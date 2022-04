Chiuso RaidForums, arrestato l'amministratore

Europol e le forze dell’ordine di altri cinque paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Svezia, Portogallo e Romania) hanno chiuso RaidForums, uno dei siti più utilizzati dai cybercriminali per la compravendita di database contenenti dati personali di numerose vittime. Il fondatore e amministratore Diogo Santos Coelho (21enne portoghese) è stato arrestato insieme a due complici.

Sequestrati tre domini di RaidForums

L’operazione TOURNIQUET, coordinata a livello internazionale dell’Europol, è il risultato dell’indagine avviata un anno fa. Grazie allo scambio delle informazioni tra gli investigatori, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ricevuto dal giudice l’autorizzazione per sequestrare tre domini del sito RaidForums fondato nel 2015 da Diogo Santos Coelho (all’epoca aveva 14 anni).

RaidForums era uno dei più grandi del dark web con oltre 500.000 utenti che hanno usato il marketplace per vendere centinaia di database rubati contenenti oltre 10 miliardi di record unici (numeri di conti bancari, dati delle carte di credito, credenziali di login e altre informazioni sensibili). Lo stesso Coelho ha utilizzato la piattaforma per vendere dati rubati. I profitti derivavano dalle somme ricevute dagli iscritti e dai crediti venduti per offrire accesso ad aree esclusive del sito.

In origine, RaidForums è stato utilizzato per organizzare varie forme di molestie online, come “raiding” (inviare un numero elevato di messaggi) e “swatting” (segnalare una falsa emergenza alle forze dell’ordine). Contro Coelho ci sono sei capi d’accusa, ma non è noto quanti anni di carcere rischia al termine del processo. Gli Stati Uniti hanno chiesto l’estradizione dal Regno Unito, dove è stato arrestato.