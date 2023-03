ChatGPT arriva su Slack con una versione speciale

ChatGPT continua a diffondersi su sempre più servizi e dispositivi durante il 2023: non solo è arrivato su smartwatch AmazFit, ma da oggi si trova anche all’interno di Slack, uno dei software di comunicazioni per ufficio più utilizzati al mondo. Salesforce, aziende proprietaria dell’app, consentirà da questi giorni l’uso di ChatGPT per redigere risposte e commenti nelle chat aziendali.

ChatGPT arriva ufficialmente su Slack

Se anche voi utilizzate Slack, sappiate che entro le prossime settimane ChatGPT sarà disponibile per il download e la successiva implementazione nel proprio spazio di lavoro. L’accesso alla beta può essere richiesto tramite la pagina OpenAI dedicata.

L’integrazione avviene in un modo unico: gli utenti dovranno infatti interpellare l’intelligenza artificiale in chat con l’appellativo “@Einstein”, con la quale era già noto il modello di assistenza e potenziamento delle aziende offerto da Salesforce sin dal 2016. Ora “EinsteinGPT” è l’ultima versione più potente, con la quale i dati aziendali interni possono essere gestiti meglio e incorporati con informazioni esterne e funzionalità extra accessibili al modello ChatGPT.

Peraltro, OpenAI è stata proprio la prima azienda a sfruttare la sua intelligenza artificiale su Slack incorporandola in maniera diretta, seppur in un ambiente circoscritto. Non è chiaro se sia stata proprio la società madre di ChatGPT a offrire le API a Salesforce, ma OpenAI ha promesso che non utilizzerà i dati aziendali, dei dipendenti e degli utenti in generale per aggiornare le informazioni dell’IA.

Sarà uno strumento efficace?

Con ChatGPT integrato come chatbot di supporto su Slack, ora il servizio diventerà indubbiamente più popolare e meglio recepito dagli utenti stessi, a meno che non riservino dubbi particolari sulla tutela dei dati personali. A tale proposito, la direttrice generale del servizio cloud di Salesforce ha affermato che la società ha già sviluppato dei “guardrail etici” per EinsteinGPT al fine di evitare incidenti legati alle informazioni sensibili dei dipendenti.