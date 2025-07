Harmonize è la novità AI che serviva a Photoshop

Ennesima iniezione di novità per Photoshop, appena annunciata da Adobe. Neanche a dirlo, il focus è ancora una volta sull’intelligenza artificiale, con la piattaforma Firefly al centro del percorso d’evoluzione del software. Vediamo quali sono le funzionalità inedite, introdotte perlopiù in versione beta, a partire da Harmonize.

Novità per Photoshop: Harmonize e non solo

Lo sviluppatore parla innovazioni che sono il risultato diretto dei feedback ricevuti dalla community creativa globale e hanno con l’obiettivo di abbattere le barriere tecniche e offrire strumenti più intelligenti e divertenti da utilizzare . In altre parole, strumenti AI pensati per semplificare e velocizzare ulteriormente il lavoro dei creativi.

Harmonize (beta)

Avvistato lo scorso anno all’evento Adobe Max con il nome Project Perfect Blend per Photoshop, è stato ribattezzato Harmonize. Disponibile ora in beta su desktop e web (in Early Access su iOS), il tool fa leva sul modello Firefly Image per integrare nuovi elementi in una composizione, puntando sul realismo. Analizza automaticamente il contesto, regolando di conseguenza colori, luci, ombre e toni. Di seguito un filmato dimostrativo.

Generative Upscale

La nuova funzione Generative Upscale (in beta su desktop e web) fa esattamente quanto promette il suo nome: consente di migliorare la risoluzione delle immagini fino a 8 megapixel, senza comprometterne la nitidezza. È l’ideale per le ottimizzazioni destinate alla stampa o per social media manager che devono adattare i contenuti a diverse piattaforme. Secondo lo sviluppatore, risponde a una delle richieste più frequenti della community.

Strumento Remove migliorato

Grazie al modello Firefly Image aggiornato, lo strumento Remove offre una precisione evoluta nella rimozione di elementi indesiderati dalle immagini. Migliora gli sfondi generati e perfeziona il risultato finale.

Projects (beta) in Photoshop

La nuova funzione Projects, disponibile in beta su Photoshop desktop, introduce un modo innovativo per gestire e condividere i lavori creativi. È pensata per eliminare problemi comuni come file sparsi e collaborazioni frammentate, raccogliendo gli asset in uno spazio condiviso e organizzato, facilitando così il flusso di lavoro e riducendo gli errori.

Gen AI Model Picker per Generative Fill ed Expand

Infine, il nuovo Gen AI Model Picker (disponibile su desktop) permette agli utenti possono scegliere tra diversi modelli Firefly Image (Firefly Image 1 e Firefly Image 3) per personalizzare i risultati ottenuti. Abilita un maggiore maggiore controllo creativo.

Tutte le novità presentate da Adobe per Photoshop sono già disponibili nelle versioni beta su desktop e web. Per quanto riguarda il fronte mobile, è stato distribuito un aggiornamento per iOS.