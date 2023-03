ChatGPT arriva su Grammarly: perfeziona i tuoi testi con l'IA

Il numero di servizi e applicazioni che sta adottando ChatGPT sta aumentando vertiginosamente. Nello stesso periodo in cui l’IA arriva su Slack, uno dei software di comunicazione aziendale più usati al mondo, anche Grammarly implementa ChatGPT in GrammarlyGO, strumento piuttosto peculiare che consentirà di creare e correggere testi adottando il proprio stile di scrittura.

Grammarly riceve ChatGPT: ecco come funziona

L’IA generativa arriva sul servizio di controllo grammaticale Grammarly, anche se non già da queste settimane. Come annunciato dall’azienda, GrammarlyGO arriverà nel corso dei prossimi mesi per proporre testi personalizzati generati con il modello di scrittura personale.

Una volta pensata una richiesta specifica, sarà possibile porla all’IA per ricevere una bozza composta su misura. Che si tratti della risposta a una e-mail, o di un testo riscritto adottando toni e termini differenti rispetto ai soliti, GrammarlyGO comprende immediatamente il contesto di ogni lavoro per offrire un prodotto rilevante e personalizzato con un singolo click.

Potenziato dal modello linguistico offerto da OpenAI, questo servizio permetterà anche agli scrittori meno esperti di aumentare la creatività e velocizzare la creazione di contenuti, generando idee a cui ispirarsi o output da aggiungere direttamente al testo finale.

Come anticipato, il lancio non sarà immediato: secondo le previsioni degli sviluppatori, GrammarlyGO con ChatGPT arriverà ad aprile in beta gratuita, con un piano a pagamento alternativo per accedere a più funzionalità.

Può essere pericoloso?

Un quesito che molti critici delle IA si porranno con certezza riguarda l’affidabilità di tale stratagemma per la realizzazione di testi, oltre che la tutela della creatività delle persone. Del resto, uno strumento del genere può potenziare le abilità di certi aspiranti scrittori, ma potrebbe al contempo compromettere il lavoro di coloro che hanno accumulato anni di esperienza. Si riuscirà a trovare una via di mezzo per soddisfare le esigenze dei lavoratori nel settore e del pubblico?