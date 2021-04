VHosting: recensione, caratteristiche, prezzi (aggiornata 2021)

Qualche tempo fa abbiamo analizzato i migliori hosting italiani attualmente presenti sul mercato, e uno di questi è sicuramente VHosting. Si tratta di un provider davvero interessante, che fa di prezzi contenuti e prestazioni di alto livello i suoi punti di forza.

Nelle prossime righe andremo ad indicarti l’offerta proposta da VHosting, i suoi punti forti e quelli deboli. Così avrai una panoramica chiara ed esaustiva e potrai decidere in tutta tranquillità se i servizi offerti dall’azienda sono in linea rispetto alle tue esigenze.

Cos’è VHosting

VHosting è un’azienda che nasce nel 2009 a Palermo. In questi dieci anni (ed oltre) di presenza nel settore, si è ritagliata uno spazio molto importante tra i fornitori di servizi web presenti online. Risulta uno dei più apprezzati dagli utenti: ciò per varie ragioni, ma in primis perchè garantisce un rapporto qualità-prezzo davvero notevole.

Tra i suoi punti di forza c’è innanzitutto la sua variegata offerta (ce n’è davvero per tutti i gusti), perfetta sia per chi ha bisogno di un sito base che di un portale più avanzato. Ottimi anche i server utilizzati, che vengono ottimizzati costantemente per garantire sempre performance di livello impeccabile, così come il supporto clienti messo a disposizione. E non è finita qui, come vedremo nei paragrafi seguenti.

Le caratteristiche di VHosting

Come promesso, ora andiamo ad analizzare punto per punto le caratteristiche di questo servizio di hosting. Con una premessa: VHosting ha superato tutti i test a pieni voti.

Piani

Come dicevamo, la proposta di VHosting è veramente trasversale ed eterogenea, volta a soddisfare le esigenze più diverse. L’azienda propone soluzioni economiche (il piano denominato “Hosting Low Cost), professionali (“Hosting professionale), quelle dedicate (“Hosting semidedicato”), gli hosting WordPress, Joomla e Prestashop.

Impossibile dunque non trovare qualcosa che non faccia al caso proprio. Specialmente considerando che ogni piano menzionato ha poi diverse proposte a livello di pacchetti e servizi. Non è da sottovalutare poi la qualità dell’offerta. Già, perchè una proposta variegata di per sè vuol dire tutto e niente. Invece no, VHosting soddisfa tutte le aspettative, sia dal punto di vista delle prestazioni che della affidabilità e sicurezza.

Webmail

Molto, molto bene da questo punto di vista: VHosting offre caselle email illimitate in tutti i suoi piani. Potrai ricevere email illimitate e anche sugli allegati non c’è alcun limite. Nel caso in cui non volessi configurare la tua casella di posta su PC o smartphone, per leggerla via web potrai utilizzare i classici servizi come RoundCube, Horde e Squirrel Mail.

Tutti i messaggi sono inoltre protetti da servizi antivirus e antispam, e ogni ora interviene il backup automatico di posta per salvare tutte le tue corrispondenze. Oltre a questo, VHosting offre alcuni servizi aggiuntivi non previsti all’interno dei pacchetti: ci riferiamo alle caselle email PRO in Cloud HA e alla posta certificata PEC.

Performance

VHosting ha lavorato molto per quanto concerne le prestazioni e negli ultimi anni ha ridotto il gap con i principali provider di hosting, come SiteGround (anche se non è ancora approdato approdato a quel livello). Dando un’occhiata ai dati di uptime e velocità di caricamento delle pagine, VHosting si comporta davvero bene. L’hardware dei server di VHosting viene costantemente testato e aggiornato, così i servizi utilizzati risultano sempre performanti.

Sicurezza

Questo aspetto è fondamentale, anche se molti utenti tendono a sottovalutarlo. Proteggere il proprio sito web nel migliore dei modi è importante! E cosa fa VHosting in questo senso? Innanzitutto in tutti i suoi piani c’è un certificato SSL gratuito (venduti anche singolarmente qualora avessi bisogno esclusivamente di questa tipologia di servizio).

Inoltre, VHost garantisce un servizio di backup del sito giornaliero, che consentirà di ripristinare il proprio portale nel momento in cui dovesse essere messo sotto attacco hacker. Presente inoltre la protezione antispam, malware e Firewall Anti Hack (quest’ultimo per i piani semidedicati).

Facilità d’uso

Il pannello di controllo predisposto da VHosting è c-Panel, assoluta garanzia di semplicità nell’utilizzo. Anche gli utenti meno esperti non avranno particolari problemi a reperire le informazioni e i dati necessari per la costruzione e gestione del proprio portale.

Funzioni avanzate

Ogni piano include comunque delle funzionalità avanzate perfette per una gestione efficace del proprio sito. Pensiamo ad esempio agli accessi SSH o allo strumento di LiteSpeed Cache per velocizzare WordPress, o ancora alla migrazione gratuita di un sito WordPress. Ma non è finita qui, ecco altre funzionalità avanzate messi a disposizione da VHosting:

Dischi NVMe SSD

Varnish Supercache

Mod PageSpeed

QUIC/HTTP3

SSL HTTP/2

CDN CloudFlare e Railgun

Assistenza

Negli anni è sicuramente migliorata, soprattutto in fatto di cortesia ed efficienza. Sia il reparto tecnico che quello commerciale sono di grande aiuto quando si apre un ticket. Assistenza rapida e precisa anche contattando tramite email o telefono.

Prezzi di VHosting

Considerando i vari piani che VHosting propone (sono davvero tanti, lo ribadiamo), se sei alla ricerca di un hosting economico, quello da prendere in considerazione in primo luogo è il pacchetto Low Cost Argento: con soli 30 euro ogni 12 mesi, avrai a disposizione per il tuo sito web 8 GB di spazio, un dominio gratuito per sempre e i migliori standard di sicurezza, come il certificato SSL e l’accesso SSH.

Se invece stai cercando una soluzione WordPress i pacchetti WordPress Veloce sono perfetti per chi è un principiante della programmazione e ha bisogno di tutti gli strumenti per la costruzione del sito, a partire dal CMS più utilizzato.

Nel caso in cui avessi bisogno di una soluzione professionale, VHosting propone hosting professionali e semidedicati: sicuramente più costosi, ma i servizi aumentano di pari passo. Molto interessanti infine i pacchetti Prestashop Veloce, ottimi per chiunque voglia costruire un ecommerce di successo.

In conclusione, il rapporto qualità-prezzo garantito dai piani di VHosting c’è ed è anche alto: la scelta del piano dipende sicuramente dalle tue esigenze, ma sia che tu stia cercando una soluzione da “amatore” sia che invece voglia optare per uno spazio web professionale, con VHosting hai sempre la soluzione a portata di mano.

Altri servizi

VHosting offre anche altri servizi degni di nota, oltre a quelli prettamente hosting. Ci riferiamo in particolare ai servizi Cloud VPS (vengono proposte due tipologie di soluzioni), ai server dedicati (anche in questo caso due pacchetti), ai certificati SSL e alla PEC.

Pro e contro di VHosting

Davvero tantissimi pro e pochissimi contro: potremmo sintetizzare così l’esperienza su VHosting. Il provider in questione infatti propone una serie di piani davvero eccellenti, adatti a molteplici soluzioni di realizzazione di un sito web. Non tutti i competitors sul mercato danno il certificato SSL gratuito in tutti i piani che propongono, stesso discorso per quanto riguarda le caselle email illimitate.

Accortezze che ci hanno fatto ancor più apprezzare VHosting, un hosting efficiente, sicuro e affidabile, sia con riferimento ai piani low cost che a quelli più costosi, che richiedono risorse e prestazioni sicuramente più elevate. E ci ha stupito in positivo una nota presente in ciascuna pagina del sito dedicata ai piani, cioè questa:

Nota: Il prezzo di rinnovo non subirà variazioni rispetto al prezzo di acquisto iniziale.

Davvero tanta roba, considerando che la maggior parte dei competitors applica delle maggiorazioni nel momento in cui l’abbonamento viene rinnovato.

Domande frequenti

Siamo quasi giunti al termine di questa recensione su VHosting e ora vogliamo proporti una serie di domande frequenti relative a questo provider 100% italiano, così da fugare i tuoi ultimi dubbi.

VHosting va bene per WordPress?

Assolutamente si: VHosting mette a disposizione dei suoi utenti una serie di pacchetti dedicati proprio a WordPress. Sono i cosiddetti pacchetti WordPress Veloce: ce ne sono in tutto 4 e si passa dal primo con 20GB spazio SSD NVMe venduto al prezzo di 45 euro più IVA all’anno al quarto (WordPress Veloce 04) con 50 GB spazio SSD NVMe al costo di 85 euro all’anno più IVA.

Tutti i pacchetti WordPress Veloce possono ospitare al massimo un dominio, ma VHosting propone anche dei piani WordPress multidominio con illimitati domini ospitabili.

Va bene per un ecommerce?

Risposta affermativa anche in questo caso. VHosting in particolare propone i pacchetti PrestaShop Veloce. Si tratta di piani pensati ad hoc per le aziende che fanno del proprio spazio online la principale fonte di reddito. Le prestazioni sono ottime, anche grazie al numero limitato di clienti per ogni server. Come prezzi, si va dal primo pacchetto da 30 euro all’anno a salire fino al quarto, che costa 150 euro all’anno.

VHosting prevede i rimborsi?

Altro aspetto che ci fa veramente apprezzare Vhosting è il fatto che non solo è previsto un rimborso, ma addirittura c’è una garanzia soddisfatti o rimborsati di ben 60 giorni presente in ogni piani proposto dal provider italiano. Solitamente le altre aziende optano per una tempistica di 30 giorni, altri si fermano a 14 giorni: VHosting stupisce anche da questo punto di vista.

Riepilogo e conclusioni

Siamo giunti alla fine della nostra recensione ed è ora di tirare le somme: non possiamo non consigliarti VHosting. Praticamente promosso in tutti i suoi aspetti, anche su quello del supporto tecnico, che negli anni passati si era dimostrato un po’ il tallone d’Achille di questa azienda italiana, che si sta ritagliano sempre più un ruolo da protagonista nel mercato degli hosting.