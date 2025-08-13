 Merge Labs sfida Neuralink, sostenuta da Sam Altman e OpenAI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Merge Labs sfida Neuralink, sostenuta da Sam Altman e OpenAI

Le interfacce neurali come ennesimo terreno di scontro tra Sam Altman ed Elon Musk: la startup Merge Labs pronta a competere con Neuralink.
Merge Labs sfida Neuralink, sostenuta da Sam Altman e OpenAI
Business Ricerca Scientifica
Le interfacce neurali come ennesimo terreno di scontro tra Sam Altman ed Elon Musk: la startup Merge Labs pronta a competere con Neuralink.
Pixabay

OpenAI e il suo numero uno Sam Altman, insieme ad altri investitori, sono pronti a sostenere economicamente la startup Merge Labs che punta a raggiungere una valutazione pari a 850 milioni di dollari. Il suo obiettivo è quello di progettare un’interfaccia neurale utile per mettere in comunicazione il cervello umano e una macchina. Ricorda nulla?

Fusione tra essere umano e macchina: Merge Labs

Il principio è lo stesso già sperimentato, tra gli altri, da Neuralink di Elon Musk. A riportare la notizia è oggi Financial Times, sulla base di quanto riferito da tre persone ritenute a conoscenza del progetto, ma per ovvie ragioni rimaste anonime.

Stando a quanto rivelato, fa parte dell’iniziativa anche Alex Blania, cofondatore e CEO di World, società di cui abbiamo già scritto su queste pagine in relazione a Worldcoin, altra impresa che vede coinvolto Altman: un mix tra criptovaluta e identità digitale basata sulla scansione dell’iride.

Un post sul suo blog personale datato dicembre 2017 si intitola proprio “The Merge” e fa riferimento alla possibile fusione tra esseri umani e macchine. Un passaggio in particolare merita di essere riportato (in forma tradotta).

Se non distruggiamo prima noi stessi, l’intelligenza artificiale sovrumana diventerà realtà, il miglioramento genetico sarà realtà e le interfacce cervello-macchina saranno realtà. È un fallimento dell’immaginazione umana e dell’arroganza umana presumere che non costruiremo mai cose più intelligenti di noi.

Potrebbe dunque trattarsi di un ennesimo terreno di scontro per Sam Altman e Elon Musk, già ai ferri corti, impegnati proprio in questi giorni in una diatriba via social che ha chiamato in causa Apple per questioni riguardanti la presunta penalizzazione di Grok e la promozione di ChatGPT nell’App Store.

Dopo l’intelligenza artificiale, le interfacce neurali saranno il nuovo territorio di conquista per i giganti del tech? È presto per dirlo. Si attendono annunci ufficiali (o smentite) in merito al progetto Merge Labs.

Fonte: Financial Times

Pubblicato il 13 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Elon Musk, smentito da Apple, litiga con Altman

Elon Musk, smentito da Apple, litiga con Altman
Sam Altman vs Elon Musk, lo scontro via social

Sam Altman vs Elon Musk, lo scontro via social
Elon Musk promette vista da Superman con l'occhio bionico

Elon Musk promette vista da Superman con l'occhio bionico
NASA Curiosity: 13 anni su Marte

NASA Curiosity: 13 anni su Marte
Elon Musk, smentito da Apple, litiga con Altman

Elon Musk, smentito da Apple, litiga con Altman
Sam Altman vs Elon Musk, lo scontro via social

Sam Altman vs Elon Musk, lo scontro via social
Elon Musk promette vista da Superman con l'occhio bionico

Elon Musk promette vista da Superman con l'occhio bionico
NASA Curiosity: 13 anni su Marte

NASA Curiosity: 13 anni su Marte
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
13 ago 2025
Link copiato negli appunti