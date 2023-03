ChatGPT ora funziona anche su smartwatch AmazFit!

L’integrazione di ChatGPT su app e siti di terze parti sta ricevendo una spinta importante da parte di OpenAI, l’azienda madre dell’IA del momento. A seguire il trend e la viralità dell’intelligenza artificiale sono anche altri colossi della tecnologia: non solo Snapchat con la novità My AI basata su GPT-3.5, ma anche il rinomato marchio globale Amazfit.

La società di proprietà di Zepp Health ha difatti annunciato tramite Twitter che l’ultima versione del sistema operativo Zepp OS supporta ufficialmente ChatGPT. L’integrazione avviene mediante uno strumento unico che consente agli utenti di comunicare con gli smartwatch in maniera naturale. Per accedervi basterà recarsi sul quadrante dedicato, con un’opzione di chat vocale per intrattenere conversazioni con l’IA.

🤩 ChatGPT on your #Amazfit #smartwatch 🔥 Download the world's first ChatGPT-empowered #WatchFace, available now in the watch face store of the Zepp App! 🥳 #Smartwatch #Smart #AI #OpenAI #ChatGPT #ZeppApp

Learn more about the watch face ☞ https://t.co/SKx3GaoS52 pic.twitter.com/wWsfbO4aBF

— Amazfit (@AmazfitGlobal) February 21, 2023