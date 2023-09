Firefly: l'IA generativa di Adobe da oggi per tutti

Dopo aver trascorso circa sei mesi in fase beta, durante i quali ha creato oltre due miliardi di risorse, oggi Firefly, l’intelligenza artificiale generativa di Adobe, fa il suo debutto ufficiale per tutti. Ad annunciarlo è la stessa software house, spiegando quali sono le novità introdotte per accompagnarne il lancio.

Lo strumento è ora integrato nelle applicazioni per la creatività proposte dallo sviluppatore, come Photoshop, Illustrator ed Express. Inoltre, fa il suo esordio una applicazione Web ridisegnata, raggiungibile all’indirizzo firefly.adobe.com. Questo il commento di David Wadhwani, President Digital Media Business della società.

Con oltre due miliardi di immagini generate con la versione beta di Firefly, l’IA generativa sta inaugurando una nuova era di espressione creativa per i clienti di tutti i segmenti. Le capacità mozzafiato di Firefly, insieme alla ricca dotazione di strumenti delle nostre applicazioni Creative Cloud, Express, la web app di Firefly e Adobe Experience Cloud, offrono agli utenti opportunità senza precedenti di lavorare con l’AI generativa in modalità nuove, più creative e produttive.

Abbiamo accennato in apertura ad altre novità legate alla soluzione di IA generativa. Eccole elencate nel dettaglio, come riportato nel comunicato stampa giunto in redazione.

Generative credits : un nuovo modello che consente a tutti gli utenti Adobe di esplorare il potenziale dell’AI generativa;

: un nuovo modello che consente a tutti gli utenti Adobe di esplorare il potenziale dell’AI generativa; Adobe Stock contributor bonus : una serie di nuove opportunità di monetizzazione per i creativi;

: una serie di nuove opportunità di monetizzazione per i creativi; Content Credentials : aggiunta automaticamente agli asset creati con gli strumenti Adobe, come l’etichetta digitale;

: aggiunta automaticamente agli asset creati con gli strumenti Adobe, come l’etichetta digitale; Adobe GenStudio: nuova soluzione enterprise che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per migliorare i processi di produzione dei contenuti; copre i flussi di lavoro dalla produzione fino alla loro attivazione.

Per capire meglio come funziona l’intelligenza artificiale di Firefly e come sfruttarne le potenzialità, rimandiamo all’approfondimento dedicato su queste pagine.

