InterServer: hosting siti Web in offerta al 65% in meno

In contemporanea alle offerte in corso sul provider di hosting WP Engine, dedicate principalmente a siti Web WordPress con funzioni per l’e-commerce, in rete attualmente è possibile accedere ad altre promozioni proposte da ulteriori provider. Tra questi, nella giornata odierna vi parleremo di InterServer, il quale ha voluto rilanciare uno sconto del 65% sul prezzo mensile, che scende dunque a 2,50 Dollari al mese.

Cosa offre InterServer e dettagli offerta

InterServer è una piattaforma di hosting che non delude affatto per velocità e affidabilità, oltre che per le feature proposte. Anche per il piano base entry-level, infatti, InterServer garantisce archiviazione illimitata su SSD RAID 10 a tutti i clienti, e non pone alcun limite nemmeno sul trasferimento dati, sugli account FTP, e-mail e database MySQL. Il backup del sito avviene settimanalmente e non mancano certificati SSL e CDN CloudFlare. Inoltre, potrete effettuare la migrazione di siti Web precedenti in maniera completamente gratuita.

Siete dei principianti e non sapete come costruire il vostro portale? Non abbiate paura: InterServer offre anche lo strumento SitePad Website Builder, con il quale potrete accedere ad app cloud come Pebble, HTMLy, Joomla, Concrete5, AbanteCart per l’e-commerce, MyBB per forum, Moodle per portali dedicati all’educazione e molto altro ancora.

Avete qualche timore per la sicurezza del sito? InterShield Security sarà incluso gratuitamente e bloccherà le offensive informatiche dei malintenzionati del caso. Non solo, ma effettuerà scansioni automatiche per virus basandosi sul database InterServer. Infine, non manca anche l’assicurazione Inter-Insurance. In caso di hack avvenuti con successo o altri problemi tecnici, InterServer analizzerà l’origine del disguido e risolverà il tutto riportando il sito al suo ultimo stato ottimale.

Come specificato in apertura, il prezzo a cui viene proposto è pari a 2,50 Dollari al mese. Si tratta di uno sconto del 65% sul prezzo di listino. Non solo, ma potrete trovare anche un’offerta esclusiva che consente di pagare solo 0,01 Dollari per il primo mese, grazie al coupon “PENNYDEAL”. Infine, se volete registrare un dominio potrete farlo durante il processo di pagamento. Nella schermata dedicata sarà sufficiente cercare il nome del sito d’interesse e, in caso, pagare 7,99 Dollari aggiuntivi.