BreachForums è tornato online con un nuovo admin

Come ipotizzato a fine giugno, BreachForums è tornato online circa un mese dopo l’intervento delle forza dell’ordine e l’arresto dei presunti amministratori. L’intero database con tutti i post è stato ripristinato, ma ora è accessibile solo nel dark web.

Smentito l’arresto degli amministratori

BreachForums è stato fondato a marzo 2022 da Conor Brian Fitzpatrick, noto come Pompompurin. In seguito al suo arresto, il forum è “passato di mano” diverse volte. I successivi proprietari/amministratori sono stati Baphomet, ShinyHunters e IntelBroker.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato due volte i domini del sito, ma il forum è ritornato sempre online. A fine aprile 2025 è stato messo offline dagli stessi amministratori per correggere una vulnerabilità zero-day di MyBB che poteva essere sfruttata dalle forze dell’ordine per accedere al forum.

Il bug è stato risolto, quindi la versione onion di BreachForums è tornata online. Quella in “chiaro” (visibile a tutti) non è stata ripristinata perché il registrar ha sospeso il dominio in seguito alle richieste delle autorità. Il nuovo admin N/A ha pubblicato un post per specificare che ShinyHunters e IntelBroken non sono mai stati amministratori o proprietari del forum.

BreachForums è dunque nuovamente accessibile con un browser Tor. N/A sottolinea che il forum è esattamente lo stesso dalla chiusura di fine aprile. Non è stata apportata nessuna modifica a post, account e reputazione. Probabilmente verrà ripristinata anche la versione in chiaro su un altro dominio.

La scorsa settimana è stato chiuso XSS.is, noto forum russo simile a BreachForums. L’amministratore è stato arrestato dalle autorità ucraine su richiesta della polizia francese (che ha avviato l’indagine oltre quattro anni fa) con la collaborazione di Europol.