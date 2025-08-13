Gemini, arriva la memoria personalizzata e la modalità incognito

Google ha appena introdotto due nuove funzioni che cambiano il modo in cui interagiamo con Gemini: la memoria personalizzata e la modalità incognito. Due facce della stessa medaglia, pensate per dare agli utenti più controllo su ciò che l’AI conserva… o dimentica.

Chat temporanee su Gemini

La nuova modalità di chat temporanea è l’equivalente AI della navigazione in incognito (come quella di Chrome o Firefox). Nessuna traccia nella cronologia, nessun impatto sulle conversazioni future, nessun dato viene usato per l’addestramento. Le chat vengono conservate solo per 72 ore, giusto il tempo di rileggerle o lasciare un feedback. Poi, puff: sparite.

Questa funzione è già disponibile e verrà estesa nelle prossime settimane. È perfetta per chi vuole esplorare idee, porre domande delicate o semplicemente evitare che ogni parola venga archiviata.

La memoria attiva, Gemini impara da noi

All’opposto, Google ha introdotto una funzione che permette a Gemini di ricordare dettagli delle proprie conversazioni. Se per caso una volta si è rivelato di amare il giardinaggio, ci si potrebbe ritrovare con suggerimenti su come organizzare una festa a tema botanico. È una memoria dinamica, pensata per rendere le interazioni più fluide e personalizzate.

Questa impostazione è attiva di default, quindi se si preferisce che Gemini non tenga traccia delle proprie preferenze, si deve modificare manualmente. Basta andare su Impostazioni > Contesto personale > Le tue chat passate con Gemini.

Nuovi nomi, stesse funzioni

Google ha anche cambiato il nome del pulsante che gestisce la conservazione dei dati. Quello che prima si chiamava “Attività delle app Gemini” ora è “Conserva attività”. Il significato è lo stesso, e le impostazioni precedenti restano valide. Ma è un segnale, la gestione della memoria AI sta diventando sempre più centrale.

Le conversazioni personalizzate saranno inizialmente disponibili con Gemini 2.5 Pro solo in alcuni Paesi non meglio specificati, e presto anche su Gemini 2.5 Flash e in altri Paesi.