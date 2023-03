Arrestato Pompompurin, amministratore di BreachForums

L’agente speciale dell’FBI, John Longmire, ha arrestato Pompompurin, l’amministratore e proprietario di BreachForums, un noto forum usato dai cybercriminali per vendere al miglior offerente i dati rubati durante le intrusioni nelle reti aziendali. BreachForums è considerato l’erede di RaidForums, smantellato nel 2022.

Pompompurin finisce in manette

Nella dichiarazione giurata è scritto che il team guidato dall’agente speciale ha effettuato l’arresto nella città di Peekskill (New York) il 15 marzo. La persona finita in manette è Conor Brian Fitzpatrick, noto come Pompompurin, amministratore e proprietario di BreachForums.

Il forum è apparso quasi contemporaneamente alla chiusura di RaidForums, del quale viene considerato il successore. Gli utenti hanno ricevuto la notizia dell’arresto, ipotizzando che ora il forum (ancora online) è nelle mani dell’FBI (che sicuramente cercherà di identificare i cybercriminali che vendono i dati rubati).

Nel mandato di arresto viene citato solo l’accusa di “cospirazione per commettere frodi sui dispositivi di accesso“. Le autorità hanno sequestrato i documenti di Pompompurin, consentendo solo gli spostamenti tra abitazione e tribunale. Ovviamente non può accedere ad Internet.

Fitzpatrick è nato nel 2002 e ha conseguito il diploma nel 2021 alla Peekskill High School. È stato rilasciato su cauzione (300.000 dollari pagati dai genitori) e apparirà davanti al giudice il prossimo 24 marzo.