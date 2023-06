Adobe Firefly: tutto ciò che devi sapere sul nuovo generatore di immagini IA

C’è un nuovo attore sul palcoscenico dell’intelligenza artificiale: Adobe Firefly. Questo software rivoluzionario sta cambiando le regole del gioco nel mondo della creazione di contenuti, offrendo un’ampia gamma di possibilità mai viste prima. Che tu sia un artista digitale, un designer o semplicemente un appassionato di tecnologia, scopri tutto ciò che c’è da sapere su Adobe Firefly, il generatore di IA etico che rispetta i diritti d’autore.

Cos’è Adobe Firefly?

Adobe Firefly è un software di intelligenza artificiale sviluppato da Adobe, che a differenza dei tradizionali modelli di IA, che si basano su enormi quantità di dati centralizzati, Adobe Firefly adotta un approccio decentralizzato, basandosi sulla libreria di immagini di Adobe per la generazione di contenuti.

Cosa rende Adobe Firefly diverso?

Numerosi generatori di immagini IA come Midjourney, Stable Diffusion e DALL-E sono stati criticati per l’utilizzo indiscriminato di materiale prelevate da internet, senza tener conto della proprietà o dei diritti d’autore. Adobe Firefly, invece, utilizza esclusivamente immagini e testi sicuri per l’uso commerciale dalla sua libreria di immagini, Adobe Stock. Questo significa che non devi preoccuparti di problemi legati al copyright o all’uso di design di altre persone.

Inoltre, Adobe Firefly non è un unico strumento, ma un insieme di modelli generativi di IA creati per lavorare con la suite di app Adobe Creative Cloud. Questo significa che può essere utilizzato non solo per creare immagini, texture ed effetti di testo, ma anche per sviluppare strumenti da utilizzare in app 3D e video.

Come funziona Adobe Firefly?

Adobe Firefly è dotato di un sistema di prompt facile da usare. Basta digitare le parole o la descrizione e il sistema genererà immagini basate sul tuo input. Non c’è bisogno di Discord o di qualsiasi conoscenza di piattaforme di messaggistica comunitarie o sociali. Tutto ciò che devi fare è accedere o registrarti su Adobe per utilizzare la versione beta di Adobe Firefly.

Adobe Firefly e Photoshop

L’integrazione di Adobe Firefly in Photoshop permetterà a più artisti di lavorare sulla stessa immagine contemporaneamente, un po’ come l’ottimo Magma Studio. Sarai in grado di fare modifiche in tempo reale, offrire e condividere bozze, il tutto in una volta. Questo potrebbe diventare sempre più importante man mano che impari a creare tutto, dalle immagini, alle foto, ai video e persino al web design, tutto in una sola app Creative Cloud con Firefly che collega tutto​.

Una delle sue caratteristiche chiave progettate per velocizzare il flusso di lavoro e rendere la vita un po’ più facile è la “Generative Fill“. Questa funzione ti permette di rimuovere aree dello sfondo di un’immagine utilizzando un pennello standard e poi di dipingere, o renderizzare, un nuovo sfondo utilizzando dei prompt di testo. Non solo sarai in grado di sostituire interamente o in parte uno sfondo, ma potrai anche inserire e aggiungere piccoli dettagli, da nuovi personaggi a regolazioni di ombre e luci​.

Principali caratteristiche di Adobe Firefly

Generatore di IA etico : Adobe Firefly utilizza solo immagini e testi sicuri per l’uso commerciale dalla sua libreria di immagini, Adobe Stock​.

: Adobe Firefly utilizza solo immagini e testi sicuri per l’uso commerciale dalla sua libreria di immagini, Adobe Stock​. Facile da usare : Non è necessaria alcuna conoscenza di piattaforme di messaggistica comunitarie o sociali per utilizzare Adobe Firefly​​.

: Non è necessaria alcuna conoscenza di piattaforme di messaggistica comunitarie o sociali per utilizzare Adobe Firefly​​. Integrazione con Adobe Creative Cloud : Adobe Firefly è stato creato per lavorare con la suite di app Adobe Creative Cloud, offrendo una vasta gamma di possibilità creative​ 1 ​.

: Adobe Firefly è stato creato per lavorare con la suite di app Adobe Creative Cloud, offrendo una vasta gamma di possibilità creative​ ​. Generative Fill : Una funzione che permette di rimuovere e ripristinare parti dello sfondo di un’immagine utilizzando dei prompt di testo​ 1 ​.

: Una funzione che permette di rimuovere e ripristinare parti dello sfondo di un’immagine utilizzando dei prompt di testo​ ​. Espandi: Una funzione che permette di trasformare un ritratto in un paesaggio completo​1​.

Con Adobe Firefly, la creatività non ha limiti. Esplora le possibilità infinite offerte da questo rivoluzionario generatore di IA e lascia che la tua immaginazione voli.

Un approccio etico alla generazione di arte IA

Quello che rende Adobe Firefly diverso da altri generatori di arte IA come Midjourney è che puoi scegliere di non far utilizzare la tua arte come parte del set di dati per addestrare l’IA. Puoi selezionare e aggiungere un tag “Do Not Train” a qualsiasi immagine che utilizzi con Adobe Firefly. Naturalmente devi scegliere di non partecipare, il che alcuni potrebbero considerare un problema. C’è ancora un dibattito su sé i generatori di IA dovrebbero essere addestrati su immagini senza il permesso esplicito degli artisti. Ma almeno per ora sappiamo che la versione beta di Adobe Firefly non utilizza materiale di nessun utente di Creative Cloud​​.

Le partnership etiche di Adobe Firefly

È importante notare che Adobe ha stretto una partnership con l’Iniziativa per l’Autenticità dei Contenuti (CAI) per creare Firefly, con l’obiettivo di garantire che ci sia una base etica per l’IA e i suoi usi. Questo si riflette nel fatto che Adobe Firefly non si limita a generare arte: si preoccupa anche di come venga creata e di come vengono trattati i diritti degli artisti. Adobe Firefly rappresenta un passo avanti nella generazione di arte IA, offrendo non solo strumenti potenti, ma anche un approccio rispettoso alla creatività​.

Concludendo, Adobe Firefly è un generatore di intelligenza artificiale etico che mette la creatività al primo posto. Che tu sia un artista professionista o un principiante, Adobe Firefly offre una vasta gamma di strumenti e funzioni che ti permetteranno di portare la tua arte al livello successivo. Dall’uso di immagini e testi sicuri per scopi commerciali alla possibilità di optare per non far utilizzare il tuo materiale per addestrare l’IA.

Anche se Adobe Firefly è attualmente in fase di beta, le sue potenzialità sono già evidenti.