Snapchat aggiunge ChatGPT all'abbonamento Plus

Snapchat Plus è disponibile in Italia da fine ottobre 2022. Alle numerose funzionalità aggiuntive rispetto alla versione gratuita si aggiunge ora My AI (al momento solo negli Stati Uniti), un chatbot basato sul modello GPT-3.5, lo stesso utilizzato da ChatGPT.

My AI per Snapchat Plus

My AI sfrutta la tecnologia di OpenAI, ma Snapchat ha apportato alcune modifiche personalizzate. Il chatbot è “pinnato” nella scheda Chat sopra le conversazioni con gli amici. Come detto è accessibile solo agli abbonati Plus negli Stati Uniti, ma l’obiettivo è renderlo disponibile per tutti i 750 milioni di utenti mensili. L’integrazione nell’app è simile a quella di Bing Chat in Skype.

L’azienda guidata da Evan Spiegel suggerisce alcuni possibili usi. L’utente può chiedere all’intelligenza artificiale consigli per un regalo di compleanno, di pianificare un viaggio nel weekend e di suggerire una ricetta. Snapchat ha tuttavia eliminato alcune funzionalità (ad esempio, non è possibile scrivere un saggio accademico) e adattato il modello per aderire alle linee guida del servizio, quindi niente violenza, odio, parolacce, contenuti sessualmente espliciti o politica.

L’azienda californiana avverte che, come tutti i chatbot basati sull’intelligenza artificiale, anche My AI è incline alle allucinazioni e può essere indotta a dire praticamente qualsiasi cosa. Tutte le conversazioni verranno archiviate e potrebbero essere riviste per migliorare l’esperienza del prodotto, quindi è meglio non condividere informazioni troppo personali. Gli utenti possono inviare un feedback per correggere eventuali problemi.

La pagina del profilo di My AI è simile a quella degli altri utenti, pertanto il chatbot viene considerato un amico piuttosto che un motore di ricerca.