 GB di spazio su disco e traffico illimitato per il trasferimento dati. Non manca nemmeno un dominio incluso gratuitamente per il primo anno.

Per avere a disposizione un hosting Joomla più performante però, vi consigliamo di optare per il piano Cloud Web, un hosting semi-dedicato davvero molto vantaggioso. Fra le caratteristiche offerte troverete 10 GB di spazio su una velocissima SSD, 1 core dedicato e 2 GB di RAM. Il prezzo rimane economico, con un costo di soli 9,99€ al mese. Nel caso in cui il vostro sito sia già ben avviato e vogliate trovare un hosting più performante allora dovrete virare sulle offerte VPS: qui potrete trovare tutto ciò di cui avete bisogno per far volare il vostro progetto, con prezzi a partire da 4,60€ al mese.

Hosting Joomla? Gli aspetti da valutare

Quando si decide di optare per un hosting Joomla, come avviene in realtà anche per gli altri CMS, è bene valutare una serie di aspetti tecnici prima di effettuare l’acquisto. Fra questi spiccano sicuramente performance e sicurezza ma non vanno dimenticati nemmeno la possibilità di effettuare un upgrade del piano e la qualità dell’assistenza.

Performance di un Hosting Joomla

Joomla è generalmente molto performante e non creare particolari problemi in merito alla velocità di esecuzione o di navigazione. Ovviamente molto dipende dall’hardware su cui questo CMS viene installato. Se scegliete una soluzione low cost all’interno di un server condiviso non aspettatevi miracoli, anche se la performance è tutt’altro che negativa. La soluzione ottimale è quella di optare per un Virtual Private Server, che coniuga nel migliore dei modi prestazioni e convenienza. Non dimenticate inoltre che con un po’ di esperienza e qualche tutorial online è davvero molto facile migliorare ulteriormente le performance di Joomla.

Sicurezza

Generalmente la sicurezza di un hosting viene curata direttamente dal provider del servizio anche se il CMS ci mette del suo nel facilitare o meno questo compito. Anche in questo caso Joomla si comporta bene e protegge adeguatamente contro malware e attacchi DDoS. Non dimenticate però che alzare misure di difesa aggiuntive non è mai una cattiva idea. Se avete la possibilità di scegliere un provider che offre servizi di questo tipo aggiuntivi non esitate oltre.

Risorse di un Hosting Joomla

Le risorse a vostra disposizione se scegliete di utilizzare Joomla sono davvero numerose. Le estensioni e i temi vi aiuteranno a personalizzare l’interfaccia e ad aggiungere nuove funzioni in un battibaleno. Proprio per questo motivo Joomla viene spesso scelto per i blog, vista anche la sua capacità di ospitare facilmente un gran numero di contenuti. Non dimenticate però che Joomla si sposa molto bene anche con gli e-commerce e vi consentirà di mettere in vista la vostra vetrina di prodotti in maniera semplice ed efficace. Per quanto riguarda le risorse hardware invece, queste dipendono dal pacchetto che decidete di acquistare e dal provider che ve lo fornisce.

Facilità di gestione di un Hosting Joomla

Gestire Joomla non è affatto complicato, anche per chi si affaccia per la prima volta su questo mondo. Certo, qualche base di programmazione non guasta mai e potrebbe aiutarvi a velocizzare la realizzazione del vostro sito web. Ad ogni modo in rete trovate tutti i tutorial di cui avete bisogno, soprattutto su YouTube e in meno di 48 ore potrete conoscere tutti i dettagli di cui avete bisogno. Anche le estensioni e i temi sono molto validi e vi permetteranno di personalizzare sia il back-end che il front-end in maniera pratica e accattivante.

Backup

I backup non sono solitamente influenzati dal CMS e su questo Joomla non fa eccezione. Certo, potrete impostare manualmente il backup del vostro sito web o utilizzare delle estensioni atte a questo scopo ma c’è un’altra strada molto più semplice da seguire. Gli hosting provider infatti includono spesso nei loro pacchetti la possibilità di utilizzare uno strumento di backup automatico che vi semplificherà notevolmente la guida. Per scoprire se anche il piano che avete scelto include un’opzione di questo tipo leggetene attentamente le caratteristiche oppure contattate l’assistenza.

Assistenza Hosting Joomla

Sono fortunatamente finiti i tempi in cui, quando si avevano problemi con il proprio sito web, ci volevano giorni per avere risposte dall’assistenza. Adesso tutti gli hosting Joomla includono almeno la possibilità di contattare il team dedicato a questo aspetto tramite email o tramite live chat. Prende sempre più campo anche la possibilità di utilizzare direttamente un numero di telefono anche se questo metodo è solitamente riservato agli abbonamenti di fascia media o alta.

Upgrade

Quando si mette mano per la prima volta ad un sito web spesso si tende a sottovalutare la quantità di risorse realmente necessaria, preferendo i pacchetti con un prezzo più contenuto. Da questo punto di vista l’hosting Joomla non si discosta dalle altre alternative e permette tranquillamente di effettuare un upgrade del piano con pochi semplici clic, pagando ovviamente un prezzo superiore. A questo scopo sono particolarmente adatti i server VPS, scalabili e adattabili a qualsiasi esigenza. In questo modo troverete un’alternativa con ottime performance e prezzi giusti, in grado di accompagnare ogni vostro bisogno.

Prezzo di un Hosting Joomla

I prezzi di un hosting Joomla sono in linea se non leggermente più bassi di quelli di un hosting WordPress. Si tratta infatti di un CMS completamente gratuito per il quale andrete a pagare solamente le caratteristiche del server che utilizzerete. Questo aprirà un ampio ventaglio di possibilità, con piani che partono da pochi Euro al mese e altri che invece si possono catalogare nel settore professionale. A seconda delle vostre necessità quindi non ci saranno limitazioni di sorta con l’hosting Joomla. Dovrete solamente scegliere l’hosting che più vi aggrada.

Riepilogo e conclusioni

Questa ampia carrellata sull’hosting Joomla è servita a darvi tutte le basi per effettuare coscientemente la scelta del miglior hosting in base all’utilizzo che andrete reale che andrete a farne. Questo CMS si adatta infatti alla perfezione alla maggior parte delle casistiche su cui potrete imbattervi, che si tratti di un semplice blog, di un sito web con stile editoriale più elevato o di un e-commerce di qualità.

Quando effettuerete la vostra scelta non dimenticati però che, anche se Joomla è un hosting molto performante, la maggior parte della differenza la fa l’hardware sul quale è installato. A questo proposito quindi, soprattutto se il vostro sito web non ha solo velleità amatoriali, ragionate per qualche attimo sulle reali caratteristiche di cui avrete bisogno, andando magari a scegliere un piano più costoso ma con un migliore output a medio e lungo termine.