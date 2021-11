Interserver: recensione, caratteristiche, prezzi (aggiornata 2021)

Nonostante non sia conosciuto come altri web hosting, Interserver è uno dei provider con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. Grazie ai servizi che mette a disposizione, è in grado di fornire all'utente tutto ciò che serve per sviluppare il proprio progetto online. Le tante risorse disponibili e la sicurezza ai massimi livelli sono tra le caratteristiche tecniche più importanti di questo servizio, che presenta caratteristiche e funzionalità ulteriori che vanno la pena di essere analizzate. In questa guida vediamo tutto nel dettaglio, così avrai un quadro più chiaro e potrai concludere se Interserver fa al caso tuo oppure no.

Le caratteristiche di Interserver

Ovviamente per avere una panoramica completa ed esaustiva è necessario in primo luogo analizzare le caratteristiche tecniche di questo hosting. E quindi quali sono le sue proposte a livello di prestazioni, sicurezza, usabilità, assistenza ecc. Ovviamente un aspetto che non può non essere valutato è quello dei prezzi.

Piani

Uno dei primi fattori da tenere in considerazione riguardo Interserver è la grande varietà di piani che propone. Ce n'è per tutti i gusti, a partire dal piano di abbonamento classico fino ad arrivare a soluzioni asp.net, VPS special e dedicate. Ci sono anche piani espressamente indicati per la realizzazione di e-commerce e siti/blog WordPress.

Webmail

Interserver mette a disposizione un numero illimitato di account di posta elettronica. Questo vale anche per i piani più economici, che offrono servizi importanti come consegna garantita della posta, crittografia SSL e accesso alla Webmail. Sarai anche protetto dallo spam, evitando così problemi di blacklisting dell'IP, e potrai utilizzare strumenti specifici per l'ottimizzazione delle prestazioni della Webmail.

Performance

Il tipo di cache utilizzata da Interserver garantisce un uptime del 99,97% in media. Ciò significa che le copie delle pagine vengono memorizzate per un utilizzo più veloce. Tramite il cPanel potrai accedere a LiteSpeed, mettendo in sicurezza le copie delle tue pagine. In questo modo, il disco verrà analizzato rapidamente, e attraverso le copie della cache potrai godere di una velocità di caricamento superiore sia con riferimento al sito che alla webmail.

Sicurezza

Non si può sottovalutare l'aspetto della sicurezza, e anche da questo punto di vista Interserver non delude affatto. Tutti i piani offerti offrono il certificato SSL. Dunque, sia che tu scelga un hosting condiviso o uno dedicato, avrai comunque la protezione di SSL Let's Encrypt. Per questo provider di hosting la sicurezza è assolutamente fondamentale.

Facilità d'uso

I servizi proposti da Interserver possono andare incontro sia ad utenti amatoriali che ad esperti, ma sicuramente per poterli utilizzare non è necessario essere dei programmatori. Gestire il sito, così come gli account di posta elettronica, non sarà affatto difficile: merito innanzitutto del cPanel, con cui sarai in grado di gestire il tuo progetto senza particolari difficoltà. Inoltre, scegliendo il piano standard condiviso, è possibile contare sullo strumento SitePad, molto utile per i principianti in quanto offre temi pre-costituiti con cui poter costruire il proprio portale.

Funzioni avanzate di Interserver

Interserver integra numerose altre funzioni importanti, come ad esempio il numero illimitato di database MySQL con uno qualsiasi dei piani scelti. Consente di aprire perciò tutti i database necessari al tuo progetto. E, a differenza di altri web hosting che limitano gli utenti all'utilizzo di sottodomini, lo spazio disponibile su disco è illimitato. Da menzionare anche il backup giornaliero dei database, che evita di far perdere il lavoro per via di un inconveniente.

A livello di applicazioni, Interserver ne mette a disposizione tantissime, che permettono di gestire al meglio tutto. In totale sono 461, tra cui WordPress, Joomla e Magento. Il vantaggio principale di avere un così ampio ventaglio di app è che esse consentono di sviluppare il progetto web come un vero professionista, anche per chi non è un esperto del settore. E' infatti possibile installare WordPress in modo pratico e semplice. Con questo CMS (e con l'aiuto del cPanel), potrai gestire i contenuti di siti, blog e webmail in maniera facile e veloce. Anche di più siti contemporaneamente.

Assistenza

Il supporto tecnico di Interserver è presente 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. L'assistenza può darti una mano sia per quanto riguarda il processo di installazione del web hosting, sia per la manutenzione del tuo sito web o della webmail. Il team è composto da esperti professionisti del settore, ed è possibile contattarlo tramite e-mail nel caso di problemi da risolvere in modo tempestivo. Gli operatori però parlano solo in lingua inglese.

Prezzi e piani

La politica dei prezzi di Interserver va incontro alle più diverse esigenze degli utenti. Con un comun denominatore: l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Possiamo dire che questo web hosting propone servizi di grande qualità a cifre basse. Si va dai 2,50 $ per il piano standard agli 8 $ per l'hosting asp.net, fino ad arrivare alla cifra di 9,95$ per i pacchetti boost. I costi ovviamente salgono con riferimento ai piani reseller.

Spesso Interserver propone periodicamente hosting per siti Web in offerta al 65% in meno.

Altri servizi di Interserver

L'offerta di Interserver è notevole sin dal piano iniziale condiviso, con cui si possono avere domini illimitati, un cPanel davvero semplice da usare, archiviazione e supporto dati illimitati e migrazione gratuita dei domini. Scegliendo un piano VPS, avrai a disposizione con pochi euro 2 GB di RAM e 30 GB di memoria SSD. I servizi dedicati hanno ancora più memoria, ma bisogna dire che i piani VPS non sono per tutti: bisogna già avere una certa dimestichezza per usarli in modo corretto.

Pro e contro Interserver

Come tutti i web hosting che abbiamo analizzato nelle nostre guide precedenti, anche Interserver presenta dei pro e dei contro. Iniziamo dai vantaggi. Innanzitutto, garantisce un'elevata velocità di navigazione della tua pagina web. E questo è un aspetto che non deve essere sottovalutato. Ottimi anche i suoi sistemi di sicurezza, tra i migliori del mercato, così come l'assistenza clienti. Inoltre, offre piani adatti sia a principianti che ad utenti esperti. Da non dimenticare il fatto che il piano VPS può essere personalizzato in base alle proprie esigenze. Infine, come trascurare la politica dei prezzi di questo servizio, davvero super conveniente?

Per quanto concerne i contro, dobbiamo ricordare che i server di questo provider sono tutti negli USA, e che le funzionalità illimitate sono soggette alla disponibilità simultanea del conto.

Riepilogo e conclusioni

Siamo giunti alla fine di questo approfondimento su Interserver. Ed è ora di tirare le somme. Dopo aver valutato tutte le caratteristiche di questo provider, possiamo dire che si tratta di un web hosting molto interessante e adatto alla maggior aprte degli utenti che vogliono lanciare il proprio progetto online. Interserver offre servizi sopra la media, considerando il prezzo con cui vengono proposti. Mette a disposizione servizi davvero notevoli a basso costo, come ad esempio le app più efficienti per la progettazione di siti web e blog, oltre che certificati SSL gratuiti compresi in tutti i piani e la possibilità di usufruire di strumenti di semplificazione come WordPress o il cPanel. Essendo situato solo negli USA, questo servizio in Italia non è ancora una delle migliori opzioni. Non a caso le opinioni in rete di chi lo ha utilizzato sono perlopiù di americani o canadaesi. Tuttavia possiamo confermare che funziona bene anche qui da noi.