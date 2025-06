Photoshop arriva su Android con l'AI di Firefly

L’applicazione ufficiale di Photoshop è arrivata su Android. Oggi il lancio, anche se ancora in versione beta, così come avvenuto nel mese di febbraio per iPhone. L’obiettivo di Adobe è quello di fornire agli utenti uno strumento utile per l’editing e il design, anche in mobilità.

Android accoglie l’app mobile di Photoshop

Per il download è possibile far riferimento alla scheda su Google Play, l’installazione è gratuita. Queste le più importanti funzionalità integrate, come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione.

Selezioni, livelli e maschere, per combinare e modificare immagini con precisione;

Generative Fill basato sull’intelligenza artificiale Firefly, per aggiungere o trasformare elementi visivi in pochi passaggi;

rimozione rapida di oggetti indesiderati con strumenti come Spot Healing Brush e Tap Select;

strumenti di selezione avanzati, tra cui Object Select e Magic Wand;

controllo dei livelli e modalità di fusione, per gestire effetti e regolazioni;

accesso a una libreria di risorse gratuite da Adobe Stock per arricchire i progetti.

Finché l’applicazione Android di Photoshop rimarrà in fase beta, tutte le caratteristiche saranno accessibili gratuitamente. Per la compatibilità sono richiesti almeno 6 GB di RAM (8 GB consigliati) e la versione 11 (o successiva) del sistema operativo.

È stata progettata tenendo in considerazione le peculiarità dei dispositivi mobile, anzitutto per ottimizzare ogni interazione affinché si adattasse ai display touchscreen, in modo intuitivo e accessibile. Adobe ha voluto renderla ideale sia per chi si avvicina all’editing per la prima volta, sia per professionisti che necessitano di uno strumento flessibile in movimento .

Tra le finalità c’è anche quella di strizzare l’occhio al mondo dei creator, come si legge sul post del blog ufficiale che annuncia la novità (link a fondo articolo).