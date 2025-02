Photoshop di Adobe su iPhone, la nuova app è più professionale

Finalmente è arrivata la nuova app di Photoshop per dispositivi mobili che non ha nulla da invidiare alla controparte per computer. Adobe l’ha rilasciata oggi per iPhone, promettendo una versione Android entro la fine dell’anno.

Disponibile la nuova app Photoshop di Adobe per iPhone

Da anni esisteva Photoshop Express, una versione semplificata del celebre software di editing. Ma ora Adobe ha fatto le cose in grande, portando su mobile molti degli strumenti di progettazione, modifica e AI generativa presenti nella versione desktop.

La nuova app si integra con Photoshop sul web, permettendo ai creativi di lavorare sui progetti su più dispositivi. Photoshop Express condivideva alcune funzioni con la nuova arrivata, come gli strumenti per ridimensionare, mascherare, regolare contrasto e saturazione, rimuovere oggetti o imperfezioni. Ma mentre Express era più simile ad app di editing tipiche come Picsart e Facetune, la nuova app Photoshop si avvicina molto di più all’esperienza desktop.

Photoshop su iPhone gratis e a pagamento

La versione gratuita offre accesso a molti strumenti di editing di Photoshop, tra cui il pennello correttivo al volo, la selezione rapida, i livelli, le selezioni, le maschere e le funzioni per comporre e fondere le immagini. Fornisce anche le risorse di Adobe Stock, si integra direttamente con le app Creative Cloud come Adobe Express, Lightroom e Fresco, e include gli strumenti AI Generative Fill e Generative Expand alimentati da Firefly di Adobe.

Per sbloccare funzioni come Object Select, Magic Wand, Content Aware Fill, Clone Stamp e Remove Tool, serve un abbonamento mensile da 7,99$ o annuale da 69,99$. Questo piano premium Photoshop Mobile and Web include anche opzioni di regolazione chiaro/scuro, modalità di fusione avanzate per controllare la trasparenza, effetti di colore, stili e integrazione con Photoshop sul web, oltre all’accesso a Generate Similar e Reference Image sulla piattaforma web.

Un’interfaccia ottimizzata per il touch

L’interfaccia utente della nuova app Photoshop per iPhone è ottimizzata per i dispositivi mobili, quindi si può trascinare e selezionare gli strumenti con il dito. Ma l’esperienza complessiva è più orientata ai professionisti della creatività e alle attività di progettazione impegnative.