Il robot umanoide Optimus di Tesla impara a ballare

Annunciato per la prima volta nel 2021 da Tesla, da allora Optimus è andato sempre più forte. Alla fine del 2024, diversi modelli dell’androide hanno partecipato all’evento “We, Robot” dell’azienda, per dimostrare nuove capacità come quella di servire bevande o interagire direttamente con le persone. I robot hanno persino ballato in sincronia, ma solo con le braccia e il torso.

Optimus di tesla balla (quasi)

Un breve video pubblicato da Elon Musk su X.com mostra i progressi di Optimus qualche mese dopo. Si vede l’umanoide eseguire passi di danza con grande flessibilità. Sebbene non sia ancora al livello dell’Atlas di Boston Dynamics, mostra un migliore controllo delle gambe rispetto al passato.

Come ha spiegato Milan Kovac, ingegnere di Tesla, il robot è stato addestrato interamente in ambienti simulati, sfruttando una tecnica chiamata apprendimento per rinforzo. In pratica, il sistema impara migliorando le sue prestazioni attraverso tentativi ed errori, guidato da ricompense virtuali.

Negli ultimi mesi, Optimus ha assunto un ruolo sempre più centrale all’interno dei progetti di Tesla. Elon Musk ha dichiarato pubblicamente che il potenziale commerciale di Optimus potrebbe superare quello dell’intera divisione automobilistica. Il miliardario, abituato a fare grandi promesse, ritiene addirittura che il robot androide potrebbe arrivare sul mercato già quest’anno, con un utilizzo rilevante in lavori ripetitivi come nei magazzini.

L’ascesa della robotica alimentata dall’intelligenza artificiale

Ma Tesla dovrà vedersela con una concorrenza agguerrita. Il settore della robotica sta vivendo un nuovo boom, spinto dai progressi dell’intelligenza artificiale. Giganti come NVIDIA e OpenAI ad esempio, stanno finanziando la startup Figure AI, il cui umanoide ha impressionato tutti per la sua destrezza.

Il settore dei robot umanoidi è destinato a crescere più del previsto, almeno secondo Goldman Sachs. Le nuove stime parlano di un valore di mercato pari a 38 miliardi di dollari entro il 2035. E a spingere questa crescita c’è un fattore chiave: l’intelligenza artificiale.