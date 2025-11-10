Pedofili su Roblox: denuncia anche in Texas

Roblox continua a collezionare denunce, nonostante l’introduzione di varie misure protettive, inclusa la verifica dell’età. L’ultima in ordine di tempo arriva dal Procuratore Generale del Texas (Ken Paxton). L’accusa per l’azienda californiana è quella di gestire una piattaforma per predatori sessuali.

Roblox respinge le accuse

Il Procuratore Generale del Texas scrive che Roblox, azienda che gestisce uno delle più grandi piattaforme di gioco online per ragazzi, ignora le leggi statali e federali, ingannando anche i genitori. Nella denuncia sono descritte le pratiche commerciali adottate dall’azienda californiana per nascondere la pericolosità della piattaforma.

Roblox evidenzia che offre uno spazio digitale sicuro per la creatività. Secondo il Procuratore, il sito è invece diventato un terreno fertile per i predatori. I bambini in Texas sono stati ripetutamente esposti a contenuti sessualmente espliciti, sfruttamento e adescamento perché “Roblox ha scelto di anteporre la pedofilia dei pixel e il profitto aziendale alla sicurezza dei bambini texani“.

Si tratta di accuse piuttosto gravi. Simili denunce sono state presentate dai Procuratori della Louisiana e Kentucky. Roblox ha ricevuto anche numerose denunce da singoli giocatori e famiglie, in quanto espone i minori a contenuti espliciti e materiale violento.

L’iniziativa di Paxton è stata festeggiata da Schlep, un utente che ha scoperto numerosi pedofili su Roblox, successivamente arrestati. Nonostante ciò, l’azienda californiana ha chiuso il suo account perché le regole vietano comportamenti da “vigilante”.

Il Procuratore Generale del Texas ha dichiarato:

Non possiamo permettere che piattaforme come Roblox continuino a funzionare come parchi giochi digitali per predatori, dove il benessere dei nostri figli viene sacrificato sull’altare dell’avidità aziendale. Roblox deve fare di più per proteggere i bambini da mostri malati e perversi che si nascondono dietro uno schermo. Qualsiasi azienda che consenta l’abuso sui minori dovrà affrontare la piena e implacabile forza della legge.

Roblox ha respinto le accuse, evidenziando le numerose protezioni aggiunte alla piattaforma: