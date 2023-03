ChatGPT arriva su Discord: ecco le nuove feature

ChatGPT è a dir poco inarrestabile: poche ore dopo l’approdo su Grammarly con GrammarlyGO, l’IA firmata OpenAI viene implementata su Discord. La frenesia dell’intelligenza artificiale ha convinto anche i gestori della piattaforma VoIP tanto amata dai gamer – e non solo -, i quali hanno annunciato una serie di nuove esperienza IA nel bot Clyde, e non solo.

Discord implementa ChatGPT: ecco le nuove feature

Discord diventa un luogo in cui l’IA migliora le chiamate con gli amici grazie all’ultimo update a Clyde. Il bot standard del servizio di messaggistica e videochiamate ora potrà essere interpellato in un server con il nick @Clyde, per avviare una discussione con altre persone su ogni tema. Clyde da oggi consiglierà playlist, risponderà a qualsiasi quesito esattamente come ChatGPT e accederà a GIF ed emoji come qualsiasi utente Discord. Al momento è in fase di test, ma potete aspettarvi un debutto stabile nel corso dei prossimi sette giorni.

Altra novità riguarda lo strumento di moderazione AutoMod, che a breve sfrutterà la potenza dei modelli linguistici per scovare ogni infrangimento delle regole del server, inquadrando il contesto di una conversazione. La fase di sperimentazione inizia oggi, mentre il lancio avverrà tra diverse settimane.

Ancora, Discord lancia i riepiloghi delle conversazioni generati dall’intelligenza artificiale, feature progettata per raggruppare flussi di messaggi sulla base degli argomenti. Così facendo, gli utenti meno esperti e meno attivi potranno ritrovare i testi di interesse in poco tempo all’interno di sezioni dedicate, già suddivise.

Altre novità in arrivo

Oltre a queste tre esperienze IA inedite, Discord sta già guardando al futuro con altri modi per incorporare l’intelligenza artificiale. Ad esempio, l’app open source Avatar Remix è già disponibile da oggi su GitHub per “remixare” gli avatar degli utenti tramite modelli per la generazione di immagini.

Infine, Discord apre un ecosistema IA per dedicare agli appassionati sviluppatori tutte le risorse – e i fondi – utili allo sviluppo di servizi aggiuntivi basati sull’intelligenza artificiale.