pCloud: il cloud che salva foto e video dell’estate per sempre pagando una volta sola

Tra foto di vacanze, video delle giornate al mare e file di lavoro che si accumulano, il tuo PC rischia di riempirsi in un attimo. Per evitare rallentamenti e avere sempre tutto a portata di mano, c’è pCloud, il servizio di cloud storage che ti offre fino a 10TB di spazio sicuro, acquistabile con un unico pagamento per sempre. Nessun abbonamento, nessuna scadenza: lo spazio diventa tuo e resta tuo per la vita.

Perché pCloud è utile, soprattutto d’estate

L’estate è la stagione in cui scattiamo e registriamo più ricordi. Viaggi, giornate in spiaggia, video divertenti dei bambini o degli amici: tutto finisce in galleria e, inevitabilmente, sul computer per liberare il telefono. Con pCloud non devi scegliere cosa tenere o eliminare. Puoi caricare intere raccolte di foto e video in alta qualità, tenerle al sicuro e rivederle quando vuoi, senza riempire PC e smartphone.

E non serve essere un fotografo professionista per apprezzarlo. È comodo anche per i file di tutti i giorni: documenti, lavori salvati al volo, progetti personali. Puoi accedere a tutto in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo, anche se sei in viaggio. Il bello è che con pCloud non devi abbonarti a niente. Esistono piani Lifetime, ovvero paghi una sola volta e lo spazio diventa tuo per sempre.

Se vuoi solo salvare foto e video personali, puoi scegliere 500GB a 199€ una tantum .

Se hai anche file di lavoro o collezioni più grandi, c’è il piano 2TB a 399€ una tantum .

E per chi non vuole davvero limiti, c’è il piano da 10TB, perfetto per archivi enormi o contenuti video in 4K.

E se parti da un piano piccolo ma poi ti serve più spazio? Nessun problema. Puoi fare l’upgrade quando vuoi e lo spazio già acquistato si somma, così non butti via nulla.