Elon Musk vuole produrre 10 mila robot Optimus nel 2025

Elon Musk ci ha abituati alle sue visioni grandiose e talvolta bizzarre. Ma questa volta sembra fare sul serio. Il miliardario ha alzato il sipario sui piani futuri dell’azienda in un incontro con gli investitore. L’obiettivo? produrre 10.000 robot umanoidi Optimus entro la fine del 2025.

Elon Musk vuole produrre 10 mila robot Optimus entro la fine del 2025

Un traguardo che Musk ha definito ambizioso, ma alla portata di Tesla. L’azienda californiana, reduce da un 2024 non proprio brillante nel settore automotive, ora punta forte sulla robotica per rilanciare l’entusiasmo degli investitori e del pubblico.

Ma cosa saranno in grado di fare questi fantomatici robot? Secondo Musk, praticamente tutto. Optimus sarà progettato per svolgere una vasta gamma di compiti, dentro e fuori le fabbriche Tesla. Potrà aiutare gli operai nelle mansioni più ripetitive e faticose, ma anche assistere le persone nelle loro case.

Secondo Musk, il mercato vale 10.000 miliardi di dollari. Un’occasione che ingolosirebbe chiunque. È sempre più convinto che in futuro Optimus diventerà la gallina dalle uova d’oro dell’azienda.

Una sfida tecnologica senza precedenti

Ovviamente, la strada per arrivare a un robot versatile e autonomo come Optimus è ancora lunga e irta di ostacoli. Musk stesso ammette che addestrare un simile robot è un’impresa dieci volte più complessa che sviluppare un’auto a guida autonoma.

Serviranno ingenti investimenti e passi da gigante nell’intelligenza artificiale per rendere il progetto economicamente sostenibile. Ma Musk è fiducioso: grazie ai progressi dell’AI, i costi saranno via via più abbordabili. E Tesla è pronta a cogliere quella che il suo fondatore definisce “un’opportunità redditizia“.

Prototipi promettenti, ma c’è ancora tanto lavoro da fare

Al momento, i prototipi di Optimus sono ancora lontani dalla visione di Musk. Quelli mostrati al pubblico erano semplici robot teleguidati da operatori umani…

Conoscendo la determinazione di Musk, sottovalutare il progetto sarebbe un errore. Tesla ha già rivoluzionato il mondo dell’auto con le sue elettriche. Chissà che non possa fare lo stesso con i robot umanoidi. Del resto, se c’è qualcuno in grado di trasformare la fantascienza in realtà, quello è proprio Elon Musk… nel bene e nel male!