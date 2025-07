Cos'è l'app Tea e perché tutti ne stanno parlando

Si chiama Tea, ma ha ben poco a che vedere con la bevanda, se non in senso figurato. È l’applicazione più chiacchierata del momento e non solo per il suo record di download. Andiamo con ordine, per capirne l’origine, la destinazione d’uso e i motivi che hanno portato a galla questa ennesima meteora dell’universo mobile.

Tea: l’app per sole donne, come funziona

Creata nel 2023, il suo nome per esteso è Tea Dating Advice. È un’app disponibile per Android e iOS (al momento solo negli Stati Uniti) che permette alle donne di pubblicare informazioni sugli uomini ai quali sono interessate o che stanno frequentando. È pensata come una sorta di spazio sicuro riservato al solo genere femminile. L’accesso ai maschi è impedito attraverso un sistema che combina intelligenza artificiale e analisi facciale.

Tra le funzionalità incluse, ci sono anche quelle che permettono di etichettare un uomo con una red flag (nessuno verificherà mai la veridicità della motivazione), sondaggi rivolti alla community per capire se vale la pena concedere un appuntamento, una sorta di indagine collettiva sul passato del candidato e la ricerca inversa per immagini così da risalire a tutti i suoi profili online. Insomma, un mix tra una piattaforma di recensioni e un’agenzia investigativa. Considerando gli ingredienti, cosa avrebbe mai potuto andare storto?

Le due violazioni, stop ai messaggi

Già attenzionata a lungo da esperti di cybersecurity e privacy, l’applicazione è stata colpita nelle ultime settimane da due violazioni. Nella prima sono trapelati sia i dati degli utenti sia le loro fotografie (59.000 immagini e 13.000 selfie). Nella seconda, invece, circa 1,1 milioni di messaggi personali. A conti fatti, un leak da 59 GB confermato pubblicamente dallo sviluppatore che ora, per cercare di limitare i danni, ha deciso di mettere offline la funzionalità di messaggistica.

Ciò nonostante, l’improvvisa popolarità dovuta ai problemi di sicurezza ha spinto verso l’alto i download e le iscrizioni a Tea, permettendole di raggiungere gli attuali 4,6 milioni di account.