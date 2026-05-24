Predatori sessuali su Discord: denuncia in Texas

Continua la battaglia del Procuratore Generale del Texas (Ken Paxton) contro le piattaforme più popolari tra i minorenni. Dopo quella nei confronti di Roblox è stata presentata una denuncia anche contro Discord. L’accusa è simile: assenza di protezioni che impediscono ai predatori sessuali di contattare i minori.

Discord deve implementare la verifica dell’età

Il Procuratore Generale aveva già avviato un’indagine ad ottobre 2025, in quanto Discord è stato usato dall’assassino di Charlie Kirk. In quell’occasione, la piattaforma era stata accusata di ospitare contenuti estremisti e predatori sessuali, oltre che avere un’interfaccia progettata per causare dipendenza.

Secondo il Procuratore, Discord ha mentito affermando che la sicurezza fosse la priorità principale, in quanto le impostazioni predefinite di ogni account espongono i minorenni ai predatori sessuali. La piattaforma viene inoltre considerata un terreno di caccia per trovare, manipolare ed estorcere denaro agli utenti più vulnerabili.

Nella denuncia sono citati alcuni casi drammatici, conseguenze delle scelte di design. Un ragazza texana di 13 anni è stata aggredita sessualmente nella sua abitazione da un pedofilo che l’aveva adescata su Discord. Un ragazzo di 15 anni è stato costretto a mostrare materiale esplicito tramite i messaggi di Discord e poi si è suicidato. Infine, un tredicenne si è tolto la vita dopo essere stato preso di mira dalla rete estremista “764” che operava sui server di Discord.

Il Procuratore chiede al giudice di imporre la verifica dell’età e impostazioni con le massime protezioni per i nuovi account in base al Securing Children Online through Parental Empowerment Act. Discord deve inoltre pagare una sanzione di 10.000 dollari per ogni violazione del Texas Deceptive Trade Practices Act (pratiche commerciali ingannevoli).

Discord ha recentemente introdotto la crittografia end-to-end per tutte le chiamate. Pochi giorni fa, il Procuratore Generale del Texas ha presentato una denuncia contro Meta perché WhatsApp permetterebbe l’accesso ai messaggi.