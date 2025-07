L'AI di Adobe Firefly migliora con i video e genera effetti audio

Pur facendo meno rumore rispetto alla concorrenza, Adobe continua a migliorare la piattaforma Firefly dedicata all’intelligenza artificiale generativa, da un mese circa disponibile anche sotto forma di app mobile. Lo conferma nuovamente oggi, presentando una serie di miglioramenti dedicati in particolare alla creazione di video con l’AI

Le ultime novità di Adobe per Firefly

Rimandiamo alle pagine del blog ufficiale (link a fondo articolo) per tutti i dettagli a proposito delle novità introdotte. La software house ha inoltre annunciato che presto integrerà altri modelli addestrati da terze parti, sia in Firefly Boards sia in Generate Video: Image e Video Upscalers di Topaz, Marey di Moonvalley, Ray 2 e Pika 2.2 di Luma AI. Ecco le aggiunte di oggi, come riportate nel comunicato stampa giunto in redazione.

Enhanced Firefly Video Model

È stata migliorata la fedeltà del movimento e sono stati introdotti controlli avanzati per creare video più realistici e fluidi, dai paesaggi dinamici alle animazioni 3D.

Generate Sound Effects

Disponibile in versione beta, permette di aggiungere un audio personalizzato ai video con semplici prompt testuali o vocali, così da arricchire ogni scena. Qui sotto una demo.

Text to Avatar

Anche questo è in beta. Trasforma script in video con avatar virtuali. Una soluzione pensata per i tutorial, i contenuti social e le presentazioni aziendali.

Composition Reference for Video

Porta struttura e coerenza visiva ai progetti caricando un video di riferimento per trasferirne la composizione del contenuto.

Style Presets

Applica stili distintivi come claymation, anime o line art con un solo clic, mantenendo coerenza stilistica nel lavoro.

Keyframe Cropping

Permette all’utente di definire i frame iniziali e finali, lasciando che sia poi Firefly a generare un video adattato al formato specificato.

Access to Partner AI Models

Come anticipato, sono stati integrati nuovi modelli come Runway Gen-4 Video e Google Veo 3 with Audio, con ulteriori opzioni in arrivo.

Enhance Prompt

È una nuova funzione che ottimizza automaticamente gli input per ottenere risultati migliori in meno tempo.