Che cos’è e a cosa serve Midjourney

MidJourney è un algoritmo di intelligenza artificiale text to image, ossia capace di generare immagini in base a delle istruzioni di testo. Basta scrivere una frase o una parola chiave e MidJourney creerà una miniatura in alta definizione che rappresenta il concetto espresso, con la possibilità di specificare lo stile, il colore, la prospettiva e altri dettagli per personalizzare l’immagine.

Un progetto autofinanziato che nasce nel 2022 il suo fondatore è David Holz, con sede a San Francisco. Il suo obiettivo è quello di evolvere e cambiare il modo in cui le persone interagiscono con l’arte, grazie all’intelligenza artificiale. Ad oggi il progetto è seguito da un piccolo team di 11 dipendenti e un gruppo di consulenti focalizzato su design, infrastrutture umane e intelligenza artificiale.

Come accedere a Midjourney

Per usufruire della piattaforma sono presenti due modi, visitando il sito Midjourney.com e utilizzando la versione Beta. In questo caso sarà necessario lasciare l’email, oppure accedere direttamente al server Discord di Midjourney.

Oppure scaricando l’applicazione Discord sul computer o in alternativa sullo smartphone e accedere al server di Midjourney premendo sul pulsante (+) nella barra laterale, quindi su Unisciti a un server e inserendo https://discord.gg/midjourney nel campo successivo.

Una volta entrati nel server di Midjourney, si possono iniziare a creare immagini entrando in una delle stanze della sezione Newcomer Rooms e digitando il comando “/imagine” seguito dalla descrizione dell’immagine che si intende generare.

Come creare un account su Discord

Per creare un account su Discord è necessario andare sul sito di Discord e cliccare su Accedi, poi su Registrazione e compilare il modulo con l’e-mail, il nome utente e la password. Successivamente dopo aver cliccato su Continua e aver confermato di non essere un robot, bisognerà scegliere se iniziare subito ad aggiungere amici e server o se saltare questo passaggio. Infine, aprire l’e-mail inviata da Discord e cliccare su Verifica e-mail per confermare l’account. A questo punto basta accedere al server di Discord di Midjourney.

Quante prove puoi fare con la trial di Midjourney?

Per usare Midjourney, devi accedere al server Discord di Midjourney e digitare il comando “/imagine” seguito dal testo che descrive l’immagine che vuoi generare. La piattaforma è utilizzabile con una prova gratuita che include circa 25 prompt dai canali Newbie. Questo significa che si possono creare circa 25 immagini diverse usando il comando “/imagine”. Ogni prompt ha un costo di calcolo di circa 0,75 minuti GPU (fast time), quindi la prova gratuita equivale a circa 200 minuti GPU. Dopo aver esaurito la prova gratuita, bisogna sottoscrivere un abbonamento completo per continuare a usare il servizio.

Come usare Midjourney per la Generazione delle immagini?

La versatilità di Midjourney permette di soddisfare varie richieste, così da creare qualsiasi progetto. Questo permette di poter generare immagini fotografiche, artistiche, fumettistiche, astratte e non solo. Per realizzarlo è necessario utilizzare parole chiave che indichino lo stile, il genere, il tema e il soggetto dell’immagine da creare.

Personalizzare l’immagine in modo che si adatti alle esigenze, aggiungendo dettagli specifici, come colori, forme, dimensioni, posizioni, sfondi, effetti e altro. Usando aggettivi, avverbi e preposizioni per descrivere meglio l’immagine che vuoi creare.

Partire dai modelli predefiniti di Midjourney come punto di partenza. Molteplici gli esempi di prompt e immagini generate da Midjourney nei canali del server Discord. I prompt possono essere utilizzati come ispirazione per poi modificarli.

Sperimentare con i colori e lo stile dell'immagine.

Consigli prompt per Midjourney

Per creare qualcosa con un algoritmo di intelligenza artificiale, è necessario scrivere un prompt, un insieme di input e informazioni. Per scrivere un prompt efficace per ottenere i migliori risultati, bisogna seguire alcuni passaggi:

Iniziare con uno schema di base dell’immagine da creare

Aggiungere dettagli specifici usando parole precise e sinonimi

Bilanciare la lunghezza del prompt evitando di scrivere troppo poco o troppo

Sperimentare lo stile e la personalizzazione usando i parametri disponibili

In questo modo Midjourney sarà in grado di generare l’immagine affine alla richiesta. Le immagini generate possono essere una fonte di ispirazione per artisti e non, infatti l’intelligenza artificiale è un mezzo per ridurre i tempi e creare nuove idee.