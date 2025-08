Instagram lancia la mappa che mostra dove sono gli amici

Nove anni dopo aver “preso ispirazione” dalle Storie di Snapchat, Instagram torna a pescare dal rivale con Instagram Map, una copia quasi perfetta di Snap Map che conta già 400 milioni di utenti mensili attivi.

Instagram copia Snapchat (di nuovo) con la nuova mappa social

Instagram che copia Snapchat non è più una novità oramai… Nel 2016 erano le Storie, oggi è il turno delle mappe sociali. Meta non si nasconde nemmeno più, vede una funzione che funziona su Snapchat e la ricrea per i suoi miliardi di utenti. La strategia, del resto, sarà pure sleale, ma funziona. Si prende un’idea di successo da un competitor più piccolo e si porta su una piattaforma con una base utenti enormemente superiore.

Va detto però che Instagram Map non è una copia spiccicata di Snap Map. La condivisione della posizione è disattivata di default e si aggiorna solo quando si apre l’app, non in tempo reale come su Snapchat. È un approccio più cauto, probabilmente dettato dalle battaglie legali che Meta ha combattuto sulla privacy negli ultimi anni. Snapchat può permettersi di essere più aggressivo, Instagram deve essere più diplomatico.

Le Note sulla mappa

Una delle aggiunte più interessanti sono le Note sulla mappa, brevi messaggi che ora si possono lasciare su luoghi specifici. Immaginiamo di poter lasciare una recensione rapida di un ristorante direttamente sulla mappa, o un suggerimento per i propri amici su dove andare in una città che si sta visitando.

La scoperta che diventa sociale

L’aspetto più intrigante di Instagram Map non è la condivisione della posizione, ma la scoperta di contenuti. Se uno dei propri amici va a un festival e posta una storia, apparirà sulla mappa. Se un creator recensisce un nuovo ristorante nella propria città, si può scoprire tramite la mappa.

È come se Instagram diventasse una guida turistica sociale in tempo reale, dove i consigli arrivano dalle persone che seguite invece che da algoritmi anonimi.

I Repost e l’influenza di TikTok

Insieme alla mappa, Instagram sta lanciando anche i “Repost“, la sua versione del retweet di X o della ricondivisione di TikTok. È un’altra ammissione che Instagram non inventa più, adotta. Prende le migliori idee da ogni piattaforma e le integra nel suo ecosistema.

La tab Amici

La tab “Amici” nei Reel, lanciato negli Stati Uniti all’inizio dell’anno, ora diventa globale. Permette di vedere cosa piace, commentano e ricondividono i propri amici.