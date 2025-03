Robot Atlas balla nel nuovo video di Boston Dynamics

Dimentichiamoci i robot impacciati e goffi. Atlas, l’ultima creazione di Boston Dynamics, sa muoversi con un’agilità e una grazia che farebbero invidia a molti di noi…

Il robot Atlas di Boston Dynamics sa ballare

Nel video appena rilasciato dall’azienda, Atlas sfoggia un repertorio di movimenti che lascia a bocca aperta: cammina, fa la ruota, si lancia in un po’ di breakdance. E no, non stiamo parlando di animazioni al computer. Questo è un robot vero, in metallo e circuiti, che si muove come se avesse un’anima.

Ma come fa Atlas a essere così bravo? Il segreto sta nell’uso sapiente dell’apprendimento per rinforzo, una tecnica di AI che permette al robot di imparare dai suoi errori e perfezionare i suoi movimenti.

In pratica, i ricercatori di Boston Dynamics hanno “mostrato” ad Atlas una serie di movimenti catturati con il motion capture e animati al computer. Poi hanno lasciato che il robot ci provasse e riprovasse, imparando dai suoi fallimenti e migliorando a ogni tentativo. Il risultato? Un robot che non solo sa camminare e correre, ma che riesce a eseguire movimenti complessi e spettacolari come capriole e passi di danza.

La collaborazione con Nvidia

Ma Boston Dynamics non è sola in questa impresa. L’azienda collabora con diversi partner, tra cui il Robotics and AI Institute e NVIDIA. Il colosso dei semiconduttori, durante il keynote del GTC 2025, ha presentato il suo modello GR00T per la robotica, frutto della collaborazione con Boston Dynamics. E non è finita qui: le due aziende hanno annunciato di voler approfondire ulteriormente la loro partnership, con l’obiettivo di portare l’intelligenza artificiale nel mondo dei robot.

In particolare, Boston Dynamics utilizzerà la piattaforma di computing Jetson Thor di NVIDIA per eseguire sofisticati modelli di intelligenza artificiale. Saranno in grado di elaborare simultaneamente diversi tipi di dati (ad esempio, immagini, testi e comandi vocali), e lavoreranno in perfetta sinergia con i sistemi di controllo di Boston Dynamics.