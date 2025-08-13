ChatGPT ha suggerito di sostituire il sale col bromuro di sodio?

La notizia un po’ clickbait di oggi a tema intelligenza artificiale è ChatGPT che ha suggerito di sostituire il sale col bromuro di sodio. È andata davvero così? Cerchiamo di fare chiarezza, prendendo come fonte quanto riportato nella pubblicazione originale dell’Annals of Internal Medicine pubblicata il 5 agosto (link a fondo articolo).

Bromuro di sodio al posto del sale?

Un uomo di 60 anni, descritto come senza precedenti psichiatrici o medici , si è presentato al pronto soccorso preoccupato per aver potuto subire un avvelenamento da parte del suo vicino. Non ha riferito l’assunzione di farmaci o integratori. I parametri vitali e gli esiti dei primi esami, incluso quello neurologico, sono risultati nella norma. L’anomalia è stata scovata in laboratorio: ipercloremia, ipofosfatemia, gap anionico, acidosi respiratoria e alcalosi metabolica.

Ha raccontato di aver seguito restrizioni per quanto riguarda la dieta ed è stato trovato disidratato. Nelle 24 ore successive al ricovero ha manifestato una crescente paranoia e allucinazioni, sia visive sia uditive. Gli accertamenti hanno portato a scoprire che la causa di tutto è stata un’assunzione eccessiva di bromuro di sodio (NaBr, sale di sodio dell’acido bromidrico). Una volta stabilizzato è stato trasferito in psichiatria.

Inodore a temperatura ambiente, è largamente impiegato nell’industria come disinfettante e in medicina come ipnotico, anticonvulsivante e sedativo. La sua tossicità è ritenuta bassa, ma a dosaggi elevati può comunque provocare danni.

È stato il protagonista stesso di questa storia a rivelare ai medici l’accaduto. Dopo aver letto degli effetti negativi del sale da cucina (NaCl, cloruro di sodio) si è rivolto all’intelligenza artificiale di ChatGPT (con modello GPT-3.5) per chiedere con cosa sostituirlo nella preparazione e nel condimento dei pasti. La risposta, neanche a dirlo, è stata: bromuro di sodio.

Va detto che l’uomo potrebbe non aver preso in considerazione informazioni di contesto essenziali, ad esempio quelle che potrebbero aver suggerito di utilizzare la sostanza esclusivamente per la pulizia dei cibi e non per insaporirli. In ogni caso, il chatbot non ha mostrato avvisi sufficientemente chiari per evitare un potenziale fraintendimento.

Cosa dice oggi ChatGPT?