I robot domestici sostituiranno le colf presto (si fa per dire)

Brett Adcock, il fondatore della startup Figure, ha condiviso un video impressionante. Il protagonista è il robot umanoide F.02 mentre fa tranquillamente il bucato. agisce completamente in autonomia, guidato dall’intelligenza artificiale chiamata Helix.

Robot umanoidi fanno le pulizie di casa

F.02 non si limita a premere bottoni… apre lo sportello della lavatrice, carica i vestiti, versa il detersivo, imposta il programma. Movimenti fluidi, precisi, quasi umani. È la prima volta che vediamo un robot domestico gestire completamente una faccenda quotidiana senza supervisione.

Adcock ci tiene a precisare che non si tratta di un trucco: Non è telecomandato a distanza. Stiamo usando Helix, la nostra rete neurale sviluppata internamente . E aggiunge un dettaglio che fa riflettere. Questo robot fa il bucato negli uffici dell’azienda da oltre un mese. La tecnologia non è più sperimentale, è operativa.

Here's a F.02 in my home, using Helix to do my laundry pic.twitter.com/MXFf1o81EG — Brett Adcock (@adcock_brett) July 30, 2025

Morgan Stanley non ha dubbi. Entro il 2050 potrebbero esserci quasi un miliardo di robot umanoidi in uso nel mondo, un mercato globale del valore di 5.000 miliardi di dollari. Numeri che non possono lasciare impassibili, e che iniziano ad avere senso quando si vede F.02 all’opera. Non parliamo più di fantasie futuristiche, ma di una trasformazione economica e sociale che sta già iniziando.

Tesla punta tutto su Optimus

Anche Elon Musk ha capito il potenziale. Tesla considera il robot umanoide Optimus il prodotto più grande di sempre e uno dei pilastri della crescita futura dell’azienda. Mentre F.02 fa il bucato, Optimus impara a buttare i rifiuti, pulire tavoli, sistemare oggetti.

A maggio, Musk aveva condiviso video di Optimus alle prese con compiti domestici base. Oggi, guardando i progressi di Figure, è chiaro che la corsa è iniziata sul serio. Due approcci diversi, la startup agile contro il colosso industriale, ma stesso obiettivo: portare i robot nelle nostre case.

Immaginiamo un futuro in cui il robot fa la lavatrice mentre noi dormiamo, stira mentre siamo al lavoro, pulisce mentre guardiamo Netflix o leggiamo un bel libro… ma siamo pronti ad affidare la gestione della nostra intimità domestica a una macchina? A condividere i nostri spazi più privati con un robot che ci osserva, impara, si muove tra le nostre cose?