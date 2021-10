WP Engine: hosting sito WordPress e-commerce in sconto per nuovi clienti

Un’azienda che si rispetti, piccola o grande che sia, oramai deve obbligatoriamente avere un portale Web e condurre attività di e-commerce. Ciò serve per garantire maggiore accesso ai potenziali clienti, ma anche per conoscere meglio la realtà in cui si lavora. Per avviare il sito Internet, però, serve un servizio di hosting di ottima qualità. Tra questi c’è WP Engine, servizio da noi provato nel 2021 per il quale si assicura la detta qualità. Per giunta, WP Engine è ora disponibile in sconto al 20% in meno per i nuovi clienti, con prezzi a partire da 22 Euro al mese.

Sconti su WP Engine, piattaforma hosting WordPress

WP Engine è un provider di hosting principalmente dedicato a WordPress, famosa piattaforma accessibile a tutti e facile da usare per creare un sito Web. Sebbene l’hosting non sia un’attività semplice, WP Engine si dota di un’interfaccia estremamente intuitiva rendendo così l’esperienza decisamente migliore rispetto a diversi servizi concorrenti. Notiamo oltretutto la presenza di strumenti avanzati, del supporto tecnico dedicato e continuo, ma soprattutto di una varietà di piani non indifferente, ognuno con funzionalità aggiuntive e tagli diversi.

Per semplicità, in questa occasione tratteremo nello specifico i dettagli di WP Engine eCommerce Hosting Startup, piano dedicato alle piccole imprese. Esso include un sito Web con 10 GB di memoria e 50 GB di larghezza di banda mensile. WP Engine offre poi back-up quotidiani, l’accesso a 10 temi Premium, aggiornamento automatico dei plugin e la creazione ottimizzata e semplificata del portale. Ciò viene garantito anche dalla integrazione automatica del plugin WooCommerce, il migliore su WordPress per siti Web di negozi online.

Questo piano in particolare viene proposto a 22 Euro al mese, ovvero 272 Euro all’anno, al posto di 408 Euro all’anno. Si tratta di uno sconto base sul piano annuale al quale si accumula lo sconto del 20% sul primo pagamento grazie al coupon “ecomo21” inserito automaticamente al carrello durante la fase di transazione. Lo sconto del 20% varrà per un anno, dopodiché il prezzo cambierà. Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito e, in caso di insoddisfazione, potrete richiedere il rimborso completo entro 60 giorni.